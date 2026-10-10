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    Otrokom in mladostnikom pomagajo žalovati: »Smrt je še vedno tabu«

    V Slovenskem društvu Hospic so pripravili pomembna priročnika. Z njima in s taborom Levjesrčnih ponujajo zavetje najranljivejšim.
    »Smrt bližnjega je tudi za otroke stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo, zato veljajo za tihe žalovalce,« pravi Katjuša Štingl. FOTO: Osebni arhiv

    »Smrt bližnjega je tudi za otroke stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo, zato veljajo za tihe žalovalce,« pravi Katjuša Štingl. FOTO: Osebni arhiv

    Delo na taboru je sestavljeno iz izkustvenih delavnic, povezovanja z naravo in sproščenih aktivnosti. FOTO: Katjuša Štingl

    Delo na taboru je sestavljeno iz izkustvenih delavnic, povezovanja z naravo in sproščenih aktivnosti. FOTO: Katjuša Štingl

    Miha Zimšek in Rok Kuralt, avtorja priročnika FOTO: Slovensko društvo Hospic

    Miha Zimšek in Rok Kuralt, avtorja priročnika FOTO: Slovensko društvo Hospic

    Ko bolečina pride v razred je prvi priročnik pri nas, ki se ukvarja z žalovanjem otrok in mladostnikov. FOTO: Simona Fajfar

    Ko bolečina pride v razred je prvi priročnik pri nas, ki se ukvarja z žalovanjem otrok in mladostnikov. FOTO: Simona Fajfar

    Spremljevalci otrok na taboru Levjesrčni so povezana ekipa usposobljenih prostovoljcev in zaposlenih Slovenskega društva Hospic. FOTO: Slovensko društvo Hospic

    Spremljevalci otrok na taboru Levjesrčni so povezana ekipa usposobljenih prostovoljcev in zaposlenih Slovenskega društva Hospic. FOTO: Slovensko društvo Hospic

    »Smrt bližnjega je tudi za otroke stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo, zato veljajo za tihe žalovalce,« pravi Katjuša Štingl. FOTO: Osebni arhiv
    Delo na taboru je sestavljeno iz izkustvenih delavnic, povezovanja z naravo in sproščenih aktivnosti. FOTO: Katjuša Štingl
    Miha Zimšek in Rok Kuralt, avtorja priročnika FOTO: Slovensko društvo Hospic
    Ko bolečina pride v razred je prvi priročnik pri nas, ki se ukvarja z žalovanjem otrok in mladostnikov. FOTO: Simona Fajfar
    Spremljevalci otrok na taboru Levjesrčni so povezana ekipa usposobljenih prostovoljcev in zaposlenih Slovenskega društva Hospic. FOTO: Slovensko društvo Hospic
    Simona Fajfar
     10. 10. 2026 | 07:10
    4:20
    A+A-

    »Mi veliko jokamo, pa ne le zato, ker nam je težko, ampak tudi zaradi vsega lepega, kar se nam dogaja,« pravi Katjuša Štingl iz Slovenskega društva Hospic, kjer imajo tudi program podpore žalujočim otrokom in mladostnikom po izgubi bližnje osebe. Letos so izdali dve knjigi: prva je dnevnik Levjesrčnik, ki je namenjen udeležencem njihovega vsakoletnega tabora za žalujoče otroke in mladostnike, drugi pa je priročnik za učitelje in strokovne delavce Ko bolečina pride v razred.

    »Smrt je še vedno tabu oziroma se zdi, kot da se to odrivanje smrti, kot da ne obstaja, zadnja leta še povečuje,« pojasni Katjuša Štingl, ki se v društvu Hospic ukvarja z otroki in mladostniki, ki so nekoga izgubili: enega od staršev, bratca, sestrico, prijatelja … Poudari, da ne drži zelo razširjeno prepričanje, da otroci »ne razumejo«, ko nekdo umre, ali da »ne vedo, kaj se dogaja«, ker »so še premajhni«. »Smrt bližnjega je tudi zanje stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo, zato veljajo za tihe žalovalce,« opozori sogovornica. 

    Smrt je še vedno tabu oziroma se zdi, kot da se to odrivanje smrti, kot da ne obstaja, zadnja leta še povečuje.

    V društvu Hospic zanje poleg individualnih in skupinskih srečanj za žalujoče vsako leto pripravijo tabor Levjesrčnih. Letos je bil že 27. po vrsti in v vseh teh desetletjih je sodelovalo okoli 700 otrok. Na taboru se običajno zbere okoli 30 otrok od petega do 17. leta, saj je za mlajše otroke primeren drugačen pristop, z več igre. Starejši mladostniki pa smrt doživljajo kot odrasli.

    Spremljevalci otrok na taboru Levjesrčni so povezana ekipa usposobljenih prostovoljcev in zaposlenih Slovenskega društva Hospic. FOTO: Slovensko društvo Hospic
    Spremljevalci otrok na taboru Levjesrčni so povezana ekipa usposobljenih prostovoljcev in zaposlenih Slovenskega društva Hospic. FOTO: Slovensko društvo Hospic
    Na taboru otroke spremlja od 17 do 20 spremljevalcev, ki so jim vseskozi na razpolago na teh čustveno zelo intenzivnih taborih, ki so brezplačni in trajajo štiri dni. Pomembno pa je, da je tabor varno okolje, kjer otroci skozi igro, pogovore in različne doživljajske aktivnosti ob podpori usposobljenih spremljevalcev delijo spomine na pokojnega, izrazijo svoja občutja ter najdejo moč za korake naprej. Na letošnjem taboru so udeleženci prvič prejeli Levjesrčnika, dnevnik za pogumne, s katerim spodbujajo pisanje dnevnika v najtežjih obdobjih življenja. V knjigi so zastavljena tudi številna vprašanja, ki si jih človek – tudi mlad človek oziroma otrok – postavlja v času krize. Dnevnik je zastavljen kot pomoč pri iskanju svoje poti oziroma, kot so zapisali v dnevniku, »ozaveščanju svoje osebne moči«, da ta, ki piše, postane levjesrčni. Druga knjiga, priročnik, ki je prav tako kot dnevnik Levjesrčnik nastal v okviru projekta Srce za srce v okviru Lokalne akcijske skupine Dolenjske, je priročnik za učitelje in strokovne delavce Ko bolečina pride v razred. Avtorja, Rok Kuralt in Miha Zimšek, sta v predgovoru napisala, da je priročnik, ki je prvi te vrste pri nas, rezultat vprašanj, ki so jih dobili člani Slovenskega društva Hospic med obiski šol, ko je učitelje in strokovne delavce zanimalo, kako pristopiti k žalujočemu otroku in ga podpreti na varen, sočuten in strokoven način.

    Otrok v šoli potrebuje predvsem občutek, da ga vidijo, da ga v nič ne silijo in da ni sam. Otroku ali mladostniku ne moremo odpraviti ali popraviti bolečine, opozarjajo v priročniku, temveč je pomembno zagotoviti varnost, jasnost, spoštovanje in usklajen odziv odraslih. »Pomembno je, da smo tam, da smo prisotni, da znamo poslušati in omogočiti otroku, da je njegova izkušnja prepoznana in sprejeta,« pravi Katjuša Štingl: »Edino, kar je pomembno, je to, da smo ob človeku. In to je včasih najtežje.«

    »Izguba nas zaznamuje za vse življenje, vendar lahko ta izkušnja ob podpori v obdobju žalovanja prinese tudi globlje zavedanje, kako dragoceno je življenje in kaj je zares pomembno,« sklene Štinglova in nadaljuje: »Ljudje napačno menijo, da se mi, ki smo dejavni v Hospicu, ukvarjamo s smrtjo. Mi se v resnici ukvarjamo z življenjem, ker je življenje – oziroma kakovost življenja – pomembna vse do konca. V resnici smo nosilci lepote človeškega bivanja.« 

    Delo na taboru je sestavljeno iz izkustvenih delavnic, povezovanja z naravo in sproščenih aktivnosti. FOTO: Katjuša Štingl
    Delo na taboru je sestavljeno iz izkustvenih delavnic, povezovanja z naravo in sproščenih aktivnosti. FOTO: Katjuša Štingl

    Miha Zimšek in Rok Kuralt, avtorja priročnika FOTO: Slovensko društvo Hospic
    Miha Zimšek in Rok Kuralt, avtorja priročnika FOTO: Slovensko društvo Hospic

    Ko bolečina pride v razred je prvi priročnik pri nas, ki se ukvarja z žalovanjem otrok in mladostnikov. FOTO: Simona Fajfar
    Ko bolečina pride v razred je prvi priročnik pri nas, ki se ukvarja z žalovanjem otrok in mladostnikov. FOTO: Simona Fajfar

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