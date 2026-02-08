Nova pravila za Savico, Vintgar in Mostnico: tak model uvaja novi direktor TNP

Vodenje Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) je prevzel Uroš Brežan, nekdanji minister za okolje in prostor in nekdanji tolminski župan, do prevzema nove funkcije pa poslanec Gibanja Svoboda. Zapletlo se je že pred začetkom njegovega imenovanja, saj je nad njim kot nekdanjim ministrom za okolje in prostor ter poslancem vladnega Gibanja Svoboda visel pomislek o morebitnem konfliktu interesov, na kar je vlado opomnila Komisija za preprečevanje korupcije. Zaradi tega je bil javni zavod nekaj dni celo brez direktorja. Prejšnji teden ga je vlada vendarle imenovala, na položaju je nadomestil Tita Potočnika, prav tako člana Gibanja Svoboda. Kot je Brežan poudaril že na predstavitvi pred svetom javnega zavoda, se bo pri tem oprl na spremembe zakona o ohranjanju narave, ki so so začele veljati konec lanskega leta.

Kako bo uredil sistem upravljanja naravnih vrednot – tako tistih, nad katerimi visi prepoved pobiranja vstopnin, kot tudi drugih, ki nimajo upravljavca v lokalni skupnosti oziroma lokalnih društvih? Kot je zatrdil, to sodi med ključne strateške cilje njegovega mandata. »Prizadeval si bom, da bomo v sodelovanju s pristojnim ministrstvom ter drugimi partnerji vzpostavili model, ki bo temeljil na zakonitosti (skladnosti z novelo zakona o ohranjanju narave), transparentnosti in spoštovanju narave ter ga bo mogoče uporabiti tudi drugje po Sloveniji,« je pojasnil. Glede vprašanja pobiranja vstopnine in način delitev sredstev v blejskem Vintgarju, slapu Savica, koritih Mostnice, ki se je kot eno osrednjih pokazalo po zadnjih inšpekcijskih pregledih, pa je razložil, da je podlaga za urejanje upravljanja naravnih vrednot zakon o ohranjanju narave. »Ta določa, da lahko plačilo zaračunava upravljavec zavarovanega območja, določen z aktom o zavarovanju, ali izvajalec pogodbenega varstva, ali skrbnik, če je javni zavod, je to določeno v pogodbi o varstvu/skrbništvu in je pogodbo sklenil z upravljavcem zavarovanega območja.« Tudi delitev zbranih sredstev določa omenjeni zakon, in sicer 75 odstotkov zagotavlja upravljavcu zavarovanega območja, 25 odstotkov pa lokalni skupnosti.

Trenutno je v sodelovanju z ministrstvom za naravne vire in prostor v teku tudi urejanje upravljanja soteske Vintgar.

O različnih cenah za domače in tuje obiskovalce še ni razmišljal. FOTO: Črt Piksi

Enoletno prehodno obdobje

Brežan je še pojasnil, da je trenutno v sodelovanju z ministrstvom za naravne vire in prostor v teku tudi urejanje upravljanja soteske Vintgar, za kar trenutno skrbi Turistično društvo Gorje. »Zakon določa enoletno prehodno obdobje za ureditev razmerij. V svojem programu in na predstavitvi svetu javnega zavoda TNP sem izpostavil, da mora biti upravljanje naravnih vrednot zakonito, transparentno in v skladu z nosilno sposobnostjo naravne vrednote.« Ni pa še razmišljal o zamisli različnih cen za domače in tuje turiste. Kot je pojasnil, se plačilo za obisk skladno z zakonom lahko določi po različnih skupinah obiskovalcev, glede na letni čas ali drugače.

»Fizično omejevanje obiska se mi zdi skrajen ukrep, primeren izključno na najbolj obremenjenih točkah.«

Brežan upravljanje obiska na območju TNP poleg varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine in zagotavljanja ustreznih pogojev prebivalcem vidi kot zelo pomembno nalogo javnega zavoda TNP. Kot dober primer navaja soteskanje v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangartom v Občini Bovec, kjer je ureditev stanja prinesla dobrobiti za vse – za naravo, domačine, izvajalce soteskanja in za obiskovalce. »Podpiram ukrepe, ki vključujejo usmerjanje obiska prek različnih kanalov, tudi digitalnih, s parkirišči in podobno. Fizično omejevanje obiska se mi zdi skrajen ukrep, primeren izključno na najbolj obremenjenih točkah v Triglavskem narodnem parku,« je sklenil.