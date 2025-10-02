Kot strela z jasnega: Heleni Blagne izredne okoliščine spremenile načrte

Helena Blagne in Rebeka Dremelj sta napovedali sodelovanje v novi komediji Šminka in sekirca. Originalna predstava, ki jo je napisala Tina Gorenjak in bi premiero dočakala 17. novembra v ljubljanski Festivalni dvorani, je pod vprašajem, kot je mogoče sklepati po zadnji objavi Helene Blagne na družbenih omrežjih.

Sledilcem je priljubljena pevka sporočila žalostno novico, in sicer je zaradi nepredvidenih okoliščin ne bo mogla sodelovati v predstavi.

»Dragi moji, ljudje včasih skušamo zasnovati svoje kariere in življenja, ampak včasih nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov. Žal sem morala sprejeti odločitev, da zaradi višje sile in nepredvidenih okoliščin ne bom mogla sodelovati v predstavi Šminka in sekirca. Prepričana sem, da bo komedija velika uspešnica in zadetek v polno, zato vsem ustvarjalcem in celotni prijateljski ekipi, z Rebeko na čelu, želim obilo uspeha, obiskovalcem pa ogromno zabave in dobre volje.«

Zamenjava ali konec projekta?

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi Rebeka in povedala, da bodo predstavo nadaljevali po začrtani poti v malo spremenjeni izvedbi in s spremenjenimi datumi.

Kmalu bo tudi jasno, kdo bo stopil na oder namesto Helene Blagne in se prelevil v edinstveno Viktorijo, ki bo gledalce objela s toplino in nagradila s salvami zdravilnega smeha. Rebeka je razkrila le, da jo bo nadomestila profesionalna igralka.