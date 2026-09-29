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    META HROVAT

    Neverjeten podvig naše nekdanje vrhunske smučarke! Danes počne tole (Suzy)

    Na 80-kilometrski preizkušnji je v cilj pritekla v manj kot desetih urah in se uvrstila med najhitrejše udeležence.
    Na 80-kilometrskem Julian Alps Trailu je v cilj pritekla v manj kot desetih urah.
    Na 80-kilometrskem Julian Alps Trailu je v cilj pritekla v manj kot desetih urah.
    S. R., foto osebni arhiv
     29. 9. 2026 | 09:00
    1:43
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    Ko je Meta Hrovat pred časom dokončno zaprla poglavje svoje smučarske kariere, si ni verjetno nihče predstavljal, da bo adrenalinske izzive tako hitro našla drugje. Nekdanja vrhunska alpska smučarka danes navdušuje v svetu trail teka, kjer dosega rezultate, ob katerih ostanejo odprtih ust tudi izkušeni tekači.

    Nedavno je na zahtevnem Julian Alps Trailu dosegla izjemen uspeh. Na 80-kilometrski preizkušnji je v cilj pritekla v manj kot desetih urah in se uvrstila med najhitrejše udeležence. Med slovenskimi tekmovalci je bila celo najvišje uvrščena, osvojila je odlično peto mesto. To še zdaleč ni bil njen prvi stik z dolgimi in napornimi gorskimi preizkušnjami. V zadnjih letih se je povsem predala teku v naravi, redno nastopa na različnih trail tekmah doma in v tujini ter nabira kilometre, ki bi marsikoga odvrnili že ob sami misli nanje.

    A športni podvigi niso njena edina obveznost. Po koncu tekmovalne kariere se je posvetila tudi družinskemu poslu v domači Kranjski Gori. Prevzela je pomembno vlogo v turistični agenciji Julijana, ki so jo pred leti zasnovali njeni starši, ter jo pomaga razvijati z novimi idejami in projekti. Ostaja tesno povezana z družinsko tradicijo in znamenito babico Tonko Zadnikar, legendo Tonkine koče pod Vršičem. Od nje je očitno podedovala neukrotljivo energijo, ljubezen do gora in željo po novih izzivih.

    Meta je bila že kot smučarka znana po svoji nepopustljivosti, zdaj nove uspehe dosega v trail teku.
    Meta je bila že kot smučarka znana po svoji nepopustljivosti, zdaj nove uspehe dosega v trail teku.

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