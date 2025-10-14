Nove Dacie za požrtvovalne gorske reševalce

Zanesljivost, trpežnost in pripravljenost na izzive so vrednote, ki povezujejo Dacio in Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). Tudi letos je Dacia slovenskim gorskim reševalcem predala tri nova terenska vozila dacia duster, s katerimi bodo reševalci iz Bovca, Mojstrane in Celja še učinkoviteje opravljali svoje poslanstvo v zahtevnih razmerah slovenskih gora.

»Preverjene dacie duster uporabljamo gorski reševalci zdaj že enajsto leto. Ta model tako pri svojem delu spremljamo že vse od prve generacije. Že takrat nas je duster pozitivno presenetil z zmogljivostmi na terenu. Skozi vsa leta prenov in nadgradenj je ohranil bistveno – zmogljivosti na zahtevnih poteh. Pri tem je z vsako generacijo tudi prijetno presenetil z večjim udobjem, novimi uporabnimi funkcijami in ne nazadnje tudi sodobnim videzom. Naši reševalci še danes uporabljajo tudi dusterje prve generacije. V vseh teh letih smo se lahko osebno prepričali, da je duster čisto pravi, zelo zanesljiv in zmogljiv terenec. Z njim lahko reševalci v naravnem okolju pridemo bližje kraju nesreče. S tem se močno skrajša čas, ki je potreben za naš prihod do ponesrečencev. Odvisno od njihovih poškodb in vremenskih razmer je prav hitrost pomembna za uspešnost intervencije,« pravijo pri GRZS.