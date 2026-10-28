Kočevski Rom namerno zapeljal v policista Luko, nato v koruzi počakal na odvetnika

SOJENJE

Marjan Grm je priznal, da je z avtom zapeljal v Luko R. in ga hudo ranil.

Sodeč po pred dnevi vloženi obtožbi preti mastna zaporna kazen 25-letnemu kočevskemu Romu Marjanu Grmu, saj je 13. julija sredi mesta z vratolomno hitrostjo zapeljal proti policistu Luki R., se vanj zaletel in ga hudo ranil. V preiskavi se je zagovarjal, da se zaveda, da je ravnal napačno, da "česa takega v normalnem stanju ne bi storil, policistu pa se želim opravičiti". S pokrova v steno In kaj se je zgodilo tistega poletnega dne okrog 15.30? Policisti so patruljirali v centu mesta v bližini picerije Briški, ko so opazili črno opel astro, s katero se je mimo njih peljal Grm. Kot je pozneje ...