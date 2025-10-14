Ne delite podatkov za smsPASS z nikomer!

  • Delo d.o.o.
    Na ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP) in Banki Slovenije so zaznali neustrezno prakso ene izmed kreditnih institucij.
    S. N.
     14. 10. 2025 | 08:32
    0:59
    Na ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP) in Banki Slovenije so zaznali neustrezno prakso ene izmed kreditnih institucij pri sklepanju pogodbe s ponudnikom na daljavo. Kreditna institucija od uporabnikov namreč pričakuje, da bodo z njo delili svoje prijavne podatke za mobilno identiteto smsPASS, ki jo marsikdo uporablja pri dostopu do državnih spletnih storitev.

    »Na ministrstvu za digitalno preobrazbo opozarjamo, da je takšno ravnanje nezakonito in za uporabnike izjemno tvegano. Ponudniku storitev namreč omogoča, da uporabi elektronsko identiteto posameznika v razmerju do tretjih oseb in tako dostopa do različnih zaupnih podatkov o posamezniku, na primer pri sklepanju poslov v imenu posameznika in podobno.« Identiteto uporabljajte izključno osebno in neposredno.

    08:57
    Ste kupili ta sesalnik? Lahko se vname kar med čiščenjem

    Odpoklic sesalnikov Rowenta, Tefal in OBH zaradi nevarnosti pregrevanja baterije. Tržni inšpektorat svetuje vračilo izdelkov prodajalcu.
    14. 10. 2025 | 08:57
    Zakaj izpuščanje zajtrka škodi srcu in zdravju

    6 razlogov, zakaj zajtrka nikoli ne smete preskočiti.
    Miroslav Cvjetičanin
14. 10. 2025 | 08:48
    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    14. 10. 2025 | 08:41
    V šovu tekle solze, zlomil se je tudi Sandi

    »Peter kot moj prijatelj me je izdal in ta stvar je bila tista, ki je pokvarila cel večer,« je dejal.
    14. 10. 2025 | 08:25
    Film s Slovencem Jurijem še naprej navdušuje (FOTO)

    Igralec Jurij Drevenšek je odigral glavno vlogo v filmu, ki je bil prikazan že na 26 festivalih.
    14. 10. 2025 | 08:18

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    14. 10. 2025 | 08:41
    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
    V dvoje je lepše

    Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
    7. 10. 2025 | 09:37
    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

    Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
    Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    13. 10. 2025 | 09:02
