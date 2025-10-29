  • Delo d.o.o.
    PO SMRTI ALEŠA ŠUTARJA

    Najstnica iz Novega mesta: »S prijateljicami ne upamo več niti v kino« (FOTO)

    Po smrti Aleša Šutarja so se v Novo mesto zgrnili protestniki. Več tisoč ljudi je napolnilo Glavni trg.
    Tako varovano Novo mesto že dolgo ni bilo. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

    Stari in mladi Foto: Tanja Jakše Gazvoda

    Tako varovano Novo mesto že dolgo ni bilo. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

    Zahtevajo pravico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

    Tanja Jakše Gazvoda
     29. 10. 2025 | 07:29
    »Zadnje mesece je nasilje pripeljalo tako daleč, da se s prijateljicami ne upamo niti v kino, kaj šele na sprehod po sicer lepo urejenih pešpoteh ob Krki. V Novem mestu se ne počutim več varno, spremembe so nujne,« je včeraj na protestu dejala ravnokar polnoletna Maša iz Novega mesta. 

    Bila je le ena od več tisočih iz vse države, ki so se zbrali na novomeškem Glavnem trgu pred rotovžem, ko je v mestni hiši potekala izredna seja, sklicana zaradi usodnega napada na občana Aleša Šutarja, z le eno točko: vse slabša varnost v jugovzhodni Sloveniji in iskanje rešitev za varnejši jutri. K protestu so pozvali kar z Mestne občine Novo mesto, in sicer v podporo prizadevanjem lokalnih skupnosti za večjo varnost. Jasno so sporočili državi, da so sistemske spremembe nujne.

    Strah ni votel

    Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so pripravili predloge sklepov, ki so jih spisali na dveh straneh in strnili v osem točk, ter nekaj zahtev, podprli pa so jih tudi svetniki Mestne občine Novo mesto. Do 30. novembra letos pričakujejo sprejetje sistemskih in interventnih zakonodajnih sprememb, ki bodo reševale varnostno problematiko.

    Zbrane je na seji, ki je potekala v sejni sobi, prenašali pa so jo na velikem platnu, najprej nagovoril župan mestne občine Gregor Macedoni, ki je med drugim spomnil na 24. oktober 2022, ko so župani prvič predstavili konkretne zakonodajne spremembe, ki bi bile začetek reševanja romske problematike.

    S prijateljicami si ne upamo niti v kino, kaj šele na sprehod.

    »Tri leta in en dan kasneje je prišlo do najhujšega, žal ne nepredstavljivega. Naši predlogi so kasneje padli že na pristojnih delovnih telesih, torej jih poslanci na plenarni seji Državnega zbora niti niso obravnavali. Do danes je po ogromno prizadevanjih potrjenih manj kot desetina vseh predlaganih zakonodajnih sprememb. Pa so te zgolj del potrebnih sprememb, ki so nujne,« je opozoril in med drugim dodal, da prebivalci jugovzhodne Slovenije niso nestrpni do Romov.

    »Nestrpni pa smo do sistema, ki je pripeljal do kritične varnostne situacije v našem delu Slovenije. Naši otroci nimajo težav z zaključevanjem osnovne šole, imamo pa skupnost, v kateri lahko na prste ene do dveh rok preštejemo tiste, ki jim vsako leto uspe zaključiti osnovno šolo. Mi nimamo problema z brezposelnostjo, imamo pa skupnost, ki je praktično v celoti nezaposlena. Za nadzor naših občanov ne potrebujemo dodatnih specialnih enot policije, potrebujemo jih za to, da vsaj malo pomirijo njihov strah, ki že dolgo ni votel. V teh razmerah ni možno presekati negativne spirale, ker vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjene v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal.« Župan Macedoni, ki je orisal življenje na Dolenjskem in sobivanje z romsko populacijo, je bil med govorom velikokrat deležen bučnega aplavza večtisočglave množice.

    Tudi Golob

    Seje se je udeležil tudi premier Robert Golob s štirimi ministri, ki je slišal, da poziv občinskih svetnikov, naj vlada zagotovi, da pozitivni ukrepi socialne in družinske politike ne bodo razlog za nevključitev na trg dela ter da se sprejme primerne in ustrezne ukrepe, ki bodo preprečili, da bi bila brezposelnost oportunistična izbira, in ne okoliščina, na katero posameznik nima vpliva.

    24. OKTOBRA 2022 so župani prvič predstavili predloge sprememb.

    Ob tem je treba dosledno izvajati obveznosti brezposelnih in sankcij ob neupravičeni odklonitvi primernega dela ali vključitve v aktivne politike zaposlovanja. Vlada naj kadrovsko in finančno okrepi policijo za večletno izvajanje najstrožjih in drugih preiskovalnih policijskih ukrepov v tem delu države, ki bodo ciljno usmerjeni v pregon kriminala, še posebno organiziranega. Prav tako pričakujejo, da bodo organi pregona in pravosodni organi postopke vodili brez neupravičenih zamud, storilci prekrškov in kaznivih dejanj, zlasti povratniki, pa da bodo pravočasno kaznovani. Pričakujejo tudi enakost pred zakonom ne glede na narodno pripadnost ali prejemanje denarne socialne pomoči.

    Predlagajo še, da mora biti prejemanje denarne socialne pomoči pogojeno z aktivnim vključevanjem v družbo, kot so obiskovanje šole, spoštovanje zakonov in vključevanje v programe zaposlovanja. Od vlade pričakujejo, da vsem otrokom zagotovi varno življenjsko okolje, v primeru neodgovornega starševstva pa zaščiti otroke v skladu z zakonodajo, če bo treba, tudi z odvzemom, še posebno pri mladoletnem starševstvu.

    Pijan uriniral pri svečah

    Niti včeraj dopoldne ni šlo brez izgreda v središču Novega mesta: možakar v rdeči majici je po popivanju na ulici opravljal malo potrebo ob svečah pri LokalPatriotu, ki so jih prižgali za pokojnega Aca, nato pa je še udaril moškega, ki ga je opozoril na neprimernost početja. »Policisti so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir,« je sporočila novomeška policija. Moškega v rdeči majici (domnevno gre za D. H. z Otočca) so zalotili blizu trgovine. »Ker je pod vplivom alkohola in v prisotnosti policistov kršenje javnega reda in miru nadaljeval, ukazov policistov pa ni upošteval, so mu odredili pridržanje, ki se izvaja na Policijski postaji Novo mesto,« je pojasnila policija. T. Š.

    Zahtevajo, da se po uradni dolžnosti uvedejo postopki ugotavljanja izvora premoženja, prav tako naj se dosledno izvaja zakon s področja prijave in odjave bivališča. Pričakujejo spremembo zakonodaje, da bodo postopki, vezani na nasilna in premoženjska kazniva dejanja, pravnomočno zaključeni najkasneje v roku enega leta. Prav tako nemudoma zahtevajo, da vlada občinam olajša sprejem prostorskih aktov za urejanja romskih naselij v smeri nadomeščanja kmetijskih zemljišč. 

