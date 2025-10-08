  • Delo d.o.o.
    NA SODIŠČU

    Lastnik zloglasne Lipe s svedrom nad pohodnico, grozil ji je, da ji bo prevrtal glavo

    Robert Tomas Zavašnik bi se lahko z žrtvijo celo pogodil.
    Junija 2023 smo Zavašnika tako ujeli, ko je na parkirišču pobiral parkirnino. FOTO: Dejan Javornik
    Junija 2023 smo Zavašnika tako ujeli, ko je na parkirišču pobiral parkirnino. FOTO: Dejan Javornik
    Aleksander Brudar
     8. 10. 2025 | 07:00
    4:43
    A+A-
    Življenje družine Zavašnik iz Spodnjih Pirnič se že dvajset let tako ali drugače vrti okoli diskoteke Lipe. Začelo se je s tragedijo pred njenim vhodom 23. decembra 2005, ko je množica mladih takrat zaradi neprimernega varovanja do smrti poteptala tri mladoletna dekleta. Nadaljevalo se je s kazenskim pregonom zoper lastnika diskoteke Roberta Tomasa Zavašnika, ki odgovornosti za smrt deklet kljub dosojeni mu petletni zaporni kazni zaradi povzročitve splošne nevarnosti nikoli ni prevzel. Takoj po izrečeni pravnomočni kazni je namreč izginil neznano kam, iskali so ga celo z mednarodno tiralico. ...

