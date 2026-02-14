Nekdanja olimpijka uradno ločena! Med nosečnostjo je izvedela grdo resnico

Dolgo se je šušljalo, zdaj je uradno. Nekdanja vrhunska hrvaška atletinja Blanka Vlašić in belgijski novinar Ruben Van Gucht sta se ločila. Po poročanju hrvaškega portala Vjerujem.hr naj bi bil razhod pričakovan že nekaj časa, saj so številni opazili, da njun odnos ni več takšen kot nekoč. Kot navaja vir, naj bi Vlašićeva že med nosečnostjo izvedela, da je mož nezvest. Van Gucht je namreč dlje časa na družbenih omrežjih objavljal vsebine, ki so namigovale na druge romantične zveze. Javnost je hitro začela sklepati, da je zakon v resni krizi.

Da bi opravičil svojo nezvestobo, je Van Gucht izjavil, da z Blanko po dogovoru živita v tako imenovanem odprtem zakonu. Kar pa naj bi bila, kot navaja avtor, očitna neresnica. Blanka teh navedb ni javno zanikala. Želela naj bi ohraniti dostojanstvo žene in matere, zato se je informacija o »odprtem zakonu« redno pojavljala ob zapisih o njunem razmerju. Ob tem so številni mediji posebej poudarjali, da je Blanka verna, in namigovali, da Cerkev dopušča življenje v odprtem zakonu. Avtor zapisa takšne trditve označuje za še večjo neresnico. Po njegovih navedbah Vlašićeva nikoli ni pristala na odprt zakon, prav tako takšnega načina življenja Cerkev ne podpira. »On nima moči priznati, da je prešuštnik, zato v svojo nezvestobo vpleta svojo zvesto ženo,« je v času medijskih zapisov o njunem zakonu za portal komentiral eden od uglednih duhovnikov. S tem je, kot navaja avtor, nazorno opisal nastalo situacijo. Medtem je Van Gucht na družbenih omrežjih še naprej objavljal fotografije z vidnim poročnim prstanom.

Obdobje naj bi bilo za Blanko izjemno težko, a je krizo prestala. Opirala naj bi se na vero in duhovnost, ki da sta ji pomagali prebroditi to zahtevno preizkušnjo.