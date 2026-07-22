Navdušenega nogometaša Barrona Trumpa ujeli v družbi predsednika Fife (FOTO)

Najmlajši in najbolj »sramežljiv« otrok ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kljub temu da skrbno varuje svojo zasebnost in se redko pojavlja v javnosti, ni smel zamuditi največjega športnega dogodka tega leta. Barron Trump si je finale svetovnega nogometnega prvenstva ogledal skupaj s staršema iz posebne in skrbno varovane lože, kjer je prvo družino Združenih držav Amerike med drugim varovalo celo neprebojno steklo. Kamere so med tekmo večkrat ujele odlično razpoloženo Melanio Trump, ki je za dogodek izbrala povsem belo opravo ter tako poskrbela, da je skupaj s sinom in možem delovala usklajeno in patriotsko. Najpomembnejša moška v njenem življenju sta namreč na tekmi nosila modri obleki in rdeči kravati.

Kljub temu da se je Barron večino časa uspešno skrival pred kamerami, pa so ga na koncu le ujeli v objektiv, ko se je rokoval in pošalil s predsednikom Fife Giannijem Infantinom. Mnogi ob tem niso mogli mimo 20-letnikove višine, s posnetka je bilo namreč razvidno, da je bil Barron precej višji od vseh, čeprav sta visoka tudi njegova starša, glava mu je segala celo vse do podbojev vrat, ki so vodila do lože. Njegov oče je sicer prejšnji teden razkril zabavno anekdoto o svojem sinu, ko je novinarjem povedal, da Barron naravnost obožuje nogomet, z žogo na zelenici pa se dobro znajde tudi sam.