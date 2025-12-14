Nesreča v semaforiziranem križišču v Kranju: voznica (27) odvzela prednost, štirje udeleženci končali v bolnišnici

Kranjski policisti so v petek, 12. decembra, okoli 17. ure obravnavali prometno nesrečo v semaforiziranem križišču, v bližini kranjske železniške postaje, na cestni relaciji Zlato Polje-Labore. Po podatkih s katerimi razpolaga policija je 27-letna voznica vozila proti Laboram in v križišču zavijala levo ter pri tem odvzela prednost vozniku, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri in z avtomobilom trčila v njegov avtomobil. V avtomobilu voznika sta bila še dva potnika. Voznica, voznik in oba potnika so bili lahko telesno poškodovani in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljani v zdravstveno ustanovo. Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.

Hujši prometni prekrški

Škofjeloški policisti so imeli v petek nekaj minut čez 22. uro na območju Škofje Loke v postopku 23-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za »B« kategorijo, saj za podaljšanje le tega pri upravnem organu ni predložil veljavnega zdravniškega spričevala. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Kranjski policisti so imeli v soboto nekaj minut čez 22. uro na območju Hrastja v postopku 37-letnega voznika avtomobila, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (0,79 mg/l) in prepovedane droge. Odrejeni hitri test mu je pokazal pozitiven rezultat na kokain in konopljo. Policisti ga bodo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču. Za ostale prometne prekrške pa vodijo prekrškovni postopek.

Kranjski policisti so imeli v petek nekaj minut čez 9. uro na območju Kranja v postopku 35-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Policisti bodo z obdolžilnim predlogom obveščali pristojno okrajno sodišče.

Kranjski policisti so imeli v petek nekaj minut pred 12. uro na območju Kranja v postopku 50-letnega voznika, ki je avtomobil vozil pod močnim vplivom alkohola (1,20 mg/l, kar je okoli 2 promila in pol)!. Policisti so mu odredili pridržanje do 12 ur. Z obdolžilnim predlogom ga bodo predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.