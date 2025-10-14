Ne delite podatkov za smsPASS z nikomer!

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP) in Banki Slovenije so zaznali neustrezno prakso ene izmed kreditnih institucij pri sklepanju pogodbe s ponudnikom na daljavo. Kreditna institucija od uporabnikov namreč pričakuje, da bodo z njo delili svoje prijavne podatke za mobilno identiteto smsPASS, ki jo marsikdo uporablja pri dostopu do državnih spletnih storitev.

»Na ministrstvu za digitalno preobrazbo opozarjamo, da je takšno ravnanje nezakonito in za uporabnike izjemno tvegano. Ponudniku storitev namreč omogoča, da uporabi elektronsko identiteto posameznika v razmerju do tretjih oseb in tako dostopa do različnih zaupnih podatkov o posamezniku, na primer pri sklepanju poslov v imenu posameznika in podobno.« Identiteto uporabljajte izključno osebno in neposredno.