    REDNE VOJAŠKE VAJE

    Nato začel jedrske vaje: 70 letal in 2000 vojakov v akciji

    Nato je začel redne vojaške vaje jedrskega odvračanja.
    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ravno danes na obisku v Sloveniji. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters
    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ravno danes na obisku v Sloveniji. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters
    STA, N. Č.
     13. 10. 2025 | 17:50
    1:06
    A+A-

    Zveza Nato je danes začela redne vojaške vaje jedrskega odvračanja z imenom Steadfast Noon. Na vajah, ki bodo potekale približno dva tedna, bo sodelovalo okoli 2000 vojakov in 70 letal iz 14 držav članic zavezništva. Osrednji del vaj bo potekal v letalskem oporišču Volker v nizozemski provinci Severni Brabant, so sporočili iz zavezništva.

    Vaje niso povezane z dogajanjem po svetu, prav tako med vajami ne bo uporabljeno nobeno orožje, so sporočili na Natu.

    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, ki je danes sicer na obisku v Sloveniji, je v petek ob naznanitvi vaj dejal, da so »nujne, saj to zvezi omogoča ohranjanje kredibilnega, varnega in učinkovitega jedrskega odvračanja«.

    Poleg vojaške baze Volker na Nizozemskem bodo vaje potekale tudi v letalskih oporiščih v Belgiji in Združenem kraljestvu.

