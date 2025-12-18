Na Senovem pijan moški nadlegoval osebje lokala, v Novem mestu pijan gost kričal na vse

Policiste PP Krško so v sredo nekaj po 15. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na Senovem, kjer naj bi pijan moški nadlegoval osebje lokala. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Kršitelja pridržali

V sredo okoli 14.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški kričal, se nedostojno vedel in nadlegoval goste v lokalu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 26-letniku bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.