    PU KRANJ

    Nesreča v semaforiziranem križišču v Kranju: voznica (27) odvzela prednost, štirje udeleženci končali v bolnišnici

    Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Scm Jeans Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Scm Jeans Getty Images
    S. U.
     14. 12. 2025 | 19:05
    3:42
    A+A-

    Kranjski policisti so v petek, 12. decembra, okoli 17. ure obravnavali prometno nesrečo v semaforiziranem križišču, v bližini kranjske železniške postaje, na cestni relaciji Zlato Polje-Labore. Po podatkih s katerimi razpolaga policija je 27-letna voznica vozila proti Laboram in v križišču zavijala levo ter pri tem odvzela prednost vozniku, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri in z avtomobilom trčila v njegov avtomobil. V avtomobilu voznika sta bila še dva potnika. Voznica, voznik in oba potnika so bili lahko telesno poškodovani in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljani v zdravstveno ustanovo. Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.

    Hujši prometni prekrški

    Škofjeloški policisti so imeli v petek nekaj minut čez 22. uro na območju Škofje Loke v postopku 23-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za »B« kategorijo, saj za podaljšanje le tega pri upravnem organu ni predložil veljavnega zdravniškega spričevala. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

    Kranjski policisti so imeli v soboto nekaj minut čez 22. uro na območju Hrastja v postopku 37-letnega voznika avtomobila, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (0,79 mg/l) in prepovedane droge. Odrejeni hitri test mu je pokazal pozitiven rezultat na kokain in konopljo. Policisti ga bodo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču. Za ostale prometne prekrške pa vodijo prekrškovni postopek.  

    Kranjski policisti so imeli v petek nekaj minut čez 9. uro na območju Kranja v postopku 35-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Policisti bodo z obdolžilnim predlogom obveščali pristojno okrajno sodišče.

    Kranjski policisti so imeli v petek nekaj minut pred 12. uro na območju Kranja v postopku 50-letnega voznika, ki je avtomobil vozil pod močnim vplivom alkohola (1,20 mg/l, kar je okoli 2 promila in pol)!. Policisti so mu odredili pridržanje do 12 ur. Z obdolžilnim predlogom ga bodo predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

    Preventiva

    »Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude. Za volan vedno sedite trezni in brez substanc prepovedane droge ali psihoaktivnih snovi. Nikoli, nikdar ne sedite za volan ali krmilo brez opravljenega vozniškega izpita tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite! Motorna vozila morajo biti v prometu registrirana! Policisti bomo vsakodnevno preverjali psihofizično stanje voznikov vozil! Z različnimi oblikami policijskega dela želimo doseči, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise tudi zavedajoč, da bo v primeru kršenja le teh kontroliran in ustrezno sankcioniran! Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti,« spooročajo s PU Kranj.

     

     

