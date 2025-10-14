  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ZMOGLJIVA VOZILA

    Nove Dacie za požrtvovalne gorske reševalce

    GRZS uporablja dusterje že enajsto leto. Reševalci so dobili še tri nova terenska vozila.
    Dacijini dusterji tretje generacije za požrtvovalne gorske reševalce FOTO: GA Adriatic
    Dacijini dusterji tretje generacije za požrtvovalne gorske reševalce FOTO: GA Adriatic
    S. I.
     14. 10. 2025 | 09:50
    1:34
    A+A-

    Zanesljivost, trpežnost in pripravljenost na izzive so vrednote, ki povezujejo Dacio in Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). Tudi letos je Dacia slovenskim gorskim reševalcem predala tri nova terenska vozila dacia duster, s katerimi bodo reševalci iz Bovca, Mojstrane in Celja še učinkoviteje opravljali svoje poslanstvo v zahtevnih razmerah slovenskih gora.

    »Preverjene dacie duster uporabljamo gorski reševalci zdaj že enajsto leto. Ta model tako pri svojem delu spremljamo že vse od prve generacije. Že takrat nas je duster pozitivno presenetil z zmogljivostmi na terenu. Skozi vsa leta prenov in nadgradenj je ohranil bistveno – zmogljivosti na zahtevnih poteh. Pri tem je z vsako generacijo tudi prijetno presenetil z večjim udobjem, novimi uporabnimi funkcijami in ne nazadnje tudi sodobnim videzom. Naši reševalci še danes uporabljajo tudi dusterje prve generacije. V vseh teh letih smo se lahko osebno prepričali, da je duster čisto pravi, zelo zanesljiv in zmogljiv terenec. Z njim lahko reševalci v naravnem okolju pridemo bližje kraju nesreče. S tem se močno skrajša čas, ki je potreben za naš prihod do ponesrečencev. Odvisno od njihovih poškodb in vremenskih razmer je prav hitrost pomembna za uspešnost intervencije,« pravijo pri GRZS.

    Več iz teme

    daciadustergorski reševalciGorska reševalna zveza Slovenije
    ZADNJE NOVICE
    11:05
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    PREISKAVA ŠE POTEKA

    Blizu otroškega igrišča sprehajalec naletel na grozljiv prizor

    V tej isti regiji na jugu Nemčije so letos našli že štiri trupla novorojenčkov.
    14. 10. 2025 | 11:05
    11:00
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ČEDALJE VEČ TEŽAV

    Sodoben življenjski slog ni prijazen do oči, tako jim lahko pomagate

    Vid in oči obremenjujejo tudi škodljive razvade.
    14. 10. 2025 | 11:00
    11:00
    Lifestyle  |  Polet
    NOVO O PIJANOSTI

    Koliko časa alkohol res ostane v telesu? Odgovor vas bo presenetil

    Kar 90 odstotkov alkohola se razgradi prav v jetrih, preostanek pa telo izloči skozi znoj, urin in izdihan zrak.
    Miroslav Cvjetičanin14. 10. 2025 | 11:00
    10:45
    Novice  |  Slovenija
    SLAVNOSTNI NAGOVOR

    Nataša Pirc Musar: Slovenski kmetje niso samo pridelovalci hrane, temveč varuhi pokrajine

    Slomškova Ponikva je tudi letos gostila vseslovensko srečanje kmetov.
    Mojca Marot14. 10. 2025 | 10:45
    10:28
    Bulvar  |  Tuji trači
    PRILJUBLJENI IGRALEC

    Gorski zdravnik razkril skrivnosti zasebne zakonske sreče: »Rada se kregava«

    Proti vsesplošni digitalizaciji se Hans Siegl bojuje z literarnimi večeri.
    14. 10. 2025 | 10:28
    10:25
    Bulvar  |  Suzy
    ŽIVLJENJA SLAVNIH

    Bilo je nekoč: Jane Goodall (Suzy)

    Ko je bila stara eno leto, ji je oče podaril plišasto opico.
    14. 10. 2025 | 10:25

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    14. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    14. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    14. 10. 2025 | 08:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Razno
    Dogodek

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKI KRIMINAL

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    13. 10. 2025 | 09:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    9. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Razno
    VLAGANJE

    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki