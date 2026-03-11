  • Delo d.o.o.
    NA KOŽO

    Komentar Lovra Kastelica: Babja jeza

    Po dnevu žena napočijo dnevi z našimi ženami ...
    FOTO: Getty Images
    FOTO: Getty Images
    Lovro Kastelic
     11. 3. 2026 | 22:25
    2:50
    A+A-

    Po dnevu žena nastopijo dnevi z ženami … Ne vem, ali je sicer še tako, toda na Dovjem so vrsto let obeleževali osmi marec tudi tako, da ženskam na ta dan ni bilo treba kuhati. Za kosilo so poskrbeli kar njihovi moški. Navada pa je bila takšna, da so šli po kosilo lepo h Katr, tam pa so nakuhali 400 pollitrskih porcij pasulja s suhim mesom, kruhom in še kvašenim flancatom. Vse skupaj so odnesli potem domov ženam, te pa so bile na ta dan frej kuhe.

    Obstajajo jedi, ki jih pozna ves svet in ki jih znamo pripraviti tudi vsi moški. Pri nas doma smo se zato v teh dneh odločili za jed, ki bo šla ženskam – tudi zaradi njenega imena – še posebno v slast.

    Na Otoku je ta jed celo nacionalna in se imenuje yorkširski puding. Angleži to sicer neradi priznajo, a dobili so jo od slavnih Vikingov. Zaradi nemških priseljencev so ji na oni strani luže najprej rekli – nemška palačinka. Američani so jo seveda globalizirali, a že spet po svoje: ker so bili površni in jim je ena črka ušla, poznajo danes to jed pod imenom, ne deutsch, pač pa dutch baby.

    Tudi v Sloveniji imamo številna imena zanjo: Štajerci ji pravijo tomerli, Korošci pokerli, Prleki ji rečejo zlevanka, Prekmurci šterc, na splošno pa ji pravimo kar – babja jeza.

    Po ljudskem izročilu se je te palačinke oprijelo takšno ime tudi zato, ker za žensko jezo pogosto velja, da se hitro napihne, a tudi hitro upade. In res: ta jed se v pečici napihne čez vse meje, ko pa jo vzamemo iz nje, pri priči usahne.

    Po dnevu žena napočijo dnevi z našimi ženami ...

    Baba je prastara beseda. Med ljudmi velja za staro mamo ali staro žensko. Sicer pa živi baba po starem izročilu nekje visoko na slovanskem nebu in od tam občasno spušča nekakšne mehke ledene kroglice, sodro, babje pšeno, v Slovenskih goricah babjo kašo, sicer pa babjo jezo.

    Prvih deset minut pečenja znamo biti kar malo razočarani, saj se ne bo prav nič dogajalo. Nakar bo začelo naraščati, toda brez skrbi, le vrat pečice nikar ne odpirajmo, kako se šopiri ta naša babja jeza, raje opazujmo skozi šipo pečice.

    FOTO: Getty Images
    FOTO: Getty Images

    Z dodatkom sladkorja bo babja jeza naposled več kot odlična sladica, z dodatkom soli in začimb pa bo to jed, ki bo še kako teknila tudi s skledo zelene solate. V našem primeru smo na spečeno babjo jezo posuli tudi nekaj sira in šunke.

    Po dnevu žena napočijo dnevi z našimi ženami. Zato bi lahko bila prav babja jeza, če ji bomo le namenili dovolj topline in pozornosti, naš idealni sopotnik.

