Obiskovalcem na Eko dnevu kuhali celo najmlajši (FOTO)

Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica je v sodelovanju z občino, Stikom, celjsko enoto Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije in laško knjižnico pripravilo že 7. Eko dan, gre za dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju ljudi o ekološko pridelani hrani.

Začetki resnično niso bili rožnati, a sem vseskozi vedela, da od pridelave zelenjave na ekološki način nikoli ne bomo obogateli.

»Tovrstna hrana namreč ni koristna samo za naše zdravje, temveč tudi za okolje, saj podpira trajnostno kmetijstvo, spoštuje naravne cikle in ohranja ekosisteme. Z nakupom ekološke hrane se ne odločamo le za zdravje in kakovost, temveč tudi za trajnostno prihodnost našega planeta,« je poudarila Katarina Očko z ekološke kmetije v Laškem, ki je tudi pobudnica, da so se v Laškem pred sedmimi leti začeli zbirati ekološki pridelovalci in predelovalci, ki svoje pridelke in izdelke ponujajo na lično urejenih stojnicah v okviru Eko dneva. Na letošnjemu Eko dnevu v Laškem, ki je bil namenjen spoznavanju lokalne ekološke ponudbe in povezovanju pridelovalcev z obiskovalci, so se predstavile številne ekološke kmetije, ne samo lokalne, temveč tudi iz drugih krajev Slovenije, s ponudbo svojih pridelkov, izdelkov, zgodb ...

Poenostaviti postopke

V laški knjižnici pa se je ta dan začel s predstavitvijo vodnika za vključevanje lokalnih ekoloških živil v vzgojno-izobraževalne zavode. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks iz lokalnega okolja. Pri predstavitvi so sodelovali soavtorica vodnika Polona Bastič, ravnateljica Vrtca Laško Jerica Laznik Mokotar, organizator prehrane na OŠ Primoža Trubarja Laško Andrej Škorja in vodja prehrane na OŠ Marjana Nemca Radeče Maja Leben Plevnik.

Obiskovalci so lahko prisluhnili zgodbam sodelujočih kmetij in spoznali dobro prakso vključevanja ekoloških, še zlasti sezonskih, živil v ponudbo Thermane Laško. Ena takšnih je tudi Katarina Očko, ki je na svojih 24 hektarjih kmetije, ko se je primožila v Laško, začela tako rekoč iz nič.

24 HA OBSEGA KMETIJA Katarine Očko.

»Začetki niso bili rožnati in zavedala sem se, da od pridelave zelenjave na ekološki način nikoli ne bomo obogateli,« je povedala Očkova, članica kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, Društva kmečkih žensk Rosa in združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, ki je pred sedmimi leti, kot rečeno, organizirala prvi Eko dan v Laškem.

»Čedalje več je ljudi, ki se zavedajo pomena ekološko pridelane hrane, pri kateri ni odpada,« je še dodala Očkova. Otroci so na delavnici spoznavali tudi opraševalce in njihov pomen, obiskovalci pa so lahko okušali jedi, ki so jih pripravili učenci in učitelji OŠ Laško, OŠ Radeče in Vrtca Laško.

Eko dan je z lokalnimi pridelki, ekološkimi jedmi in pestrim programom povezal kmetije, šole, vrtec ter obiskovalce, vsem skupaj pa ponudil priložnost za pogovor o tem, kako lokalnim pobudam še olajšati pot od ideje do izvedbe, ter kako poenostavitvi postopke in zmanjšati administrativne ovire pri uresničevanju lokalnih pobud. V Laškem pa so ta dan gostili tudi državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja.

Eko dan v Laškem je bil priložnost za okušanje raznih ekoloških jedi. FOTO: Boris Vrabec

Laško je obiskal tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipelj (v sredini). FOTO: Boris Vrabec

FOTO: Boris Vrabec

FOTO: Boris Vrabec