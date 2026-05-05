    ČUDOVIT IZLET

    Odpravite se sem in imeli boste vso Štajersko na dlani (FOTO)

    Cerkvica svetega Mihaela na Pečnici stoji na višini 500 metrov nad morjem, iz Sladke Gore potrebujemo do nje kako uro hoda.
    Baročna stavba je vidna od daleč. FOTO: Janez Mihovec

    Podali smo se po razgibanem svetu Štajerske. FOTO: Janez Mihovec

    Sveti Mihael na Pečnici FOTO: Janez Mihovec

    Janez Mihovec
     5. 5. 2026 | 11:44
    Med Savinjo in obmejno reko Sotlo najdemo valovit svet, ves prekrit s skritimi vasicami, vinogradi in kmetijami. Naj bo tokrat naše izhodišče Šmarje pri Jelšah med Šentjurjem in Rogatcem. Iz naselja se zapeljemo proti slikovitemu trgu Lemberg. Nekdaj je kazalo, da bo pot po dolini postala pomembna prometnica, a ni bilo tako. Tako je dolina ostala samoten kraj, kjer čas teče nekoliko počasneje. Tik preden stopimo v naselje, nas cesta popelje na levo proti Sladki Gori. Od nas je odvisno, koliko časa imamo in koliko volje za pohod po slovenskem podeželju. Nekje na poti najdemo parkirno mesto in se potem odpravimo po cesti proti vasi na pobočju Zbelovske gore.

    S preddverja cerkvice se odpre prelep razgled daleč naokoli.

    Sladke Gore preprosto ne moremo zgrešiti. Že od daleč je v centru vasi videti znamenito dvostolpno baročno romarsko župnijsko cerkev Čudodelne Matere Božje in svete Marjete. Zgrajena je bila med letoma 1744 in 1754 na mestu, kjer je poprej stala poznogotska cerkev svete Marjete. Zaradi izjemne arhitekture, bogate baročne opreme, fresk in razgibane fasade velja za eno najpomembnejših sakralnih zgodovinskih spomenikov na Štajerskem. Leži na lepo izpostavljenem kraju in je vidna daleč naokoli. V vasi zavijemo na desno v hrib, ozka cesta nas popelje skozi gozdove na manjši greben, in tu zavijemo ostro na levo. Pred nami se pokaže manjše naselje in sredi njega cerkvica svetega Mihaela na Pečnici. Stoji na višini 500 metrov nad morjem, iz Sladke Gore potrebujemo do nje kako uro hoda.

    Valoviti svet, ves prekrit z vinogradi, vmes pa samotne vasice in kmetije.

    S preddverja cerkvice in grebena Zbelovske gore se odpre prelep razgled daleč naokoli. Vsa Štajerska je kot na dlani. Pravzaprav sploh ne bi moglo biti lepše. Valoviti svet, ves prekrit z vinogradi daleč naokoli, pa samotne vasice in kmetije. Slovenija v svoji najlepši podobi. Le podati se je treba v ta nekoliko skriti košček v jugovzhodnem delu naše prelepe dežele. Potepemo se po slovenskem podeželju, naredimo nekaj sto višinskih metrov gori, doli in naokoli po domovini in se imamo preprosto lepo.

