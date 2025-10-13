  • Delo d.o.o.
    EVITA

    Muzikal, ki je obnorel svet, zdaj tudi na slovenskem odru: Sabina Cvilak navdušila v legendarni vlogi

    Na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premierno zaživela znamenita Evita.
     13. 10. 2025
    Svetlana Dramlić, mariborska režiserka, sicer lastnica produkcije Rosa, je na odrske deske največjega slovenskega gledališča (končno) pripeljala enega najbolj zanimivih muzikalov Tima Ricea in Andrewa Lloyda Webbra, s katerim se je v vlogi naslovne junakinje pred leti v filmski obliki proslavila Madonna. Evita Peron, argentinska junakinja, nekoč prva dama Argentine, je bila kraljica ljudskih src. Prišla je z dna na sam vrh ene največjih držav na svetu. V pičlih sedmih letih skupnega življenja z argentinskim predsednikom Juanom Peronom se ji je uspelo izoblikovati za prvi obraz delavskega razreda in ženske družbe. Evita, ki jo v slovenski premieri igra Sabina Cvilak, je sinonim za muzikal, ki povezuje zgodovino, mit in umetnost.

    »Zgodba mojstrsko prepleta politično dramo z globokim čustvenim nabojem ter razkriva življenje ženske, ki je bila deležna tako oboževanja ljudskih množic kot prezira političnih elit,« pravijo v SNG Maribor ter dodajajo: »Glasbena podoba muzikala združuje latinskoameriške ritme, klasično orkestracijo in rockovsko energijo, prav takšna, zvočno bogata 'tapiserija' pa odseva blišč javnega življenja kakor tudi notranjo razklanost Evitinega osebnega boja.«

    Poleg Cvilakove v predstavi v angleškem jeziku (s slovenskimi ter angleškimi nadnapisi, op. a.) nastopajo še Sergije Lugovski kot Che, Mike Sterling kot Juan Peron, Tim Ribič, Peronovo ljubico igra Lucija Krašovec. Glasbeno podlago diktira Patrik Greblo, za kostumografijo je poskrbela Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy.

