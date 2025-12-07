Nekatera podjetja imajo zaradi obvezne božičnice težave: številni bodo morali vzeti posojilo

Obvezna božičnica je po eni strani razveselila številne zaposlene v Sloveniji, a po drugi strani povzroča sive lase nekaterim, ki vodijo podjetja, saj določena podjetja nimajo dovolj denarja, da bi jo izplačala. In takih ni malo. Po poročanju 24ur na obrtni zbornici pravijo, da bo tretjina njihovih članov primorana vzeti posojilo, tako da so vlado prosili, da bi se lahko pri državi zadolžili. Zaradi izplačevanja božičnice bi tako lahko imela določena podjetja v prihodnje dodatne težave pri izplačevanju plač in poslovanju podjetja nasploh.

Na drugi strani pa imamo pri nas podjetja, ki bodo decembra lažje izplačevala zneske oziroma so jih že. Po poročanju 24ur bo podjetje Datalab 80 zaposlenim v povprečju namenilo kar 14.600 evrov bruto. Znesek, o katerem lahko marsikateri zaposleni samo sanja, še bolj pa tisti, ki delajo kot prekarni delavci.

Glede obvezne božičnice se v slovenski politiki že nekaj časa krešejo mnenja. A predsednik vlade Robert Golob ima očitno glede nje pozitivne odzive. Pred dnevi je namreč razkril, da je od prve omembe obvezne božičnice prejel že ogromno pisem hvaležnih državljank in državljanov, predvsem tistih z najnižjimi prihodki. Kot je povedal, so vsa pisma zahvale.