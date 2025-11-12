Luka Dončić je zanesljivo odpravil Charlotte in se ob tem na igrišču zelo zabaval

Manj v rezultatskem smislu, bolj pomembno bo, kako se bosta Austin Reaves in Luka Dončić ujela na parketu brez LeBrona Jamesa, odgovori bodo pomembni predvsem za načrte Jezernikov prihodnje poletje. Odziv po vrnitvi Reavesa na parket je bil izvrsten, Charlotte ni bil kos razpoloženim igralcem v zlati opravi (121:111), Dončić je še presegel sezonsko povprečje in končal z 38 točkami.

Ko Dončić igra v odlični formi, dih jemajoče poteze niso presenečenje, tekma v Charlottu pa je bila tudi zanj nekaj posebnega. Najprej je osupnil dvorano z zadeto trojko prek dveh tretjin igrišča, ki ni štela, ker je J. J. Redick poklical minuto odmora, nato je sebe nasmejal s silovitim zabijanjem z obema rokama, kakršnega od »atletsko omejenega« Dončića nismo vajeni. Prej in potem je blestel z meti za tri točke, zadel jih je pet, piko na i za 38 točk, šest skokov in sedem asistenc je pritisnil v raketi. Šok v Atlanti je zalegel, Lakers so znova igrali kot povezano moštvo, Dončić in rekonvalescent Reaves (24 točk) sta imela med tekmo dovolj časa tudi za pregovarjanje, kdo je zadel trojko od dlje.

12 žog so ukradli Los Angeles Lakers in z njimi dosegli 31 točk.

»Izmenično zmagujeva na treningih, ne drži, da me vedno premaga. Včeraj sem bil jaz boljši,« se je po tekmi z letečim reporterjem TV mreže, ki pokriva tekme Lakers, o metih s sredine nasmejan pogovarjal slovenski zvezdnik. Imel je veliko razlogov za dobro voljo, na igrišču je skozi vseh 38 minut, kolikor mu jih je odmeril Redick, zadeval v konstantnem ritmu in brez pretiranih izbruhov ali črnih lukenj. V ključni tretji četrtini, ko je Charlotte poskusil s podvajanjem na polovici igrišča, je brez oklevanja prepustil žogo Ruiju Hachimuri, ki je s 13 točkami in tremi trojkami ustvaril neulovljivo prednost. »Tekmo so začeli z osmimi trojkami, proti tako razpoloženi ekipi je težko igrati. V zaključku smo se preveč sprostili, tudi oni so igrali trdo, a bi morali tekmo bolj zanesljivo pripeljati do konca,« se je Luka posul s pepelom za rahel zdrs, po vrnitvi Charlotta na -8 pa je s košem pod osebno napako hitro končal upe domačih na presenečenje.

Ritem, ki bi prinesel 73 zmag

Zmaga v severni Karolini je bila nujni vmesni postanek na poti k prvakom, ki jih v noči na četrtek pričakujejo v Oklahomi. Shai Gilgeous-Alexander igra še bolje kot v minuli sezoni, ob stanovitni igri v napadu je bolj osredotočen v obrambi, Oklahoma pa v tem segmentu najboljša v ligi. »Ni mi všeč, kako smo lani prišli do naslova prvakov, nismo igrali svoje najboljše košarke v končnici. Zato si želim, da bomo letos boljši, imam ogromno prostora za napredek, soigralci prav tako,« je konkurenci svarilo poslal 27-letni Kanadčan. Oklahoma je lani sezono končala z 68 zmagami, letos igrajo v ritmu, ki bi jih pripeljal do 73 zmag, na 11 tekmah so v napeti končnici za dve točki izgubili le proti Portlandu.