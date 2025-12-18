  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    JAVNI RED IN MIR

    Na Senovem pijan moški nadlegoval osebje lokala, v Novem mestu pijan gost kričal na vse

    Oba sta dobila plačilni nalog.
    Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
    Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
    M. U.
     18. 12. 2025 | 16:05
    1:06
    A+A-

    Policiste PP Krško so v sredo nekaj po 15. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na Senovem, kjer naj bi pijan moški nadlegoval osebje lokala. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

    Kršitelja pridržali

    V sredo okoli 14.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški kričal, se nedostojno vedel in nadlegoval goste v lokalu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 26-letniku bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

    Več iz teme

    policijalokalpijan
    ZADNJE NOVICE
    18:00
    Lifestyle  |  Stil
    UJEMANJE

    Dokazi, da sta si usojena

    Obstaja več jasnih znakov, ki pričajo, da je dvema namenjeno biti skupaj.
    18. 12. 2025 | 18:00
    18:00
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO NAPOVED

    Zvezdni odsev: nov Lunin cikel prinaša priložnost za osebno rast

    Astro napoved za petek, 19. decembra 2025.
    18. 12. 2025 | 18:00
    17:15
    Novice  |  Svet
    10 TISOČ KMETOV ZASEDLO ULICE

    V Bruslju protestirajo kmetje, pridružil se jim je Janša: Zdrave kmečke pameti ne primanjkuje le v Ljubljani ...

    Zahtevajo ustrezno financiranje in poenostavitev zakonodaje ter nasprotujejo podpisu trgovinskega dogovora s trgovinskim blokom Mercosur.
    18. 12. 2025 | 17:15
    17:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    ROTHSCHILD

    Spor tašče in snahe v najbogatejši družini: predmet spora dvorec z veličastnim razgledom

    Baronici iz švicarske veje evropskih milijarderjev se na sodišču bojujeta za bogastvo malega Louvra.
    18. 12. 2025 | 17:00
    16:45
    Lifestyle  |  Stil
    KAVA

    Razkrivamo, zakaj vse je uporabna kavna usedlina

    Pogosto konča v smeteh ali v odtoku, kjer se sprime z maščobo in sčasoma zamaši cevi; vendar pa lahko kavno usedlino v gospodinjstvu koristno uporabimo.
    18. 12. 2025 | 16:45
    16:25
    Novice  |  Svet
    TEMATSKI PARK

    Samo za petične! V prvo luksuzno zabavišče le gostje hotela

    V Mehiki bodo 2026. odprli tematski park za petične. Čakanja in gneče ne bo, le čudovita narava in atrakcije.
    18. 12. 2025 | 16:25

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija

    Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HEMOROIDI

    Hemoroidi niso tabu: zakaj nastanejo in kako jih lajšamo

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
    Novice  |  Slovenija
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    8. 12. 2025 | 15:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    Hemoroidi

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    15. 12. 2025 | 10:11
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija

    Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HEMOROIDI

    Hemoroidi niso tabu: zakaj nastanejo in kako jih lajšamo

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    8. 12. 2025 | 15:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    Hemoroidi

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    15. 12. 2025 | 10:11
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Veliki praznični nagradni kviz 2025

    Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
    1. 12. 2025 | 07:40
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Okrasni vrt

    Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

    Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
    Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    17. 12. 2025 | 09:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Umetnost

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OGREVANJE

    Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    18. 12. 2025 | 14:45
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    BOŽIČKOV VLAK

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    17. 12. 2025 | 09:12
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zavarovanje

    V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Se birokracija končno poslavlja?

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    15. 12. 2025 | 09:25
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    LEGENDA

    Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Mladi upi

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    15. 12. 2025 | 09:23
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    IZJEMNO

    Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

    Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
    Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    15. 12. 2025 | 14:50
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    12. 12. 2025 | 08:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZASTARELO

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    17. 12. 2025 | 09:45
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
    15. 12. 2025 | 09:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki