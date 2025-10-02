Modrijani praznujejo 25 let: v Stožicah pripravljajo veličastno glasbeno zgodbo

Modrijani od nekdaj povezujejo vse generacije. To so dokazali tudi v posebni zgodbi, ki so jo posneli za posebno priložnost. Na njej so razkrili, da bodo vstopnice za dve Noči Modrijanov, ki bosta 24. in 25. septembra prihodnje leto v dvorani Stožice, v prodaji od 19. januarja prihodnje leto, in to od 10. ure. A za to ne bo nikomur treba v vrsto, temveč jih boste lahko kupili iz domačega naslanjača. Izjemno zgodbo, za katero sta zaslužna mladi Jaka Bizjak, ki je posnel vse prizore, ter Martin Juhart, ki je poskrbel za glasbeno podlago, so predstavili v izbrani družbi ljudi, ki so tako in drugače povezani z njimi. Z njo so želeli sporočiti, da ima glasba tisto izjemno moč, ki povezuje ljudi, tako zaljubljene kot osamljene, in življenju daje smisel, na koncu pa nas vedno razveseli in poboža dušo.

Prikazuje ostarelega čebelarja s harmoniko, iz katere, ko jo prime v roke, ne izvabi zvoka, saj je njegovo srce preveč otožno, ker je ostal sam. Ob skrbi za čebele se razvedri, s harmoniko se odpravi med ljudi, ki so tako ali drugače preveč zaposleni, njihovi odnosi pa oslabljeni. Ko se s prsti čez čas spet sprehodi po frajtonarici, iz nje izvabi nežno melodijo valčka Ajda na polju. Glasba ljudi v hipu razvedri, prej sprti se pobotajo, pridružijo se mu starši, otroci ter drugi mladi in stari, ki ob priredbi polke Moja zaplešejo in praznujejo življenje.

Modrijani se bodo eno leto pripravljali na spektakel Noč Modrijanov, ki bo prihodnje leto 24. in 25. septembra v ljubljanskih Stožicah.

To je zgodba o ljubezni, izgubi, osamljenosti, odnosih, upanju, pa tudi veselju, ki pride z glasbo. Modrijani so znova dokazali, da znajo presegati meje. In že zdaj je jasno, da bo Noč Modrijanov prihodnje leto nov presežek v njihovi 25-letni glasbeni karieri. Za hip so prisotnim pokazali tudi sceno. In lahko vam zaupamo, da bo veličastna, povezana s čebelami, ki so jih očitno navdihnile. »Simbolizirajo mala bitja, ki nas navdušujejo in učijo, kako živeti bolje, kako izboljšati odnos do okolja ter medsebojne odnose,« pove Blaž Švab, ki je najbolj vesel, da bodo po vseh teh letih ob njem na odru dvorane Stožice še vedno stali isti fantje, s katerimi so do danes spisali glasbeno pravljico. To so harmonikar Rok Švab, kitarist Peter Oset in basist Franjo Oset, ki se jim je leta 2017 pridružil še pevec Sergije Lugovski.

Fantje se bodo na Noč Modrijanov pripravljali vse leto, saj gre za zahteven organizacijski in finančni zalogaj, zato so k sodelovanju pritegnili tudi nekatere sponzorje. Zasnovali so kolekcijo otroških, ženskih in moških oblačil ter druge artikle, denimo dežnike in torbe, ki jih je mogoče kupiti v njihovi spletni trgovini.