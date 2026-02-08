  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    MANJ ZAPOR, VEČ USMERJANJA

    Nova pravila za Savico, Vintgar in Mostnico: tak model uvaja novi direktor TNP

    Prejšnji teden je vlada imenovala novega direktorja TNP. Njegov ključni cilj je sistem obiskovanja naravnih vrednot.
    Uroš Brežan je novi direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Brežan je novi direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park. FOTO: Jože Suhadolnik
    Simona Bandur
     8. 2. 2026 | 06:50
    3:56
    A+A-

    Vodenje Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) je prevzel Uroš Brežan, nekdanji minister za okolje in prostor in nekdanji tolminski župan, do prevzema nove funkcije pa poslanec Gibanja Svoboda.  Zapletlo se je že pred začetkom njegovega imenovanja, saj je nad njim kot nekdanjim ministrom za okolje in prostor ter poslancem vladnega Gibanja Svoboda visel pomislek o morebitnem konfliktu interesov, na kar je vlado opomnila Komisija za preprečevanje korupcije. Zaradi tega je bil javni zavod nekaj dni celo brez direktorja. Prejšnji teden ga je vlada vendarle imenovala, na položaju je nadomestil Tita Potočnika, prav tako člana Gibanja Svoboda. Kot je Brežan poudaril že na predstavitvi pred svetom javnega zavoda, se bo pri tem oprl na spremembe zakona o ohranjanju narave, ki so so začele veljati konec lanskega leta.

    Kako bo uredil sistem upravljanja naravnih vrednot – tako tistih, nad katerimi visi prepoved pobiranja vstopnin, kot tudi drugih, ki nimajo upravljavca v lokalni skupnosti oziroma lokalnih društvih? Kot je zatrdil, to sodi med ključne strateške cilje njegovega mandata. »Prizadeval si bom, da bomo v sodelovanju s pristojnim ministrstvom ter drugimi partnerji vzpostavili model, ki bo temeljil na zakonitosti (skladnosti z novelo zakona o ohranjanju narave), transparentnosti in spoštovanju narave ter ga bo mogoče uporabiti tudi drugje po Sloveniji,« je pojasnil. Glede vprašanja pobiranja vstopnine in način delitev sredstev v blejskem Vintgarju, slapu Savica, koritih Mostnice, ki se je kot eno osrednjih pokazalo po zadnjih inšpekcijskih pregledih, pa je razložil, da je podlaga za urejanje upravljanja naravnih vrednot zakon o ohranjanju narave. »Ta določa, da lahko plačilo zaračunava upravljavec zavarovanega območja, določen z aktom o zavarovanju, ali izvajalec pogodbenega varstva, ali skrbnik, če je javni zavod, je to določeno v pogodbi o varstvu/skrbništvu in je pogodbo sklenil z upravljavcem zavarovanega območja.« Tudi delitev zbranih sredstev določa omenjeni zakon, in sicer 75 odstotkov zagotavlja upravljavcu zavarovanega območja, 25 odstotkov pa lokalni skupnosti.

    Trenutno je v sodelovanju z ministrstvom za naravne vire in prostor v teku tudi urejanje upravljanja soteske Vintgar.

    O različnih cenah za domače in tuje obiskovalce še ni razmišljal. FOTO: Črt Piksi
    O različnih cenah za domače in tuje obiskovalce še ni razmišljal. FOTO: Črt Piksi

    Enoletno prehodno obdobje

    Brežan je še pojasnil, da je trenutno v sodelovanju z ministrstvom za naravne vire in prostor v teku tudi urejanje upravljanja soteske Vintgar, za kar trenutno skrbi Turistično društvo Gorje. »Zakon določa enoletno prehodno obdobje za ureditev razmerij. V svojem programu in na predstavitvi svetu javnega zavoda TNP sem izpostavil, da mora biti upravljanje naravnih vrednot zakonito, transparentno in v skladu z nosilno sposobnostjo naravne vrednote.« Ni pa še razmišljal o zamisli različnih cen za domače in tuje turiste. Kot je pojasnil, se plačilo za obisk skladno z zakonom lahko določi po različnih skupinah obiskovalcev, glede na letni čas ali drugače.

    »Fizično omejevanje obiska se mi zdi skrajen ukrep, primeren izključno na najbolj obremenjenih točkah.«

    Brežan upravljanje obiska na območju TNP poleg varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine in zagotavljanja ustreznih pogojev prebivalcem vidi kot zelo pomembno nalogo javnega zavoda TNP. Kot dober primer navaja soteskanje v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangartom v Občini Bovec, kjer je ureditev stanja prinesla dobrobiti za vse – za naravo, domačine, izvajalce soteskanja in za obiskovalce. »Podpiram ukrepe, ki vključujejo usmerjanje obiska prek različnih kanalov, tudi digitalnih, s parkirišči in podobno. Fizično omejevanje obiska se mi zdi skrajen ukrep, primeren izključno na najbolj obremenjenih točkah v Triglavskem narodnem parku,« je sklenil.

    Več iz teme

    vladaTriglavski narodni parkturizemTNPvarovanje okoljaUroš Brežannaravaokoljevstopninablejski vintgarBled
    ZADNJE NOVICE
    06:10
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO

    Totemska žival ni naključje: kako prepoznati, da nas zares kliče?

    Prosimo, da se pokaže tista, ki jo potrebujemo. Ni okras, je smer, mi smo tisti, ki naredi korak.
    8. 2. 2026 | 06:10
    06:00
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    POGOVOR

    Igralka Tina Vrbnjak: Dolgo nisem znala sprejeti pohvale (Suzy)

    Osemintridesetletnica ni le ena najbolj prodornih igralk svoje generacije, temveč glas, ki si upa drezati v sistemske anomalije gledališkega sveta.
    8. 2. 2026 | 06:00
    06:00
    Lifestyle  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Katera znamenja najhitreje oprostijo

    Odpuščanje je vrlina, ki jo nekateri obvladajo bolje kot drugi.
    8. 2. 2026 | 06:00
    05:40
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    VPRAŠANJE PROMILOV

    Sojenje Maji Gošte: izvedenca sta se sporekla, tožilka pa: »To ni pravično!«

    Obtožena v času napada z 2,22 promila. Če bi zagrešila prometno, bi bila manj pijana.
    Aleksander Brudar8. 2. 2026 | 05:40
    05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    METLIKA

    Dalibor Galinac v priporu, dokaza pa ni: kam je izginil ključni posnetek groženj policistom?

    Sodišče ugotavlja, kam so izginili obremenilni posnetki.
    Tanja Jakše Gazvoda8. 2. 2026 | 05:00
    22:45
    Novice  |  Karikatura
    KARIKATURA

    Kulturni praznik

    O Prešernovem dnevu.
    Branko Babič7. 2. 2026 | 22:45

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Nevidna plast vsake slovenske ceste

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    3. 2. 2026 | 11:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    2. 2. 2026 | 10:53
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ARTROZA

    Ali težko vstanete s stola?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    3. 2. 2026 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-RAČUNI

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    2. 2. 2026 | 13:00
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Nevidna plast vsake slovenske ceste

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    3. 2. 2026 | 11:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    2. 2. 2026 | 10:53
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ARTROZA

    Ali težko vstanete s stola?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    3. 2. 2026 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-RAČUNI

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    2. 2. 2026 | 13:00
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    HUJŠANJE

    Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

    Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
    Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    FIZIOTERAPIJA

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DIOPTRIJA

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    2. 2. 2026 | 14:16
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VAREN DOM

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILI

    Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA MOBILNOST

    Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    VELNES

    Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    MEDICINA

    Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki