Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

V prvih dneh novega šolskega leta bi na avtobusih lahko nastala gneča. Dijaki v tem obdobju predstavljajo kar 40 odstotkov potnikov, saj še nimajo prilagojenih urnikov in potujejo ob istih urah. Predstavniki prevoznikov in društev upokojencev zato svetujejo starejšim, da se na pot ali izlet odpravijo med 9. in 12. uro ali po 15. uri, ko na avtobusih ni več konic. Na vlakih teh težav ne pričakujejo.

Predprodaja subvencioniranih vozovnic poteka gladko. Na okencih Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) potnik z osebno izkaznico prejme vozovnico v minuti in pol, na voljo je tudi preprostejši spletni nakup. Vozni redi so usklajeni s šolami, na vseh avtobusih je uvedeno brezstično poslovanje.

Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov (opravili bodo 9200 voženj) in 580 vlakov. Subvencionirano vozovnico bo uporabilo 46.000 dijakov, ki bodo zjutraj krenili na pot sočasno.

1100 avtobusov bo prvi šolski dan opravilo 9200 voženj

Miran Sečki, direktor DUJPP, je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavil strmo rast potnikov: število potniških kilometrov se bo z 51,6 milijona iz leta 2023 letos povzpelo na 66,3 milijona, število potnikov pa z 19,6 milijona leta 2023 na lanskih 28,6 milijona. Sečki je pohvalil novo začasno avtobusno postajo v Ljubljani in jo označil za veliko pridobitev.

Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.

Kljub temu direktor dopušča možnost zamud. »Na cestni in železniški infrastrukturi trenutno poteka veliko del,« je opozoril in svetoval potnikom, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere. Društvom, zlasti upokojenskim, je priporočil, naj se izogibajo jutranji in popoldanski konici (med 5.30 in 8. uro ter med 12.30 in 15.30). ­Najbolj obremenjene linije bodo okrepili z dodatnimi prevozi.

Težava ni v vozilih, ampak v času

Za boljšo uporabniško izkušnjo bodo na DUJPP v kratkem vzpostavili potniški portal, dogovarjajo se tudi za prodajo vozovnic v trafikah. Sečki je poudaril, da slovenski javni promet po cenah in kakovosti vozil ni slab, največja očitka potnikov ostajata potovalni čas in zamude.

Marko Dvornik z ministrstva za infrastrukturo in energetiko je dodal, da je DUJPP v treh letih od ustanovitve opravil veliko delo, saj je vlaganje v javni potniški promet za državo strateško pomembno. Tudi on je potnike pozval k ­spremljanju prometnih informacij.

Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik

Začetni kaos je običajen

»Kaos na cestah je v začetku septembra nekaj običajnega,« meni predstavnik dijakov Aleksander Kirar. Prvošolcem svetuje, naj bodo potrpežljivi, saj gre v prometu lahko hitro kaj narobe. Predstavnik študentov Lovro Čeh Brežnik je dodal, da se njihovo študijsko leto sicer začne šele oktobra, toda številni študenti septembra opravljajo izpite.

Erik Hofbauer, podpredsednik Zveze društev upokojencev, je spomnil, da je v Sloveniji 650.000 upokojencev. Pozval jih je, naj opravke, kot so obiski zdravnika, načrtujejo zunaj jutranje konice. Dodal je, da zagotovljeno sedenje na avtobusih omogoča hitrejšo vožnjo in večjo varnost: »Vse to se da urediti z ­dobro voljo.«