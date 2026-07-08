Pacifiška mamilarska cesta: 4,2 odstotka prebivalcev uživa kokain

Ko povprečen zemljan sliši besedno zvezo kokainski kartel, takoj pomisli na kriminalne združbe v Latinski Ameriki, Kolumbiji, Mehiki in drugih državah s tega konca zemeljske oble. Najbrž se nihče ne bi spomnil na Avstralijo in Novo Zelandijo, ki sta v zavesti večine raj na zemlji nekje tam spodaj, od koder ni veliko novic o kakršnih koli težavah.

A po zadnjih podatkih Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) sodeč so Avstralija, Nova Zelandija ter celotna Oceanija najbolj dobičkonosen in razvijajoč se kokainski trg. Tam kar 4,2 odstotka prebivalcev med 15. in 64. letom jemlje kokain, kar je več kot dvakrat več kot v ZDA, kjer je v isti starostni skupini 1,9 odstotka uporabnikov, ali Evropi, kjer je ta odstotek še malce nižji in znaša 1,7. Ni treba posebej poudarjati, da je to najvišja stopnja na svetu.

Preprodajalci in tihotapci so v zadnjih letih spremenili smeri tihotapskih poti, še posebno kokaina, iz Severne in Južne Amerike do bogatih držav južnega Pacifika. Prej so mamila v Avstralijo in na Novo Zelandijo prihajala večinoma prek Evrope, v zadnjem desetletju pa je bila vzpostavljena t. i. pacifiška mamilarska avtocesta. Karteli so začeli uporabljati otočja, kot so Fidži in Salamonovi otoki, za vmesne postaje do končnih bogatih trgov. »To je kot balon, pritisneš na eni strani, a zrak gre na drugo stran,« je za ameriški CNN dejal raziskovalec pri UNODC Antoine Vella in s tem nakazal, da je postala pacifiška mamilarska pot pomembna, ker je bila manj nadzorovana kakor pot čez Atlantik v Evropo. Ne bi bilo presenečenje, če se bo tihotapljenje čez Pacifik še stopnjevalo, pravi Vella in dodaja, da to ne velja samo za kokain, temveč tudi za druge vrste mamil.

Tranzitna pot

Podatki avstralske zvezne policije potrjujejo te navedbe; samo letos so na pacifiški mamilarski poti zasegli več kot 17 ton kokaina, kar je trikrat več, kolikor ga je organom pregona uspelo zaseči lani povsod po svetu. Večino so ga v Tihem oceanu zasegli na tihotapskih ladjah in jadrnicah ter tudi na podmornicah. Kot je novinarjem CNN dejal eden od uradnikov carinske organizacije Oceanije, »mamilarske združbe vidijo naš modri Pacifik le kot tranzitno pot za milijarde dolarjev«.

Prepovedani beli prah je postal zelo popularen v Avstraliji in na Novi Zelandiji. FOTO: Cathrin Mueller/Reuters

Vzorčenje odpadnih voda na Novi Zelandiji v zadnjem četrtletju leta 2025 kaže na izjemno visoke stopnje ostankov kokaina, kar pomeni zelo veliko povečanje njegove uporabe. Vendar, kot je dejal profesor mednarodnega prava na novozelandski univerzi Waikato Alexander Gillespsie, »mamila niso takšen problem, so seveda grozna stvar, ampak bolj vzbuja skrb korupcija, ki se s tem počasi plazi v našo družbo. Tihotapci poskušajo podkupiti carinske uslužbence in policiste, da se obrnejo stran. V družbah, kot sta avstralska in novozelandska, je dokaj visoka stopnja odpora proti korupciji, to pa ne velja za manjše pacifiške države, kjer je stopnja razvoja na nižji ravni, stopnja revščine višja, s tem pa plodna tla za koruptivna dejanja.«

V zahodnih predmestjih Sydneyja poteka prava vojna. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Seveda se z večjim pritokom mamil stopnjuje tudi boj za prevlado v kriminalnem podzemlju, kdo bo nadzoroval ta zelo dobičkonosni posel v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Pred tedni so bili tamkajšnji mediji polni zapisov o umoru 24-letnega Lorenza Lemaluja, ki je padel pod streli napadalcev na terasi pred restavracijo v največjem mestu v Vietnamu, Hošiminhu, nekdanjem Sajgonu. Kot se je videlo s posnetkov nadzornih kamer, je napadalec stopil Lemaluju za hrbet in ga hladnokrvno ustrelil, njegovega sodelavca pa huje ranil. V manj kot 72 urah je vietnamska policija ujela dva mladeniča iz Samoe, ki sta poskušala zbežati v sosednjo Kambodžo. Priznala sta, da sta napad izvedla po ukazu ljudi iz tujine. Avstralski mediji so zgodbo pograbili, saj je bil Lemalu eden od vodilnih mož kartela Kokos (Coconut Cartel). Njegov umor je del vojne, ki že skoraj 18 mesecev poteka v avstralskem podzemlju zaradi nadzora nad trgovino z mamili.

Vojna

Po podatkih policije avstralske zvezne države Novi Južni Wales se je vojna začela med kartelom Kokos in kriminalno družino Alameddine v zahodnih predmestjih Sydneyja, ki so v zadnjih mesecih postala njihovo bojišče. Tam sredi belega dne streljajo iz vozečega avtomobila na hiše nasprotnikov, zažigajo avtomobile, ugrabljajo in ubijajo nasprotnike. Poznavalci v policiji pravijo, da je bil kartel Kokos v prvi vrsti pristojen za novačenje ljudi, ki bi razpečevali mamila, še zlasti poskušajo dobiti člane iz priseljenskih družin s pacifiških otokov, kot sta Fidži in Samoa. Člani so večinoma mladi, 17- in 18-letniki, ki so opravljali umazane posle za kartele iz tujine in njihove avstralske izpostave. A potem je vzniknil spor zaradi denarja in začela se je vojna.

Pogreb s streljanjem Med pogrebom Lorenza Lamaluja, vodje enega od avstralskih kartelov, se je po družbenih omrežjih razširil videoposnetek, na katerem je strelec iz avtomobila s polavtomatsko puško izstrelil najmanj 30 nabojev v stavbo, kjer naj bi bila sedmina.

»Najbolj vzbuja skrb,« je pred dnevi dejal načelnik policije Novega Južnega Walesa Jason Box, »da je med njimi veliko mladih, in to ne samo moških. Nedavno smo aretirali 17- in 18-letnico, ki sta nekaj časa zasledovali nasprotnike, bili pripravljeni ubijati, bili sta dobro oboroženi. Vemo, da je zunaj velik bazen zelo mladih fantov in deklet, ki so sposobni storiti resna kriminalna dejanja. In tudi, da niso prav posebno lojalni posamezni kriminalni združbi, po navadi ne vedo za identiteto svojih žrtev. Najamejo jih za kriminalno dejanje in hladnokrvno ga opravijo.«