Kolumna Mihe Šimnovca: Kalle ubral obratno pot kakor Kimi

V (moto)športnih krogih je pred dnevi močno odmeval zapis finskega čudežnega dečka v reliju Kalleja Rovanperäja, ki je številne dirkaške navdušence po vsem svetu presenetil z odločitvijo, da se poslavlja od tega prvenstva. Pri komaj 25 letih, kolikor jih je dopolnil prvega oktobra.

Za tiste, ki pozorneje spremljajo njegovo kariero, novica vendarle ni bila tako presenetljiva. Navsezadnje je v preteklosti že dajal znake, da reli pri njem ni več na prvem mestu. Tako je začel že pred leti skozi svoj vizir pogledovati čez plot. Skoraj hkrati z relijem se je nekaj časa preizkušal tudi v tako imenovanem driftingu, v katerem je prav tako zapustil zelo spodoben vtis in tako le še potrdil svoje veliko mojstrstvo za volanom.

Ko se je usedel v Red Bullov dirkalnik RB8, je verjetno dokončno preskočila tista iskrica, ki jo je začel pogrešati v reliju.

Da ga strast do relija, v katerem je na svojo razkošno nadarjenost opozarjal že kot najstnik (da posnetkov, ko je še kot otrok drvel po zasneženih in poledenelih cestah v okolici rodnega Jyväskyläja, sploh ne omenjam), počasi mineva, je dal vedeti tudi pred začetkom lanske sezone za svetovno prvenstvo, ko je napovedal, da se bo udeležil le polovice dirk. S tem se je že vnaprej odpovedal lovu na tretjo zaporedno lovoriko s toyoto yaris. Namesto tega se je raje s porschejem 911 GT3 »vrtel v krogu« v italijanskem prvenstvu in pokalu Beneluksa ter se začel potihem spogledovati s formulo 1.

Ko se je Rovanperä novembra lani v Spielbergu usedel v Red Bullov dirkalnik RB8 in z njim odpeljal 50 krogov, je verjetno dokončno preskočila tista iskrica, ki jo je začel očitno pogrešati v reliju, v katerem se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino kot najmlajši (dvakratni) svetovni prvak. Svoj prvi naslov najboljšega dirkača na svetu si je zagotovil pri rosnih 22 letih in enem dnevu, drugega pa že pičlo leto pozneje.

V prihodnji sezoni se bo 25-letni Finec v sodelovanju s Toyoto dokazoval v japonskem prvenstvu super formule. Ni jih malo, ki menijo, da gre pri tem za skupni projekt omenjenega proizvajalca avtomobilov z Rovanperäjem za prihod v kraljico motošporta. Kalle je torej ubral obratno pot kakor njegov sloviti rojak Kimi Räikkönen, zadnji Ferrarijev svetovni prvak v F1, iz katere se je za dve sezoni preselil v reli. In nekaj je gotovo: Rovanperä bi nedvomno popestril svetovno prvenstvo v formuli 1.