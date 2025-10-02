  • Delo d.o.o.
    NOVO O JUGURTU

    Pet razlogov, zakaj jesti jogurt vsak dan in katere vrste se je bolje izogibati

    Predstavljamo pet odlično dokazljivih koristi, ki jih lahko prinese dnevno uživanje jogurta, čeprav ne moremo jamčiti, da boste doživeli 117 let.
    Jogurt ima številne koristi za zdravje, saj gre za fermentiran izdelek, odličen vir beljakovin in drugih hranil, kot je kalcij. FOTO: Getty Images
    Jogurt ima številne koristi za zdravje, saj gre za fermentiran izdelek, odličen vir beljakovin in drugih hranil, kot je kalcij. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     2. 10. 2025 | 13:30
    6:04
    A+A-

    Ko ljudje iščejo skrivnost dolgega in zdravega življenja, pogosto pogledajo k tistim, ki so živeli najdlje.

    Ena izmed njih je bila Maria Branyas Morera, najstarejša oseba na svetu, ki je lani umrla pri 117 letih.

    Študija Morerinega mikrobioma je pokazala, da je bilo njeno črevesno zdravje »izjemno mladostno«, podobno kot pri otroku, kar naj bi bilo povezano z njeno prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo in tremi jogurti na dan.

    Jogurt bi lahko bil, med drugim, ključ do dolgoživosti.

    Seveda se lahko prepiramo o tem, koliko življenjske dobe superstoletnika je posledica življenjskega sloga ali genetike, a obstaja veliko dokazov, ki potrjujejo pozitiven vpliv uživanja polnomastnega navadnega jogurta na zdravje, tudi če ne dosežete 117 let kot Maria.

    Jogurt ima številne koristi za zdravje, saj gre za fermentiran izdelek, odličen vir beljakovin in drugih hranil, kot je kalcij. Kalcij je bistven za gradnjo in vzdrževanje kosti ter zob, pa tudi za številne druge funkcije. Jogurt vsebuje tudi vitamine B (ki lahko ščitijo srce) ter fosfor, magnezij in kalij, ključne snovi za uravnavanje krvnega tlaka, presnovo in zdravje kosti. Veliko jogurtov je obogatena tudi z vitaminom D, ki krepi kosti in imunski sistem.

    Kot poudarjajo nutricionisti, je mlečni jogurt tudi popoln vir beljakovin, saj vsebuje vseh devet esencialnih aminokislin, potrebnih za gradnjo in vzdrževanje mišic ter sklepov.

    Rastlinske alternative sicer niso popolne beljakovine in imajo manj beljakovin, a so še vedno dobra izbira. Pozitivni učinki na zdravje se kažejo ne glede na vrsto jogurta.

    Pri izbiri jogurta je najboljše izbrati navaden, nesladkan grški jogurt, saj je bogat z beljakovinami. Tudi če izberete sladkan, ultra-predelan jogurt, raziskave kažejo, da ima lahko še vedno zaščitni učinek, saj vsebuje številne zdrave sestavine, kar dokazuje, da niso vsi ultra-predelani izdelki enaki.

    Vendar moramo opozoriti bralce, da ne nasedajo vsaki »zdravstveni modi«. Čeprav se jogurti z nizko vsebnostjo maščob zdijo zdrava izbira, so pogosto polni sladkorja in dodatkov. Žive mikroorganizme pa pri predelavi običajno izgubijo, zato je najbolje izbrati grški ali naravni jogurt.

    Spodaj predstavljamo pet odlično dokazljivih koristi, ki jih lahko prinese dnevno uživanje jogurta, čeprav ne moremo jamčiti, da boste doživeli 117 let.

    1. Odličen za črevesje

    Jogurt nastaja s fermentacijo, ki ustvarja probiotike. Nekateri jogurti ob nakupu še vedno vsebujejo žive bakterije (probiotike), kar koristi prebavi. Čeprav je veliko jogurtov pasteriziranih (kar uniči koristne bakterije), obstajajo takšni z aktivnimi kulturami, kar je navedeno na embalaži. Največ probiotikov vsebuje kefir, a tudi nepasterizirani grški in naravni jogurt lahko vsebujejo nekaj.

    Pri prebavnih težavah se lahko zdi paradoksalno uživanje mlečnih izdelkov, a raziskave kažejo, da probiotiki v jogurtu lahko zmanjšajo simptome IBS, preprečujejo drisko po antibiotikih in celo zaprtje.

    image_alt
    Kako sprejeti staranje in premagati strah pred leti

    Redno uživanje jogurta lahko zmanjša tveganje za raka črevesja. Ena študija je pokazala manjše tveganje za agresivno obliko raka debelega črevesa pri tistih, ki so jedli vsaj dve porciji jogurta na teden. Raziskava Univerze v Oxfordu je pokazala, da mlečni izdelki, kot je jogurt, ščitijo pred rakom debelega črevesa predvsem zaradi kalcija, ki veže žolčne in maščobne kisline v črevesju ter zmanjšuje njihove škodljive učinke.

    2. Ohranja metabolno zdravje

    Jogurt lahko ščiti pred pridobivanjem teže. Razlog je večplasten: bogat je z beljakovinami, ki podpirajo presnovo in povečujejo hormon sitosti. Polnomastni jogurti, predvsem grški, lahko zmanjšajo tveganje za debelost prav zaradi občutka sitosti.

    Študija, ki je spremljala več kot 120.000 ljudi do 20 let, je pokazala, da jogurt ščiti pred pridobivanjem teže. Avtorji raziskave domnevajo, da spremembe bakterij v črevesju zaradi jogurta vplivajo na težo.

    image_alt
    Sedem vsakodnevnih nalog, ki pokažejo, da ste po 70. letu v odlični formi

    Jogurt vpliva tudi na bolezni presnove: zvišuje dober holesterol, znižuje krvni tlak in lahko ščiti pred srčno-žilnimi boleznimi ter sladkorno boleznijo tipa 2. Prebavne bakterije naj bi zmanjšale vnetje in izboljšale naravni inzulinski odziv telesa.

    3. Krepi imunski sistem

    Probiotiki v jogurtu lahko zmanjšajo vnetje, kar ima široke koristi, saj je vnetje povezano s kroničnimi boleznimi. Poleg tega lahko okrepi imunski sistem in zmanjša tveganje za okužbe.

    Raziskave kažejo, da probiotiki zmanjšujejo pogostost in trajanje prehladov, kar je povezano z minerali, kot so magnezij, selen in cink. Če je jogurt obogaten z vitaminom D, so ti učinki še močnejši.

    4. Možen vpliv na zaščito pred rakom dojk

    Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko jogurt ščiti pred rakom dojk. Naravni jogurt vsebuje bakterije, ki fermentirajo laktozo in so podobne tistim, ki jih najdemo v mleku doječih mater. Te bakterije lahko znižajo tveganje za raka dojk.

    Redno uživanje jogurta bi lahko imelo podoben zaščitni učinek.

    5. Izboljšuje razpoloženje

    Raziskave na miših so pokazale, da jogurt lahko pozitivno vpliva na duševno zdravje. Stresne miši so izgubile »Lactobacillus«, eno ključnih probiotičnih bakterij v jogurtu. Ko so prejele Lactobacillus, so simptomi nizkega razpoloženja izginili. Študijo so kasneje ponovili z enakimi rezultati.

    Morda so bile tri dnevne porcije jogurta Marie Branyas Morere še bolj učinkovite, kot smo doslej domnevali.

