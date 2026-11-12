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    GOSTILNA BADOVINAC

    Ob torkih niso nič plačali: premagali so številne preizkušnje, leta 1980 so celo pogoreli (FOTO)

    Na Jugorju so praznovali 130 let Gostilne Badovinac, kamor se gost rad vrača zaradi domače hrane, pristnosti in karampampolija
    Družina, v ozadju slika Petra, ki je umrl leta 2020. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

    Družina, v ozadju slika Petra, ki je umrl leta 2020. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

    Karampampoli je znamenita hišna žganjica iz zelišč.

    Karampampoli je znamenita hišna žganjica iz zelišč.

    Prišla je tudi Jana Gašperič, žena pokojnega humorista Tonija.

    Prišla je tudi Jana Gašperič, žena pokojnega humorista Tonija.

    Ema Badovinac je očetu obljubila, da bodo nadaljevali gostinstvo.

    Ema Badovinac je očetu obljubila, da bodo nadaljevali gostinstvo.

    Jasna Šinkovec je povezovala program ob praznovanju 130-letnice.

    Jasna Šinkovec je povezovala program ob praznovanju 130-letnice.

    Peter, Ema in mama Marija so zapeli pesem Neka živim kako živim.

    Peter, Ema in mama Marija so zapeli pesem Neka živim kako živim.

    Mirjan Kulovec se še danes rad ustavi v Gostilni Badovinac.

    Mirjan Kulovec se še danes rad ustavi v Gostilni Badovinac.

    Ob tej priložnosti so se domači zahvalili sodelavcem v gostilni, tudi kuharici Veri.

    Ob tej priložnosti so se domači zahvalili sodelavcem v gostilni, tudi kuharici Veri.

    Belokranjski humorist Toni Gašperič je bil idejni oče posebnega potnega lista oziroma pasoša za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO). Zamisel je uresničil skupaj s karikaturistom Brankom Babičem, ki je pasoš oblikoval, in gostilničarjem Petrom Badovincem, ki je bil tudi carinik.

    Belokranjski humorist Toni Gašperič je bil idejni oče posebnega potnega lista oziroma pasoša za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO). Zamisel je uresničil skupaj s karikaturistom Brankom Babičem, ki je pasoš oblikoval, in gostilničarjem Petrom Badovincem, ki je bil tudi carinik.

    Dobrodošli!

    Dobrodošli!

    Družina, v ozadju slika Petra, ki je umrl leta 2020. FOTOGRAFIJE: Drago Perko
    Karampampoli je znamenita hišna žganjica iz zelišč.
    Prišla je tudi Jana Gašperič, žena pokojnega humorista Tonija.
    Ema Badovinac je očetu obljubila, da bodo nadaljevali gostinstvo.
    Jasna Šinkovec je povezovala program ob praznovanju 130-letnice.
    Peter, Ema in mama Marija so zapeli pesem Neka živim kako živim.
    Mirjan Kulovec se še danes rad ustavi v Gostilni Badovinac.
    Ob tej priložnosti so se domači zahvalili sodelavcem v gostilni, tudi kuharici Veri.
    Belokranjski humorist Toni Gašperič je bil idejni oče posebnega potnega lista oziroma pasoša za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO). Zamisel je uresničil skupaj s karikaturistom Brankom Babičem, ki je pasoš oblikoval, in gostilničarjem Petrom Badovincem, ki je bil tudi carinik.
    Dobrodošli!
    Drago Perko
     12. 11. 2026 | 17:45
    7:21
    A+A-

    Vse manj je dobrih gostiln, poje Andrej Šifrer, zagotovo pa je vse manj takih, kot je tista na Jugorju. Ko se pripelješ iz Novega mesta, se povzpneš prek Gorjancev in se ti odpre pogled na Belo krajino, te na desni strani pozdravi Gostilna Badovinac. Že 130 let. Tudi minuli četrtek, ko so praznovali. Od zgodnjega dopoldneva so prihajali prijatelji, znanci in gostje, ki jih je pot pač peljala mimo. »To je dolga pot. Pot, na kateri so se menjavale generacije, spreminjali časi in navade, toda nekaj je ostalo enako – vrata naše gostilne so bila vedno odprta za ljudi,« je od jubileju razmišljala Ema Badovinac Muc, ki skupaj z mamo Marijo in bratom Petrom kot četrta generacija vodi to gostilno.

    Na dolgi poti so se menjavale generacije, spreminjali časi in navade, toda nekaj je ostalo enako – vrata naše gostilne so bila vedno odprta za ljudi.

    Zgodba se je začela pod cerkvijo sv. Vida leta 1896 s prvim Petrom, imenovanim Papa, in njegovo ženo Marijo. To so bili časi, ko so mimo dirjali furmani in mešetarji. Po ustanovitelju Papi je gostilno leta 1935 prevzel drugi Peter, klicali so ga Pepi, in njegova žena Milka. Leta 1971 ju je nasledila tretja generacija, Peter in njegova žena Marija, ki sta gostilni vtisnila izjemen pečat. Leta 1981 je gostilna pogorela, Peter in Marija pa sta jo obnovila in ustvarila podobo, kakršno ima danes. S trdim delom in dobrim srcem sta vzgojila četrto generacijo, sina Petra, ki je danes glava hiše, in hčerko Emo Badovinac, ki prav tako nadaljuje družinsko tradicijo.

    Udarec med covidom

    »Človek se s tem kar rodi. In to, kar dobiš, ti ostane za vedno v srcu, v žilah, v duši. S tem živiš. Vedno pravim, da tega, kar ti starši dajo, nikoli ne smeš zavreči. Vedno bodi ponosen na to, kar so ti dali, in z veseljem delaj tisto, kar so ti pustili. Če ti ne uspe in tega ne moreš narediti, potem je s človekom nekaj narobe,« je hvaležen Peter, ki mu je bilo gostinstvo položeno v zibel.

    »S sestro sva, odkar pomnim, prelagala steklenice. Še v nekdanji Jugoslaviji sva delala sendviče. In za to sva bila vsakič lepo nagrajena. Danes pa to dobroto staršev nekako vračamo. Moramo, ker druge možnosti nimamo: ali držimo skupaj in delamo ali pa lahko samo zapremo in ne delamo nič. Takšnih, kot smo mi, je po mojem v Sloveniji zelo, zelo malo,« nadaljuje Peter, ki ga je smrt očeta zelo prizadela.

    »Zgodilo se je med covidom. Ko je oče umrl, mu je moja sestra obljubila, da bomo držali skupaj in delali naprej. Potem smo se zbrali. Tudi moj svak je mami rekel, ali bomo delali ali pa žalovali. Brez zveze je, da žalujemo, če je bila očetova želja, da delamo naprej. In od takrat delamo vsi skupaj in smo vsi eno.«

    Karampampoli je znamenita hišna žganjica iz zelišč.
    Karampampoli je znamenita hišna žganjica iz zelišč.
    Prišla je tudi Jana Gašperič, žena pokojnega humorista Tonija.
    Prišla je tudi Jana Gašperič, žena pokojnega humorista Tonija.
    Ema Badovinac je očetu obljubila, da bodo nadaljevali gostinstvo.
    Ema Badovinac je očetu obljubila, da bodo nadaljevali gostinstvo.
    Jasna Šinkovec je povezovala program ob praznovanju 130-letnice.
    Jasna Šinkovec je povezovala program ob praznovanju 130-letnice.

    Petrova zadolžitev je, da je vedno na voljo. »Najraje se ukvarjam s tem, da kakšni družbi lepo zaigram, se pogovorim z ljudmi in jim povem, kaj naša hiša je in kaj še bo,« pove Peter, ki je tokrat v spomin na očeta zaigral na harmoniko tudi očetovo najljubšo pesem Neka živim kako živim.

    Od Badovinca k Badovincu

    »Leta 1970 sem prišla iz Metlike na Jugorje. Doma smo imeli tudi gostilno in tudi pisali smo se tako kot moj mož, torej Badovinac. Tako sem prišla spet k Badovincem. Z možem sva bila skupaj 49 let, potem je Peter umrl. Gostilna pa gre na srečo naprej. Tu sta hčerka z družino in sin. Vsi so zelo pridni in sposobni, da jo peljejo naprej. Upam, da bo gostilna obstajala še nekaj let. Ne nekaj let, nekaj desetletij,« nam je zaupala mama Marija.

    »Poznala sva se od mladih nog. Naši starši so se veliko družili. Njegov oče in moj oče sta bila zelo velika prijatelja. Tudi Badovinčevi so bili med seboj povezani. Tako da se poznamo praktično od takrat, ko smo prišli na svet.«

    Ko je prišla na Jugorje, dela in preizkušenj ni manjkalo. »Bili so vzponi in padci. Ko sem prišla, je bila tašča še živa. Kmalu pa je zbolela in umrla. V gostilni so bili sami fantje razen mene. Morala sem prevzeti skrb za hišo. Potem pa je prišla še velika nesreča: leta 1980 je gostilna popolnoma pogorela. S Petrom sva jo potem sezidala takšno, kot je danes. V enem letu po požaru smo jo obnovili in znova odprli,« pove Marija, prijatelji jo kličejo Seka.

    »Ljudje se radi ustavljajo, še posebno radi so prihajali, ko je bil moj mož še živ. On je bil z dušo in telesom gostinec. Pri nas se gostje počutijo kot doma. Mi nismo gostilna, ki bi gledala samo na to, koliko bomo zaslužili. Hočemo, da gredo ljudje skozi vrata zadovoljni. To je najpomembnejše. Imamo svoje navade in jih ohranjamo. Smo domača, pristna, kmečka gostilna na Gorjancih in tega se bomo držali,« poudari Marija.

    Peter, Ema in mama Marija so zapeli pesem Neka živim kako živim.
    Peter, Ema in mama Marija so zapeli pesem Neka živim kako živim.
    Mirjan Kulovec se še danes rad ustavi v Gostilni Badovinac.
    Mirjan Kulovec se še danes rad ustavi v Gostilni Badovinac.
    Ob tej priložnosti so se domači zahvalili sodelavcem v gostilni, tudi kuharici Veri.
    Ob tej priložnosti so se domači zahvalili sodelavcem v gostilni, tudi kuharici Veri.
    Belokranjski humorist Toni Gašperič je bil idejni oče posebnega potnega lista oziroma pasoša za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO). Zamisel je uresničil skupaj s karikaturistom Brankom Babičem, ki je pasoš oblikoval, in gostilničarjem Petrom Badovincem, ki je bil tudi carinik.
    Belokranjski humorist Toni Gašperič je bil idejni oče posebnega potnega lista oziroma pasoša za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO). Zamisel je uresničil skupaj s karikaturistom Brankom Babičem, ki je pasoš oblikoval, in gostilničarjem Petrom Badovincem, ki je bil tudi carinik.
    Dobrodošli!
    Dobrodošli!

    Njene besede potrdijo mnogi, tudi nekdanji predsednik uprave podjetja Kolpa iz Metlike Mirjan Kulovec: »Vsak dan sem se vozil iz Metlike domov v Stražo in se tukaj ustavljal. Spomnim se starega očeta Pepija, ki je bil legenda te gostilne. Ko so šli na dopust in je bila gostilna uradno zaprta, je Pepi točno vedel, kdaj bomo prišli iz službe. Stal je pred vrati, nas poklical in morali smo vstopiti. Potem smo pili, on pa ni hotel nič računati. Rekel je, da je danes gostilna zaprta in se nič ne plača. Tako je bilo vedno. Tudi ob torkih, ko je bila gostilna zaprta, smo se ustavljali in ni bilo treba nič plačati. To so lepi spomini.«

    Znamenitost

    Pri Badovičevih je doma tudi karampampoli, znamenita hišna zeliščna žgana pijača. Pripravljajo jo po več kot 110 let starem receptu. V družino ga je prinesel Pepi, predstavnik drugega rodu gostilničarjev. »Moj pokojni stari oče se je šel učit žganjekuhe na Sušaku pri Reki. Učencev je bilo 16. Ker je bil med boljšimi, mu je grof zaupal recept. Čez tri mesece je grof tudi sam prišel pogledat, ali take rastline rastejo tudi pri nas. Našli so vse razen arnike in tavžentrože, slednja se sicer tu in tam pojavi, odvisno od vremena,« nam je pojasnil Peter, ki pozna recept pijače, po kateri gostje radi posegajo. In bodo še naslednjih 130 let.
     

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