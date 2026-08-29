  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NOVO ŠOLSKO LETO

    Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

    Na vlakih težav ne pričakujejo. Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov in 580 vlakov.
    Na avtobusih bo septembra gneča. Foto Leon Vidic

    Na avtobusih bo septembra gneča. Foto Leon Vidic

    Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.

    Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.

    Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik

    Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik

    Na avtobusih bo septembra gneča. Foto Leon Vidic
    Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.
    Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik
    Borut Tavčar
     29. 8. 2026 | 08:10
    3:43
    A+A-

    V prvih dneh novega šolskega leta bi na avtobusih lahko nastala gneča. Dijaki v tem obdobju predstavljajo kar 40 odstotkov potnikov, saj še nimajo prilagojenih urnikov in potujejo ob istih urah. Predstavniki prevoznikov in društev upokojencev zato svetujejo starejšim, da se na pot ali izlet odpravijo med 9. in 12. uro ali po 15. uri, ko na avtobusih ni več konic. Na vlakih teh težav ne pričakujejo.

    Predprodaja subvencioniranih vozovnic poteka gladko. Na okencih Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) potnik z osebno izkaznico prejme vozovnico v minuti in pol, na voljo je tudi preprostejši spletni nakup. Vozni redi so usklajeni s šolami, na vseh avtobusih je uvedeno brezstično poslovanje.

    Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov (opravili bodo 9200 voženj) in 580 vlakov. Subvencionirano vozovnico bo uporabilo 46.000 dijakov, ki bodo zjutraj krenili na pot sočasno.

    1100 avtobusov bo prvi šolski dan opravilo 9200 voženj

    Miran Sečki, direktor DUJPP, je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavil strmo rast potnikov: število potniških kilometrov se bo z 51,6 milijona iz leta 2023 letos povzpelo na 66,3 milijona, število potnikov pa z 19,6 milijona leta 2023 na lanskih 28,6 milijona. Sečki je pohvalil novo začasno avtobusno postajo v Ljubljani in jo označil za veliko pridobitev.

    Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.
    Na prvi šolski dan bo v prometu 580 potniških vlakov.

    Kljub temu direktor dopušča možnost zamud. »Na cestni in železniški infrastrukturi trenutno poteka veliko del,« je opozoril in svetoval potnikom, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere. Društvom, zlasti upokojenskim, je priporočil, naj se izogibajo jutranji in popoldanski konici (med 5.30 in 8. uro ter med 12.30 in 15.30). ­Najbolj obremenjene linije bodo okrepili z dodatnimi prevozi.

    Težava ni v vozilih, ampak v času

    Za boljšo uporabniško izkušnjo bodo na DUJPP v kratkem vzpostavili potniški portal, dogovarjajo se tudi za prodajo vozovnic v trafikah. Sečki je poudaril, da slovenski javni promet po cenah in kakovosti vozil ni slab, največja očitka potnikov ostajata potovalni čas in zamude.

    Marko Dvornik z ministrstva za infrastrukturo in energetiko je dodal, da je DUJPP v treh letih od ustanovitve opravil veliko delo, saj je vlaganje v javni potniški promet za državo strateško pomembno. Tudi on je potnike pozval k ­spremljanju prometnih informacij.

    Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik
    Začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti, ki sta si jo v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana 24. avgust 2026 FOTO: Matej Družnik

    Začetni kaos je običajen

    »Kaos na cestah je v začetku septembra nekaj običajnega,« meni predstavnik dijakov Aleksander Kirar. Prvošolcem svetuje, naj bodo potrpežljivi, saj gre v prometu lahko hitro kaj narobe. Predstavnik študentov Lovro Čeh Brežnik je dodal, da se njihovo študijsko leto sicer začne šele oktobra, toda številni študenti septembra opravljajo izpite.

    Erik Hofbauer, podpredsednik Zveze društev upokojencev, je spomnil, da je v Sloveniji 650.000 upokojencev. Pozval jih je, naj opravke, kot so obiski zdravnika, načrtujejo zunaj jutranje konice. Dodal je, da zagotovljeno sedenje na avtobusih omogoča hitrejšo vožnjo in večjo varnost: »Vse to se da urediti z ­dobro voljo.«

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    avtobusivlakišoladijakiučencijavni prevoz
    ZADNJE NOVICE
    08:16
    Lifestyle  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Pečene paprike malo drugače: ta nadev jih spremeni v pravo pojedino (VIDEO)

    Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.
    Odprta kuhinja29. 8. 2026 | 08:16
    08:15
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

    Šef nam plač in regresa ne izplačuje redno. Je to zakonito in kaj lahko storimo?

    Pisal nam je bralec, ki pravi, da delodajalec izigrava njega in sodelavce ter si pravice zaposlenih razlaga po svoje. Svetuje pravnik.
    Boštjan J. Turk29. 8. 2026 | 08:15
    08:10
    Razno
    NOVO ŠOLSKO LETO

    Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

    Na vlakih težav ne pričakujejo. Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov in 580 vlakov.
    Borut Tavčar29. 8. 2026 | 08:10
    07:46
    Novice  |  Svet
    TRAGEDIJA POŽARA NA OMIŠKEM OBMOČJU

    V požaru pri Omišu umrl nagrajeni gasilec, njegova žena je bila prav tako poškodovana

    Za 100 darovanj krvi je prejel priznanje Hrvaškega rdečega križa, mesto Omiš pa mu je podelilo nagrado za življenjsko delo. V požaru je bila poškodovana tudi njegova žena.
    29. 8. 2026 | 07:46
    07:35
    Bulvar  |  Glasba in film
    KRIŽANKE

    Gajin svet 3 v Križankah: na premieri vsi, od predsednice do vojske, Uma Štader pa že razmišlja o nadaljevanju (FOTO)

    Včeraj si je na razprodani premieri pod zvezdami Križank slovensko občinstvo prvič ogledalo tretji del priljubljene mladinske filmske zgodbe Gajin svet 3.
    29. 8. 2026 | 07:35
    07:32
    Bulvar  |  Zanimivosti
    LA TOMATINA

    Spet se je vnel paradižnikov boj, uporabili so kar 165 ton prezrelih plodov (FOTO)

    La Tomatina že od 1945. v špansko mestece prinaša nenavadno zabavo. Letos se je 165 ton prezrelih plodov v nekaj minutah spremenilo v kašo.
    29. 8. 2026 | 07:32

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Smo na pragu revolucije?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ODER

    Gorenjski slavček odpira novo sezono

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Smo na pragu revolucije?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ODER

    Gorenjski slavček odpira novo sezono

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    TRIGLAV TEK

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    25. 8. 2026 | 08:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    28. 8. 2026 | 09:51
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA IZLET

    Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
    Novice  |  Slovenija
    KAPITALSKI TRGI

    Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    25. 8. 2026 | 15:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KARIERNA PRILOŽNOST

    Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    28. 8. 2026 | 15:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OBLETNICA

    Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki