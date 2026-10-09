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    MOČNE PADAVINE

    Močne padavine povzročale težave v jugozahodnem delu države

    Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste.
    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    STA, N. Č.
     9. 10. 2026 | 08:06
     9. 10. 2026 | 08:21
    1:12
    A+A-

    Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je v četrtek zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste, v visoki vodi je obstalo več vozil, poroča Center za obveščanje.

    Kot navaja, so gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe. Zaradi podorov zemljine in zemeljskih plazov so bile ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Največ dogodkov so zabeležili na območju regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, ter na območju regijskega centra za obveščanje Postojna, kjer so zabeležili 17 dogodkov.

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