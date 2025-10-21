Oblak tarča topničarjev: v ligi prvakov nocoj derbi med Arsenalom in Atleticom

Jan Oblak je spet upravičil sloves enega najboljših vratarjev na svetu in bil junak sobotne zmage Atletica proti Osasuni (1:0), ker je ob koncu tekme zaustavil strel Anteja Budimirja s treh metrov. »Don Jan«, kot ga naslavljajo v Madridu, je že skoraj 300 minut nepremagan, potem ko je zaklenil vrata tudi proti Kosovu in Švici v kvalifikacijah za SP. Pred edinim slovenskim reprezentantom v ligi prvakov je zdaj eden najtežjih izzivov v prvem delu sezone. Atleti bodo nocoj gostovali pri Arsenalu, vodilni ekipi angleške premier league.



13 golov je na 11 tekmah prejel Jan Oblak.

Škofjeločan, ki je lani 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, ni najboljše krenil v novo sezono, na 11 tekmah v vseh tekmovanjih je prejel 13 zadetkov ter zbral zanj skromnih 18 obramb ter le dvakrat ni klonil. Atletico je napredoval na četrto mesto v la ligi, a ima še vedno osem točk zaostanka za vodilnim madridskim Realom in šest za Barcelono, ki ju konec tedna čaka clasico. V ligi prvakov ima polovičen izkupiček, porazu v Liverpoolu (2:3) je sledila visoka zmaga proti Eintrachtu (5:1).

LP 3kolo

Če je kapetan Oblak poveljnik obrambe, pa se je za glavnega junaka v napadu izkazal Julian Alvarez. Argentinec, rojak trenerja Diega Simeoneja, je na 10 tekmah zbral sedem golov in tri podaje. Ko je lani prišel iz Anglije k Atleticu za 85 milijonov evrov, je pokazal svoje strelske sposobnosti in sezono končal z 29 goli, strah in trepet v nasprotne obrambe pa seje tudi to jesen in pojavila so se namigovanja, da si ga s prihodnjo sezono želi Barcelona, ki išče zamenjavo za veterana Roberta Lewandowskega. »Ljudje vedno nekaj govorijo,« Alvarez ni niti podpihoval govoric, niti jih zatrl.

Svetovnemu prvaku Alvarezu se Simeone ne bo odrekel zlahka. »Julian je izjemen igralec, predan je ekipi, predan je klubu, daje vse od sebe in seveda smo zelo veseli, da je z nami. Zanj moramo dobro skrbeti, da bo z nami ostal še mnogo let,« pravi Simeone, ki je na klopi Atletov že od leta 2011. Ali bo Alvarez res ostal še dolgo, je odvisno predvsem od tega, ali bo klub izpolnjeval njegove ambicije. Atletico je od omenjenega poraza v Liverpoolu neporažen na šestih tekmah, toda strokovnjakov in navijačev še ni prepričal, da je sposoben mešati štrene v boju za lovorike. Tekma na stadionu Emirates bo nakazala odgovor.

Vzporednice z Arsenalom

Arsenal je sicer v podobnem položaju, dolga leta je že v senci in prav tako hrepeni po lovorikah. V Angliji je bil nazadnje prvak leta 2004, v Evropi pa je edini pokal dvignil leta 1994 (pokal pokalnih zmagovalcev), ima tudi bridko izkušnjo iz finala lige prvakov (1:2 z Barcelono leta 2006). Pa tudi Mikel Arteta ima že dolg staž v severnem Londonu, od leta 2019. V soboto so topničarji premagali mestnega tekmeca Fulham z 1:0 in ohranili vodilni položaj v Angliji. Vprašanje, ali bodo zdržali borbo na dveh frontah. Nazadnje so bili bližje slavju v ligi prvakov, šele v polfinalu so morali priznati premoč PSG.