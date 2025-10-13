Nato začel jedrske vaje: 70 letal in 2000 vojakov v akciji

Zveza Nato je danes začela redne vojaške vaje jedrskega odvračanja z imenom Steadfast Noon. Na vajah, ki bodo potekale približno dva tedna, bo sodelovalo okoli 2000 vojakov in 70 letal iz 14 držav članic zavezništva. Osrednji del vaj bo potekal v letalskem oporišču Volker v nizozemski provinci Severni Brabant, so sporočili iz zavezništva.

Vaje niso povezane z dogajanjem po svetu, prav tako med vajami ne bo uporabljeno nobeno orožje, so sporočili na Natu.

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, ki je danes sicer na obisku v Sloveniji, je v petek ob naznanitvi vaj dejal, da so »nujne, saj to zvezi omogoča ohranjanje kredibilnega, varnega in učinkovitega jedrskega odvračanja«.

Poleg vojaške baze Volker na Nizozemskem bodo vaje potekale tudi v letalskih oporiščih v Belgiji in Združenem kraljestvu.