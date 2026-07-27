Pedofil ponovno aretiran: razkrili, na kateri plaži je zalezoval otroke in kaj so našli pri njem

Policisti policijske postaje Ston na Hrvaškem so zaključili kriminalistično preiskavo, v kateri so aretirali in ovadili 61-letnega poljskega državljana zaradi kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo. Poljski državljan je osumljen, da je 23. julija na plaži Prapratno fotografiral gole otroke, ki so se igrali na plaži in v morju. Policija je o dogodku prejela prijavo od občanov, ki so opazili sumljivo vedenje 61-letnika, in ga pridržali do prihoda policije.

Moškega so aretirali, pri preiskavi šotora v kampu, kjer je bival, in vozila, ki ga je uporabljal, pa so našli mobilno napravo in tri USB-naprave za prenos podatkov, ki so bile zasežene s potrdilom in bodo preiskane takoj po prejemu naloga za hišno preiskavo. K temu dodajmo še, da je omenjeni poljski državljan leta 2007 prestajal tudi zaporno kazen zaradi istega kaznivega dejanja, storjenega istega leta na Rabu.

Zgodilo se je na plaži Prapratno na Hrvaškem. FOTO: Hrvatski Medijski Servis

Zanj so odredili pripor.

Zanj so odredili pripor

Osumljenec je bil v soboto, 25. julija, priveden v priporno enoto dubrovniško-neretvanske policijske uprave, nato pa k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

»Takšne kriminalistične preiskave kažejo, da državljani prepoznavajo sumljivo vedenje, kar policiji bistveno pomaga pri delu in omogoča pravočasno reakcijo ter prijetje storilca. Starše opozarjamo, naj bodo pozorni na svoje otroke, in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži. Otrokom oblecite kopalke, in če opazite sumljivo osebo, ki snema otroke, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 192,« so sporočili iz dubrovniško-neretvanske policijske uprave, poroča Slobodna Dalmacija.