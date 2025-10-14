Lunina vozla in otroci, preverite, kdaj jih boste imeli in kakšen starš boste

Če je južni lunin vozel (JV)v levu ali 5. hiši, gre za dostojanstvene, samozavestne, energične, močne, samostojne in ustvarjalne ljudi, ki so včasih preveč subjektivni, manjka jim oddaljen pogled na svoje sposobnosti, veliko je tudi dramatičnega odzivanja. Tak človek se močno zaveda lastne moči in pomembnosti, premalo pa razume in ceni moč skupnosti, sodelovanja. Na primer kot glavni igralec na odru ali filmu ne vidi in ne ceni ekipe, ki mu omogoča uspeh. Če je JV v 5. hiši, ima pogosto kmalu otroke, pozneje pa ugotovi, da to ni več njegova glavna življenjska zgodba. Do otrok je močno zaščitniški, posesiven in vanje veliko vloži.

Če je severni vozel (SV)v vodnarju ali 11. hiši, človeka uči, da otroci niso naša lastnina, da so svoja bitja. Vodnar zna na stvari pogledati širše, bolj objektivno. Levu omogoča distanco, objektivnost in kritiko. Hkrati mu pomaga ceniti ljudi, videti moč skupinskega dela, sodelovati, povezovati se za skupne cilje in ideale, se odmakniti od sebe in razumeti skupno osnovo vsega človeštva. Daje mu modrost, s katero laže usmerja svoje veliko srce.

Ravnovesje je ohraniti svojo posebnost v skupini, ohraniti srce tudi pri hladno intelektualnih projektih, pustiti stvaritvam, da zaživijo ločeno od nas.

Če je JV v vodnarju ali 11. hiši, gre najpogosteje za zelo bistre ljudi, izjemno radovedne, vse jih zanima, vsako stališče poskušajo razumeti, doumeti, kaj vodi ljudi. Navdušujejo jih ljudje in dobro se počutijo v skupinah. Znajdejo se v družbi, imajo veliko prijateljev, dobro sodelujejo z drugimi. Imajo izjemno natančen in kritičen um.

Enajsta hiša je povezana s timskim delom in našim vključevanjem v skupine in kolektive. FOTO: Whyframestudio/Getty Images

A ne glede na to, kako so posebni, bistri, fascinantni, se nočejo izpostaviti s svojim znanjem, raje se skrivajo v skupini enako mislečih. Starševstvo jim ni najbližje, vendar ravno to potrebujejo. Gibala, ki jih ženejo na stran SV, so včasih posebni talenti, zaradi katerih ne morejo ostati skriti v skupini. Najpogosteje je tako gibalo otrok, ki jih uči energijo usmeriti na zasebno, uči jih odpirati srce, ostati igriv, ne preresen, ne preveč zatopljen v ideale, bolj srčen in odprt za življenje.

SV v levu ali 5. hiši ljudi uči dati več toplote, strasti, srca v socialne ali znanstvene projekte. S to energijo se laže izpostavijo, postanejo samostojni ter se ne skrivajo več v skupini podobno mislečih. Ko se odpre njihova igriva, manj resna narava, ki spontano in srčno ustvarja, postanejo manj kritični in laže s svojim znanjem koristijo družbi. Energija leva in 5. hiše bo dodajala moč samostojnosti, odločnosti, da bodo laže sledili ciljem. Ta jim bo koristila, da bodo laže prevzeli vodstveno mesto v skupini. Poudarek je na otrocih, izpostavljanju, ustvarjanju, delovanju iz srca.

Sinteza obeh nasprotij je v povezavi razuma in srca, v skladju med njima, kajti vse vedenje tega sveta nima smisla, če ni srčno. Imeti znanje te zavezuje k delovanju, tudi ko to zahteva javno izpostavljanje in/ali sprejemanje vloge vodje.