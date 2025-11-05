  • Delo d.o.o.
    GLASBA

    Niet v Berlinu: slovenski punk na odru legendarnega kluba

    Ob praznovanju 50-letnice punk rocka na Slovenskem bodo nastopili na dvodnevnem festivalu glasbe, filma in poezije
    N. Č.
     5. 11. 2025 | 15:25
    2:17
    8. novembra bo slovenska punk rock legenda Niet za nekaj dni zamenjala Ljubljano za Berlin. Tam bodo, ob praznovanju 50-letnice punk rocka na Slovenskem, nastopili na dvodnevnem festivalu glasbe, filma in poezije, ki bo pravi poklon uporniški energiji, ki je zaznamovala generacije.

    Praznik punkovske strasti v središču Berlina

    Festival Otroci socializma bo potekal v legendarnem klubu Tommy Weissbecker Haus (WTH), kultnem prostoru, kjer so nekoč razbijali zvoke tudi Rage Against The Machine, No Respect in Queens of the Stone Age. Tokrat bo oder prevzela slovenska punk scena, ki bo s svojo surovo energijo spomnila, da upor in strast nikoli ne zastarata.

    Dogodek ne bo le glasbeni — obiskovalce čakajo tudi filmske projekcije, poezija, razstava in okrogla miza, kjer bodo razpravljali o zgodovini in vplivu punk gibanja pri nas. Med sogovorniki bodo znana imena slovenske kulture in glasbe: Igor Vidmar, Esad Babačič, Zdenko Matoz, Igor Dernovšek in drugi.

    Od Pankrtov do Niet – upor, ki ne utihne

    Punk rock se je na Slovenskem začel rojevati leta 1976 po vzoru svetovnih trendov, a je kmalu dobil svoj, izjemno avtentičen izraz. Igor Vidmar in njegova skupina Pankrti so postavili temelje, ki jih danes s ponosom ohranjajo skupine, kot so Niet — bend, ki s svojo neukročeno energijo in brezkompromisnimi besedili že več kot štiri desetletja odmeva med vsemi generacijami.

    Letošnje leto je za Niet dvojno praznično: obeležujejo 42 let delovanja, hkrati pa s sodelovanjem na berlinskem festivalu utrjujejo svojo vlogo ambasadorjev slovenskega punka v svetu.

    Slovenska kulturna ofenziva

    Festival organizira Hiša imen v sodelovanju s Slovenskim kulturnim centrom Berlin – Skica, ob podpori Sigic – Music Slovenia in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Dogodek bo dokaz, da punk ni le glasba, temveč kulturni fenomen, ki že pol stoletja ruši tabuje, spodbuja razmišljanje in vabi k uporu.

    NietpunkkulturaglasbaBerlin
