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    Na Belvederju so začeli letošnje obiranje s tradicionalnim dogodkom Oljka županov. FOTO: Daniel Škerjanc

    Letina bo manjša, a kakovost vseeno obeta. FOTO: Janez Mužič

    Letina bo manjša, a kakovost vseeno obeta. FOTO: Janez Mužič

    Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov in nastavitve predelovalne opreme, vse to vpliva na kakovost olja. FOTO: Janez Mužič

    Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov in nastavitve predelovalne opreme, vse to vpliva na kakovost olja. FOTO: Janez Mužič

    Na Belvederju so začeli letošnje obiranje s tradicionalnim dogodkom Oljka županov. FOTO: Daniel Škerjanc
    Letina bo manjša, a kakovost vseeno obeta. FOTO: Janez Mužič
    Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov in nastavitve predelovalne opreme, vse to vpliva na kakovost olja. FOTO: Janez Mužič
    Janez Mužič
     9. 10. 2026 | 14:14
    3:41
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    V slovenski Istri je letošnja oljkarska sezona že odprta. Po podatkih agencije za okolje so nekateri oljkarji začeli zgodnje pobiranje že sredi septembra, večina se ga je lotila v začetku oktobra. Prve informacije iz oljarn so spodbudne. Letošnja letina bo, kot pravijo, zelo različna od oljčnika do oljčnika. Prav v času začetka obiranja je Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper izdal novo strokovno brošuro Kdaj je pravi čas za obiranje oljk. Namenjena je predvsem praktični pomoči oljkarjem, saj odgovarja na vprašanje, ki se vsako jesen ponavlja: pobrati zdaj ali še malo počakati?

    2600 ha je površina oljčnikov v Sloveniji.

    Odgovor ni preprost. »Termin obiranja je vedno kompromis med količino in kakovostjo. Pri zgodnejšem obiranju praviloma pridobimo več fenolnih spojin in večjo oksidativno stabilnost, pri poznejšem pa praviloma večji izplen v oljarni,« opozarjajo na inštitutu za oljkarstvo. Predstojnica inštituta za oljkarstvo dr. Maja Podgornik letošnjo sezono ocenjuje s previdnostjo. Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja vode pričakuje večje razlike med posameznimi oljčniki. Pomemben plus letošnje sezone je zdravstveno stanje. »Oljčna muha ni povzročila večjih poškodb, vremenske razmere pa niso bile ugodne za razvoj glivičnih bolezni,« pravi Podgornikova. Prvi rezultati po njenih besedah kažejo na dober kakovostni potencial letnika 2026, vendar bo končna ocena mogoča šele po nadaljnjih kemijskih in senzoričnih analizah.

    Termin obiranja je vedno kompromis med količino in kakovostjo.

    Ena pomembnejših ugotovitev je, da barva oljke sama po sebi ni dovoljšen kazalnik za odločitev o obiranju. Pri odločanju je pomembno spremljati razvoj plodov in predvsem cilj pridelovalca. ZRS Koper zato ponuja tudi analizo z metodo FT-NIR, s katero lahko hitro določijo vsebnost olja in vode ter delež olja v suhi snovi. Takšna meritev omogoča spremljanje dozorevanja in je lahko pomoč pri izbiri termina obiranja. Pomembno je tudi, kaj se zgodi po prihodu v oljarno. Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov ter nastavitve predelovalne opreme pomembno vplivajo na končni izdelek. Zdrav plod, pobran ob pravem času, je zato šele prvi pogoj za dobro olje.

    Širok razpon cen

    Slovensko oljkarstvo ostaja količinsko majhno, vendar se je površina oljčnikov medtem močno povečala. Po podatkih pristojnega ministrstva je bilo leta 1980 v Sloveniji manj kot 500 hektarjev oljčnikov, danes jih je več kot 2600.

    Na trgovskih policah je vse drugače: tam slovensko olje tekmuje z velikimi sredozemskimi pridelovalkami. Aktualne maloprodajne ponudbe zato kažejo nadvse širok razpon cen. Generično oljčno olje je mogoče najti že za nekaj evrov za liter, medtem ko je ekstra deviško olje slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla bistveno dražje. V aktualni ponudbi na primer pollitrska steklenica takšnega olja stane približno 15 evrov. To seveda niso odkupne cene pri oljkarjih, ampak maloprodajne cene različnih izdelkov in jih zato ni mogoče neposredno primerjati. Na višino cen letošnje letine bo treba še malo počakati. Odvisna bo tudi od tega, kakšne ocene kakovosti in količine bo prinesel zgodnejši začetek obiranja.

    Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov in nastavitve predelovalne opreme, vse to vpliva na kakovost olja. FOTO: Janez Mužič
    Čas med obiranjem in predelavo, temperatura, način skladiščenja plodov in nastavitve predelovalne opreme, vse to vpliva na kakovost olja. FOTO: Janez Mužič

    Letina bo manjša, a kakovost vseeno obeta. FOTO: Janez Mužič
    Letina bo manjša, a kakovost vseeno obeta. FOTO: Janez Mužič

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