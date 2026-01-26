  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VIZIONAR

    Nikola Tesla je kot prerok predvidel, kaj nas čaka leta 2035! Preverite, kaj je opisal do potankosti ...

    Od pametnih naprav in množične komunikacije, do brezžičnega prenosa energije in družbenih sprememb – njegove ideje še vedno navdušujejo s svojo daljnovidnostjo.
    Nikola Tesla (10. julij 1856, Smiljan – 7. januar 1943, New York) je bil srbsko-ameriški izumitelj in inženir, ki je večino kariere ustvarjal v ZDA. Najbolj znan je po odkritju in patentiranju vrtečega se magnetnega polja ter razvoju ključnih tehnologij za izmenični tok (AC), med njimi indukcijskega motorja, kar je postavilo temelje sodobnim elektroenergetskim sistemom.FOTO: Pixbay
    Nikola Tesla (10. julij 1856, Smiljan – 7. januar 1943, New York) je bil srbsko-ameriški izumitelj in inženir, ki je večino kariere ustvarjal v ZDA. Najbolj znan je po odkritju in patentiranju vrtečega se magnetnega polja ter razvoju ključnih tehnologij za izmenični tok (AC), med njimi indukcijskega motorja, kar je postavilo temelje sodobnim elektroenergetskim sistemom.FOTO: Pixbay
    S. N.
     26. 1. 2026 | 06:00
    5:26
    A+A-

    Nikola Tesla, eden največjih umov 20. stoletja, ni bil le izumitelj, temveč tudi neverjetno precizen vizionar. Že v prvih desetletjih prejšnjega stoletja je v svojih predavanjih in intervjujih napovedal številne novosti, ki danes oblikujejo naš vsakdan. Od pametnih naprav in množične komunikacije, do brezžičnega prenosa energije in družbenih sprememb – njegove ideje še vedno navdušujejo s svojo daljnovidnostjo.

    Pametni napravi in množična komunikacija

    Tesla je že leta 1935 napovedal potrebo po institucionalizirani zaščiti okolja. O onesnaženju je govoril kot o izzivu, ki bo prihodnjim generacijam nepredstavljiv: »Onesnaženje naših plaž, kot je danes okoli New Yorka, se bo našim otrokom in vnukom zdelo nepredstavljivo, tako kot se nam danes zdi življenje brez tekoče vode.« Njegove napovedi so se uresničile leta 1970, ko je bila ustanovljena Ameriška agencija za zaščito okolja (EPA).

    Znanje nad vojno

    Verjel je, da bodo prihodnje generacije bolj cenile znanje in znanstveni napredek kot vojaške zmage. »Odkritje novih znanstvenih resnic bo pomembnejše od diplomatskih prepirov,« je izjavil leta 1935, promovirajoč vizijo sveta, kjer sta izobraževanje in raziskovanje postala prioriteta.

    Vzpon ženskega intelekta in novo družbeno ureditev

    Ena izmed njegovih najbolj intrigrantnih napovedi je bila povezana z družbeno vlogo žensk. Že leta 1926 je Tesla trdil, da bodo ženske prevzele superiornost v izobraževanju in znanstvenih dosežkih: »Ta borba človeške ženske za enakopravnost spolov se bo končala z novim spolnim redom, kjer bo ženska superiorna.« Njegove besede so bile daleč pred časom in so napovedovale spremembe, ki so se začele dogajati desetletja kasneje.

    Avtomatizacija in roboti

    Bil je med prvimi misleci, ki so resno razmislili o možnosti robotov in avtomatizacije. »Rešitev naših težav ni v uničevanju, temveč v obvladovanju stroja… Številne naloge, ki jih danes opravljajo človeške roke, bodo prevzeli avtomati… V 21. stoletju bodo roboti zamenjali suženjski delovni proces,« je napovedal leta 1935. Danes, z razvojem umetne inteligence in robotike, so njegove besede preroške.

    Letalske naprave in globalno razumevanje

    Tesla je napovedal tudi razvoj letalskih naprav, ki ne bi uporabljale goriva, kar bi lahko vodilo do večjega mednarodnega razumevanja in sodelovanja. »Biti bo politično učinkovito uskladiti mednarodne interese; ustvarilo bo razumevanje namesto razlik,« je izjavil leta 1926, napovedujoč, da lahko tehnični dosežki pomagajo pri gradnji miru.

    Brezžični prenos informacij – digitalni svet

    Medtem ko so v njegovem času novice prihajale izključno preko tiska, si je Tesla predstavljal svet, v katerem bi se informacije prenašale brezžično, neposredno v naše domove. „Lahko bomo prisostvovali in poslušali dogodke – inavguracijo predsednika, Svetovno serijo, uničenja zaradi potresov ali grozote bitke – kot da smo prisotni,“ je izjavil že leta 1926.

    Vizija brezžične energije

    Drugi del njegove napovedi je bil koncept brezžičnega prenosa energije. Tesla je trdil: »Ko bo brezžični prenos energije komercialen, bo transport in prenos revolucioniran. Filmi se že brezžično prenašajo na kratke razdalje. Kasneje bodo razdalje neomejene.« Ta vizija danes še vedno navdihuje raziskave na področju brezžičnega polnjenja in distribucije energije.

    Branje misli: meja med znanostjo in filozofijo

    Tesla je leta 1933 predstavil teorijo, po kateri bi se slike iz človeškega uma lahko odražale in analizirale: »Predmeti, ki si jih človek predstavlja, bi se jasno odražali na ekranu, ko se oblikujejo, in na ta način bi bilo mogoče prebrati vsako misel posameznika. Naši umovi bi takrat resnično postali kot odprte knjige.« Čeprav ta ideja še vedno spada v domeno futurizma, sodobna nevrotehnologija že raziskuje podobne možnosti.

    Nikola Tesla ni bil le inovator, temveč pravi vizionar, čiji pogledi na prihodnost so oblikovali temelje današnjega sveta. Njegove besede še naprej navdihujejo znanstvenike, inženirje in mislece po vsem svetu, saj dokazujejo, kako genij lahko vidi daleč pred svojim časom. Že leta 1926 je Tesla govoril o možnosti, da bi ljudje komunicirali preko majhnih naprav, sposobnih prenašati slike in zvok na velike razdalje. »Preko televizije in telefonije bomo sebe videli in slišali popolnoma, kot da smo v neposredni bližini, ne glede na razdaljo tisočih kilometrov … Človek bo lahko nosil eno v žepu svojega suknjiča,« je takrat napovedal. V času, ko so bile komunikacije omejene na telegrafske in telefonske linije, je bila ta izjava osupljivo futuristična.

    Več iz teme

    Nikola TeslaPrerokprihodnost
    ZADNJE NOVICE
    07:51
    Bulvar  |  Domači trači
    RAZVEDRILNA ODDAJA JAPAJADE ŠOV

    Zato je Jože Potrebuješ razočaran nad nacionalko

    26. decembra se je poslovila oddaja Japajade šov, Jože Potrebuješ pa je spregovoril o tem, kako so ga odslovili z nacionalke.
    26. 1. 2026 | 07:51
    07:35
    Šport  |  Odmevi
    SP V POLETIH

    Kontrolor opreme brez milosti nad Prevca: Ne, ne, ne! (VIDEO)

    Posnetki in izjave razkrivajo zakulisje škandala, zaradi katerega je Domen Prevc ostal brez nastopa na ekipni tekmi, Slovenija pa brez možnosti za boj za naslov oz. medaljo.
    26. 1. 2026 | 07:35
    07:30
    Lifestyle  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

    Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
    Odprta kuhinja26. 1. 2026 | 07:30
    07:25
    Bulvar  |  Glasba in film
    POSLOVNILNI KONCERT

    Kvintet zapel zadnjič

    Člani vokalnega kvinteta Klopotec Kapela so odpeli poslovilni koncert
    26. 1. 2026 | 07:25
    07:05
    Premium
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    STARI ZNANEC POLICIJE

    Posilstvo v Izoli? Stari znanec policije naj bi spolno napadel žensko

    Poteka predkazenski postopek.
    26. 1. 2026 | 07:05
    06:45
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    RAZISKAVA

    Skrb vzbujajoči rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko: v šumečih tabletah premalo vitamina D

    Nekateri izdelki vsebovali le četrtino pričakovane količine.
    26. 1. 2026 | 06:45

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRAVA USPEŠNICA

    50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    FIBROMIALGIJA

    Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    7. 1. 2025 | 10:03
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    REDMI

    Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

    Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    PRAVA USPEŠNICA

    50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    FIBROMIALGIJA

    Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    7. 1. 2025 | 10:03
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    REDMI

    Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

    Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPADI

    Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETJE

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    CERTIFIKAT

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
    Promo
    Razno
    ODER

    V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    19. 1. 2026 | 09:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki