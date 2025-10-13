  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NA KOŽO

    Kolumna Mihe Šimnovca: Kalle ubral obratno pot kakor Kimi

    Strast do relija, v katerem je na svojo razkošno nadarjenost opozarjal že kot najstnik, ga počasi mineva.
    Finski čudežni deček Kalle Rovanperä Foto: Red Bull
    Finski čudežni deček Kalle Rovanperä Foto: Red Bull
    Miha Šimnovec
     13. 10. 2025 | 22:25
    2:31
    A+A-

    V (moto)športnih krogih je pred dnevi močno odmeval zapis finskega čudežnega dečka v reliju Kalleja Rovanperäja, ki je številne dirkaške navdušence po vsem svetu presenetil z odločitvijo, da se poslavlja od tega prvenstva. Pri komaj 25 letih, kolikor jih je dopolnil prvega oktobra.

    Za tiste, ki pozorneje spremljajo njegovo kariero, novica vendarle ni bila tako presenetljiva. Navsezadnje je v preteklosti že dajal znake, da reli pri njem ni več na prvem mestu. Tako je začel že pred leti skozi svoj vizir pogledovati čez plot. Skoraj hkrati z relijem se je nekaj časa preizkušal tudi v tako imenovanem driftingu, v katerem je prav tako zapustil zelo spodoben vtis in tako le še potrdil svoje veliko mojstrstvo za volanom.

    Ko se je usedel v Red Bullov dirkalnik RB8, je verjetno dokončno preskočila tista iskrica, ki jo je začel pogrešati v reliju.

    Da ga strast do relija, v katerem je na svojo razkošno nadarjenost opozarjal že kot najstnik (da posnetkov, ko je še kot otrok drvel po zasneženih in poledenelih cestah v okolici rodnega Jyväskyläja, sploh ne omenjam), počasi mineva, je dal vedeti tudi pred začetkom lanske sezone za svetovno prvenstvo, ko je napovedal, da se bo udeležil le polovice dirk. S tem se je že vnaprej odpovedal lovu na tretjo zaporedno lovoriko s toyoto yaris. Namesto tega se je raje s porschejem 911 GT3 »vrtel v krogu« v italijanskem prvenstvu in pokalu Beneluksa ter se začel potihem spogledovati s formulo 1.

    Ko se je Rovanperä novembra lani v Spielbergu usedel v Red Bullov dirkalnik RB8 in z njim odpeljal 50 krogov, je verjetno dokončno preskočila tista iskrica, ki jo je začel očitno pogrešati v reliju, v katerem se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino kot najmlajši (dvakratni) svetovni prvak. Svoj prvi naslov najboljšega dirkača na svetu si je zagotovil pri rosnih 22 letih in enem dnevu, drugega pa že pičlo leto pozneje.

    V prihodnji sezoni se bo 25-letni Finec v sodelovanju s Toyoto dokazoval v japonskem prvenstvu super formule. Ni jih malo, ki menijo, da gre pri tem za skupni projekt omenjenega proizvajalca avtomobilov z Rovanperäjem za prihod v kraljico motošporta. Kalle je torej ubral obratno pot kakor njegov sloviti rojak Kimi Räikkönen, zadnji Ferrarijev svetovni prvak v F1, iz katere se je za dve sezoni preselil v reli. In nekaj je gotovo: Rovanperä bi nedvomno popestril svetovno prvenstvo v formuli 1.

    Več iz teme

    Kalle Rovanperäavtomobilizemformula 1Kimi Räikkönen
    ZADNJE NOVICE
    22:45
    Novice  |  Karikatura
    KARIKATURA

    Osrani in omadeževani ...

    Obleko so očistili v kemični čistilnici.
    Aljana Fridauer Primožič13. 10. 2025 | 22:45
    22:25
    Razno
    NA KOŽO

    Kolumna Mihe Šimnovca: Kalle ubral obratno pot kakor Kimi

    Strast do relija, v katerem je na svojo razkošno nadarjenost opozarjal že kot najstnik, ga počasi mineva.
    Miha Šimnovec13. 10. 2025 | 22:25
    21:57
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU CELJE

    Delal na strehi stanovanjske hiše, odpeljal ga je helikopter

    Možakar padel dobre 4 metre v globino.
    13. 10. 2025 | 21:57
    21:34
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU KOPER

    Groza, v Ankaranu moški napadel skupino mladostnikov z nožem

    Zoper 48-letnika sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 127. členu Kazenskega zakonika.
    13. 10. 2025 | 21:34
    21:12
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PROMETNA NESREČA

    Z motoristom je zelo hudo, voznik mu je izsilil prednost

    Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.
    13. 10. 2025 | 21:12
    21:12
    Novice  |  Svet
    NEUKROTLJIV DEŽNIK

    Trumpov boj z dežnikom: posnetek postal spletna senzacija (VIDEO)

    Neroden trenutek so ujele kamere, posnetek pa je v nekaj urah postal spletni hit.
    13. 10. 2025 | 21:12

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Razno
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Razno
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Razno
    Dogodek

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

    Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
    Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    9. 10. 2025 | 09:37
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    V dvoje je lepše

    Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
    7. 10. 2025 | 09:37
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKI KRIMINAL

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    13. 10. 2025 | 09:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki