  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NOGOMET

    Oblak tarča topničarjev: v ligi prvakov nocoj derbi med Arsenalom in Atleticom

    Španci v napadu najbolj računajo na Juliana Alvareza.
    Jan Oblak je že dolgo kapetan Atletica. FOTO: Juan Medina/Reuters
    Jan Oblak je že dolgo kapetan Atletica. FOTO: Juan Medina/Reuters
    Peter Zalokar
     21. 10. 2025 | 11:41
    3:21
    A+A-

    Jan Oblak je spet upravičil sloves enega najboljših vratarjev na svetu in bil junak sobotne zmage Atletica proti Osasuni (1:0), ker je ob koncu tekme zaustavil strel Anteja Budimirja s treh metrov. »Don Jan«, kot ga naslavljajo v Madridu, je že skoraj 300 minut nepremagan, potem ko je zaklenil vrata tudi proti Kosovu in Švici v kvalifikacijah za SP. Pred edinim slovenskim reprezentantom v ligi prvakov je zdaj eden najtežjih izzivov v prvem delu sezone. Atleti bodo nocoj gostovali pri Arsenalu, vodilni ekipi angleške premier league.


    13 golov je na 11 tekmah prejel Jan Oblak.

    Škofjeločan, ki je lani 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, ni najboljše krenil v novo sezono, na 11 tekmah v vseh tekmovanjih je prejel 13 zadetkov ter zbral zanj skromnih 18 obramb ter le dvakrat ni klonil. Atletico je napredoval na četrto mesto v la ligi, a ima še vedno osem točk zaostanka za vodilnim madridskim Realom in šest za Barcelono, ki ju konec tedna čaka clasico. V ligi prvakov ima polovičen izkupiček, porazu v Liverpoolu (2:3) je sledila visoka zmaga proti Eintrachtu (5:1).

    LP 3kolo
    LP 3kolo

    Če je kapetan Oblak poveljnik obrambe, pa se je za glavnega junaka v napadu izkazal Julian Alvarez. Argentinec, rojak trenerja Diega Simeoneja, je na 10 tekmah zbral sedem golov in tri podaje. Ko je lani prišel iz Anglije k Atleticu za 85 milijonov evrov, je pokazal svoje strelske sposobnosti in sezono končal z 29 goli, strah in trepet v nasprotne obrambe pa seje tudi to jesen in pojavila so se namigovanja, da si ga s prihodnjo sezono želi Barcelona, ki išče zamenjavo za veterana Roberta Lewandowskega. »Ljudje vedno nekaj govorijo,« Alvarez ni niti podpihoval govoric, niti jih zatrl.

    Svetovnemu prvaku Alvarezu se Simeone ne bo odrekel zlahka. »Julian je izjemen igralec, predan je ekipi, predan je klubu, daje vse od sebe in seveda smo zelo veseli, da je z nami. Zanj moramo dobro skrbeti, da bo z nami ostal še mnogo let,« pravi Simeone, ki je na klopi Atletov že od leta 2011. Ali bo Alvarez res ostal še dolgo, je odvisno predvsem od tega, ali bo klub izpolnjeval njegove ambicije. Atletico je od omenjenega poraza v Liverpoolu neporažen na šestih tekmah, toda strokovnjakov in navijačev še ni prepričal, da je sposoben mešati štrene v boju za lovorike. Tekma na stadionu Emirates bo nakazala odgovor.

    Vzporednice z Arsenalom

    Arsenal je sicer v podobnem položaju, dolga leta je že v senci in prav tako hrepeni po lovorikah. V Angliji je bil nazadnje prvak leta 2004, v Evropi pa je edini pokal dvignil leta 1994 (pokal pokalnih zmagovalcev), ima tudi bridko izkušnjo iz finala lige prvakov (1:2 z Barcelono leta 2006). Pa tudi Mikel Arteta ima že dolg staž v severnem Londonu, od leta 2019. V soboto so topničarji premagali mestnega tekmeca Fulham z 1:0 in ohranili vodilni položaj v Angliji. Vprašanje, ali bodo zdržali borbo na dveh frontah. Nazadnje so bili bližje slavju v ligi prvakov, šele v polfinalu so morali priznati premoč PSG.

     

    Več iz teme

    Atletico MadridJan OblakArsenalnogometliga prvakov
    ZADNJE NOVICE
    12:29
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Pet centimetrov, ki odločajo, ali bo vaša trata preživela zimo

    Zadnji toplejši dnevi so kot nalašč za košnjo pred prvo slano. Pripravite trato, da bo spomladi znova zdrava in gosta.
    21. 10. 2025 | 12:29
    12:26
    Novice  |  Slovenija
    PRLEKIJA

    Muzej tamburic in prleškega človeka v Pristavi, zanj skrbi družina Pavličič (FOTO)

    Zgodovino prleškega človeka lahko spoznate na enem samem mestu. Družina Pavličič iz Pristave predstavlja 300-letno tradicijo kmetovanja.
    Oste Bakal21. 10. 2025 | 12:26
    12:20
    Novice  |  Svet
    RAZLOG ŠE NI ZNAN

    Športni svet v šoku, umrl je šahovski velemojster Daniel Naroditsky (29)

    Čez dva tedna bi dopolnil 30 let.
    21. 10. 2025 | 12:20
    11:43
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    PROSTITUCIJA

    Skrivna stanovanja in oglasi na spletu! V središču mesta odkrili spolni škandal

    44-letnega moškega in 35-letno žensko, ki sta novačila ženske za prostitucijo, iščejo s tiralico.
    21. 10. 2025 | 11:43
    11:41
    Razno
    NOGOMET

    Oblak tarča topničarjev: v ligi prvakov nocoj derbi med Arsenalom in Atleticom

    Španci v napadu najbolj računajo na Juliana Alvareza.
    Peter Zalokar21. 10. 2025 | 11:41
    11:30
    Lifestyle  |  Polet
    NOVO O MESNINAH

    Zakaj je meso pomembno za zdravje? Tu je vodnik po najbolj hranljivih mesninah

    Od puranjih prsi do govejega steaka – kako izbrati, pripraviti in vključiti meso v prehrano za energijo, močne kosti in zdravje možganov.
    Miroslav Cvjetičanin21. 10. 2025 | 11:30

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prehrana

    Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    16. 10. 2025 | 11:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Počitnice

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Pohodništvo

    Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

    Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    14. 10. 2025 | 10:55
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

    Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    STIL

    Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pohodništvo

    Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Ali poročati o napadu ali ga prikriti?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    20. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Organizacija

    Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Varno na poti do športnih ciljev

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Alarmantno: Le 5 % stavb v Sloveniji ustreza zelenim standardom

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    »Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Potniški promet

    To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Materinstvo

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    IMPLANTOLOGIJA

    Kaj pa, če imam premalo kosti?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    14. 10. 2025 | 08:41
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    15. 10. 2025 | 12:15
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    15. 10. 2025 | 08:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EUROSKILLS

    Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
    15. 10. 2025 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki