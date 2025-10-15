  • Delo d.o.o.
    Nujno obvestilo! Kje je Emina (41) iz Radovljice? Nazadnje so jo videli v torek

    Prosijo, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
    Pogrešana Emina Miskić. FOTO: Pu Kr
    Pogrešana Emina Miskić. FOTO: Pu Kr
    M. U.
     15. 10. 2025 | 17:42
     15. 10. 2025 | 17:42
    1:15
    A+A-

    Policisti Policijske postaje Radovljica so bili obveščeni o pogrešani osebi. Gre za 41-letno Emino Miskić iz Radovljice.

    Emino so nazadnje videli prejšnji torek, 7. 10. 2025, okoli 16. ure, na domačem naslovu, od koder je odšla neznano kam. Visoka je okoli 160 cm, srednje postave in dolgih temnih las. Na levi strani glave ima lase pobrite, na desni pa svetel pramen. Oblečena je bila v sivo jakno in črne pajkice. Obuta pa v črne Adidasove športne copate.

    Prosijo, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Radovljica, telefon (04) 537 78 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

    pogrešana osebapolicijaRadovljicapoziv javnosti
