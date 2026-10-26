Kolumna Jerneja Suhadolnika: Liga prvakov zmlela NBA

Če ne gre z vojsko, poskusijo z dolarji, če ne gre z dolarji, ustanovijo neko novo ligo, dodajo tri premore za oglase, povabijo nekaj hollywoodskih zvezdnikov in razglasijo zgodovinski uspeh. Klobuk dol pred njimi, takšen model je osvojil marsikatero področje življenja, toda eno se jim še vedno izmika. Nogomet.

Zadnjo primerjavo sta ponudili evropska nogometna liga prvakov in ameriška košarkarska liga NBA. Analiza televizijske gledanosti dveh tekem sezone v paradnih tekmovanjih obeh celin je razkrila neverjetno razliko. Na petih največjih evropskih trgih si je dvoboj PSG in Barcelone ogledalo 5,52 milijona ljudi, tekmo Detroita in Bostona le 77.700. Če bi šlo za košarkarsko tekmo, bi sodniki predčasno poslali igralce pod prho, da bi jim prihranili nadaljnje ponižanje.

Španci so bili še bolj neusmiljeni: 1,85 milijona gledalcev nogometa proti 13.000 ljubiteljem NBA. Razmerje 142 proti 1. V Franciji 2,25 milijona proti 32.000, v Angliji 680.000 proti 6000. Resda gre le za dve tekmi, ne za primerjavo celotnih sezon, toda sporočilo je jasno. Američani lahko Evropi prodajo marsikaj, nogometne duše še ne.

Brez skrbi, Luka Dončić je eden največjih slovenskih ambasadorjev.

Zanimivo je, da so Američani uvodno tekmo NBA namenoma prestavili v do evropskih gledalcev prijaznejši termin. Toda Evropejci so se jim zahvalili približno tako, kot bi se Italijan zahvalil Američanu, ki bi mu ponudil kapučino ob večerji. To ne zmanjšuje veličine NBA. Luka Dončić je eden največjih slovenskih ambasadorjev. Tudi on je dokaz, kako uspešno zna ameriški športni stroj iz evropskega talenta ustvariti globalno blagovno znamko. Toda košarka in nogomet živita v različnih svetovih.

Tudi zato se zdi ameriško prepričanje o univerzalnosti lastnega modela nekoliko naivno. Evropa je nogomet gradila več kot stoletje, z derbiji, rivalstvi, družinskimi tradicijami in zgodbami, ki jih ni mogoče kupiti niti z milijardami dolarjev, kar je navsezadnje dokazal tudi propad t. i. superlige, ki bi delovala prav na dolarski pogon.

Američani znajo prodati dogodek, zvezdnika, premor in celo travo s finalnega igrišča. Toda nogomet ni samo televizijski izdelek. Je del evropske identitete, skoraj religija, pri kateri navijačev ne pridobiš z oglasom med dvema četrtinama.