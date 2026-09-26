Neustavljivi Lado Bizovičar: Očetovstvo spravil v knjigo (Suzy)

Ljubljančan ni človek za en projekt hkrati. Za vse, med čemer je razpet – televizijo, gledališčem, glasbo, produkcijo in vsem, kar še stlači v svoj urnik –, bi povprečen človek potreboval vsaj tri življenja. Lado Bizovičar pa vse to očitno zmore še ob očetovstvu. Zdaj ga je prenesel še v knjigo in gledališče. Naslov je vse prej kot skromen: Jaz sem najboljši fotr na svetu. Knjigo je najprej napisal v angleščini za ameriški trg, zdaj prihaja tudi na slovenske knjižne police.

Ne gre za klasični priročnik o vzgoji, temveč za 28 misij za očete in otroke, namenjenih predvsem akciji, zabavi in skupnim spominom. Dodana sta še plakat in komplet nalepk za beleženje opravljenih izzivov. Pri slovenski različici mu je pomagal Niko Zagode, ki je knjigo prevedel in ji dal domači značaj. Ker ena oblika očitno ni dovolj, se bo ista očetovska filozofija novembra preselila še na oder. Če bo Lado tako nadaljeval, bo kmalu izdal še aplikacijo, ki bo očetom povedala, kje so pustili otroka.