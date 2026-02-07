Nove podrobnosti tragedije na Ajdovskem: najmlajša žrtev je imela komaj 21 let

Kot smo pisali, se je v noči na soboto, natančneje ob 1.12, na regionalni cesti v naselju Višnje v občini Ajdovščina zgodila tragična prometna nesreča, v kateri so tri osebe izgubile življenje, ena pa je utrpela hude telesne poškodbe in se v bolnišnici še bori za življenje. Policisti so več ur opravljali ogled kraja nesreče ter poskušali ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo, zdaj pa je tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik sporočil, da je ogled končan, obenem je znanih tudi več podrobnosti tragedije, med njimi starosti vseh štirih slovenskih državljanov, ki so bili v usodnem trenutku v avtomobilu.

»Po dosedanjih ugotovitvah je 44-letni voznik osebnega avtomobila, v katerem so bili še trije sopotniki, vozil po omenjeni cesti iz smeri naselja Col proti Podkraju. V naselju Višnje je v izteku ovinka zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal ravno čez celoten nasprotni pas ter z levim bočnim delom zadel betonski pločnik in eno od tamkajšnjih hiš. Avtomobil je nato odbilo v desno čez celotno širino vozišča, kjer je nato po nekaj desetih metrih vozilo trčilo v steno druge stanovanjske hiše in tam obstalo,« je ugotovitve policistov opisal Božnik. In nadaljeval: »44-letni voznik in 27-letni sopotnik, ki je sedel na prednjem desnem sedežu, sta zaradi hudih poškodba umrla na kraju tragične nesreče. Druga dva sopotnika, oba stara 21 let, ki sta bila v času prometne nesreče na zadnjem sedežu v osebnem avtomobilu, pa sta utrpela hude telesne poškodbe in so ju reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Ajdovščina takoj po nudeni oskrbi na kraju prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.« Žal je bilo kljub trudu zdravstvenega osebja za enega od 21-letnikov prepozno, njegove poškodbe pa so bile prehude. Nekaj ur pozneje je v splošni bolnišnici umrl.

Poleg policistov in reševalcev so na kraju tragične prometne nezgode posredovali tudi tamkajšnji gasilci in pripadniki civilne zaščite. Policija je o prometni nesreči s smrtnim izidom obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. O vseh ugotovljenih dejstvih okoliščin prometne nesreče bo Policija pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.