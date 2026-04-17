Naredite ti dve stvari in vsakodnevni sprehod bo bolj koristen za vaše zdravje

Hoja je nedvomno ena najbolj dostopnih in učinkovitih oblik gibanja. Dokazano koristi srcu, pljučem, mišicam, duševnemu zdravju in splošnemu počutju, poleg tega je brezplačna.

Za večino ljudi je edina »naložba« čas. A prav tega pogosto primanjkuje. Zato strokovnjaki na področju telesne dejavnosti vse več pozornosti namenjajo vprašanju, kako z omejenim časom doseči čim večje učinke.

Najnovejše ugotovitve kažejo na dva preprosta načina, kako lahko že z običajnim sprehodom bistveno izboljšate svoje zdravje: povečajte tempo hoje in naredite več korakov v enem zamahu.

Prva ugotovitev se nanaša na kratke, intenzivne izbruhe gibanja v vsakdanjem življenju. Gre za dejavnosti, ki vas zadihajo, na primer hitro vzpenjanje po stopnicah ali prenašanje težjih bremen.

Raziskave kažejo, da lahko pri ljudeh, ki sicer niso telesno dejavni, že pet do deset takšnih kratkih intervalov dnevno, dolgih do ene minute, pomembno vpliva na zdravje. Povezane so z od 30 do 50 odstotkov manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, raka ter prezgodnjo smrt.

Kako to vključiti v vsakdan?

Namesto počasne hoje izberite hitrejši korak ali zavestno izberite bolj razgibano, tudi hribovito pot. Namesto tekočih stopnic uporabite običajne, parkirajte nekoliko dlje od vhoda v trgovino, ali se z otroki lotite bolj aktivne igre. Tudi delo na vrtu lahko postane učinkovita vadba, če se zadihate do te mere, da ne morete več tekoče govoriti, ste dosegli pravi učinek.