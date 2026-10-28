  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    SOJENJE

    Kočevski Rom namerno zapeljal v policista Luko, nato v koruzi počakal na odvetnika

    Marjan Grm je priznal, da je z avtom zapeljal v Luko R. in ga hudo ranil.
    Marjan Grm je v preiskavi krivdo priznal. FOTO: Aleksander Brudar
    Marjan Grm je v preiskavi krivdo priznal. FOTO: Aleksander Brudar
    Boštjan Celec
     28. 10. 2026 | 05:00
    5:02
    A+A-
    Sodeč po pred dnevi vloženi obtožbi preti mastna zaporna kazen 25-letnemu kočevskemu Romu Marjanu Grmu, saj je 13. julija sredi mesta z vratolomno hitrostjo zapeljal proti policistu Luki R., se vanj zaletel in ga hudo ranil. V preiskavi se je zagovarjal, da se zaveda, da je ravnal napačno, da "česa takega v normalnem stanju ne bi storil, policistu pa se želim opravičiti". S pokrova v steno In kaj se je zgodilo tistega poletnega dne okrog 15.30? Policisti so patruljirali v centu mesta v bližini picerije Briški, ko so opazili črno opel astro, s katero se je mimo njih peljal Grm. Kot je pozneje ...
    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    policijasojenjenapadnasiljeKočevjeMarjan Grmpripor
    ZADNJE NOVICE
    06:16
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    POSKRBIMO ZA RAVNOVESJE

    Ni kriv le alkohol, tudi to lahko vpliva na zamaščena jetra

    Lahko so posledica čezmerne telesne teže, sladkorne bolezni, holesterola in povišanega krvnega tlaka.
    28. 10. 2026 | 06:16
    06:00
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    ZNANI V ZVEZDAH

    Jan Plestenjak: Okrevanje prinaša čas zase in veliko ustvarjalnost (Suzy)

    Najbolje bo, da izkoristi čas za pisanje novih pesmi, saj mu vseeno ne bo manjkalo navdiha in kreativnosti.
    28. 10. 2026 | 06:00
    06:00
    Lifestyle  |  Astro
    ASTROLOŠKA NAPOVED

    Denarni horoskop za november: najboljši dnevi za večji zaslužek

    Mesec november prinaša priložnost za uspešen zaključek finančnih zgodb.
    28. 10. 2026 | 06:00
    05:42
    Novice  |  Slovenija
    NOVA PRIDOBITEV

    Srčna pot za dobro počutje in druženje

    Pridobitev v Občini Tabor je namenjena vsem generacijam. Vabi jih na sprehod, vadbo in skrb za zdravje.
    Darko Naraglav28. 10. 2026 | 05:42
    05:17
    Šport  |  Odmevi
    KOLESARSTVO

    Kdo bo izkoristil odsotnost Pogačarja?

    Giro 2027 naj bi se začel v Trstu in zavil v Slovenijo, v zadnjem tednu kolesarje čaka niz slovitih vzponov.
    Nejc Grilc28. 10. 2026 | 05:17
    05:00
    Premium
    Razno
    SOJENJE

    Kočevski Rom namerno zapeljal v policista Luko, nato v koruzi počakal na odvetnika

    Marjan Grm je priznal, da je z avtom zapeljal v Luko R. in ga hudo ranil.
    Boštjan Celec28. 10. 2026 | 05:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    AVTOMOBILIZEM

    S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    27. 10. 2026 | 08:50
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ČISTOČA DOMA

    Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

    Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
    Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OZADJE

    Slovenski laboratorij, kjer iz edinstvene sestavine nastane vrhunski izdelek

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
    23. 10. 2026 | 07:21
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZA ČIST DOM

    Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    AVTOMOBILIZEM

    S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    27. 10. 2026 | 08:50
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ČISTOČA DOMA

    Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

    Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
    Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OZADJE

    Slovenski laboratorij, kjer iz edinstvene sestavine nastane vrhunski izdelek

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
    23. 10. 2026 | 07:21
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZA ČIST DOM

    Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVSTVO

    Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    22. 10. 2026 | 09:56
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    MENOPAVZA

    Menopavza ima tudi posledice, ki jih ne čutite

    O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
    Video
    Novice  |  Slovenija
    DELOINDOM

    Imate zavarovano hišo ali stanovanje? Ob škodi vas lahko čaka hladen tuš

    Plačujete zavarovanje doma, a to še ne pomeni, da boste ob škodi dobili odškodnino. Strokovnjaka v podkastu razkrivata najpogostejše pasti.
    20. 10. 2026 | 14:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    »Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CENEJŠA ELEKTRIKA

    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Za slovenska podjetja se spreminjajo pravila igre

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    HYUNDAI

    Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:26
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

    To so družine, ki skrbijo za našo hrano

    Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
    26. 10. 2026 | 11:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NASVET

    Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

    Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
    Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRAZNIK

    Nova zgodba s tridesetletno tradicijo

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    27. 10. 2026 | 10:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBROVITA

    Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
    12. 10. 2026 | 13:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    Telekom Slovenije pripravlja novost, podjetja že trkajo na vrata

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:25
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    VARNOST

    Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNE FINANCE

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOST

    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SUMLJIVA SPOROČILA

    Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAPOSLOVANJE

    V Sloveniji že več kot dva milijona. Kaj se skriva za številko?

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZGODBA O VZPONU NA VRH

    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    TUJI TRGI

    Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
    Novice  |  Slovenija
    ŠIRITEV

    Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

    Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
    26. 10. 2026 | 05:00
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    POHVALNO

    Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    26. 10. 2026 | 09:13
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki