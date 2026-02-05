  • Delo d.o.o.
    FENG ŠUJ

    Ogledala niso čarobna palica, so pa močno orodje, le postaviti jih je treba pravilno

    Ko jih obesimo premišljeno, dobimo občutek, da dom diha z nami.
    Ogledalo množi energijo prostora. FOTO: Niserin/Getty Images
    Ogledalo množi energijo prostora. FOTO: Niserin/Getty Images
    M. B. Z.
     5. 2. 2026 | 07:22
    3:30
    A+A-

    V feng šuju ogledala niso le okras. Nosijo energijo vodnega elementa - in voda pomeni pretok, srečo, blagostanje. Ogledalo energijo odbija, preusmerja in podvoji vse, kar odseva. In tu se skriva čarovnija, a tudi past. Če ogledalo postavimo pametno, lahko podvojimo obilje, če ga postavimo narobe, podvojimo težave. Zato si najprej zapomnimo zlato pravilo: ogledalo množi energijo prostora. Če odseva mizo, kjer se družimo, podvoji toplino in občutek povezanosti. Če odseva navlako, smeti ali energijski odtok, podvoji prav to. Zato ogledala uporabimo v delu doma, kjer želimo več obilja, v jedilnici, da se občutek polnosti in skupnosti pomnoži, nasproti okna, če imamo lep razgled – da se lepo razširi v prostor, ob rastlinah, da okrepi njihov razmah in živost, celo v bližini štedilnika – kot simbol obilja.

    Biti mora čisto. FOTO: Fizkes/Getty Images
    Biti mora čisto. FOTO: Fizkes/Getty Images
    V feng šuju tudi oblika ogledala ni naključje. Kvadrat povezujemo z zemljo (stabilnost), krog in oval s kovino (jasnost), valovite linije z vodo (pretok), pravokotnike z lesom (rast), trikotnike z ognjem (moč, strast). Konkavna ogledala zmanjšajo odsev, konveksna ga razširijo. Ogledalo je kot prometni znak za energijo. Z njim lahko či usmerimo stran od odtokov ali ga pripeljemo v kotičke, kjer se nabira tema in zastoj. Z njimi si pomagamo na dolgih hodnikih ali temnih delih doma, kjer želimo več življenja, ob stopnicah, da energija ne zleti prehitro gor ali dol, ob ostrih vogalih, da se občutek ostrine ublaži, nad kaminom, da uravnamo močan ogenj v prostoru. Feng šuj pozna še eno pravilo: ko sedimo tako, da nam nekdo lahko pride za hrbet, se podzavestno ne sprostimo. Temu pravimo položaj moči. Najbolj pomemben je pri pisalni mizi, glavnem sedežu v dnevni sobi, postelji, kuhalni plošči in tudi pri jedilni mizi. Če pohištva ne moremo postaviti idealno, si pomagamo z ogledalom, ki nam v odsevu pokaže vrata. Tako imamo občutek nadzora – in energija se umiri.

    Ogledala ne obesimo nasproti vhodnih vrat, ker lahko či, ki pride v dom, skoči nazaj ven, kot bi ga odgnali. Ne pustimo ogledala, da odseva posteljo, če slabo spimo. Ogledalo zna premikati energijo prehitro, kar pri nekaterih sproži nemir ali nespečnost. Če nas ne moti, dobro. Če se ponoči premetavamo, ga raje pokrijemo ali prestavimo. Ne pustimo, da ogledalo odseva stranišče. To je simbolni odtok energije. Če ne gre drugače, zmehčamo pogled z rastlino ali pregrado. In še: razbito ogledalo ne spada v dom. Po feng šuju prinese popačeno sliko, zastoj in čuden občutek – kot da nikoli ne vidimo stvari jasno. Ker ogledalo množi energijo, mora biti čisto. Motno, zapackano kaže zastalo sliko – in takšno je lahko tudi naše počutje. Če želimo jasnost, moramo najprej očistiti odsev. Ogledala v feng šuju niso čarobna palica, so pa močno orodje. Ko jih obesimo premišljeno, dobimo občutek, da dom diha z nami.

