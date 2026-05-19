Pet vaj na stolu za raven trebuh po 60. letu: brez telovadnice in brez napornih sklec

Ko pomislimo na jedilniški stol ali naslanjač, ga običajno ne povezujemo z vadbo. A strokovnjaki opozarjajo, da je lahko prav navaden stol odličen pripomoček za ohranjanje telesne pripravljenosti, zlasti pri starejših.

Po 60. letu številnim ne ustrezajo več zahtevne vaje na tleh, kot so sklece, planki in intenzivni trebušnjaki. Prav zato postajajo vse bolj priljubljene tako imenovane sedeče vadbe, ki so manj obremenjujoče za sklepe, a še vedno učinkovite pri krepitvi trebušnih mišic in izboljšanju telesne kondicije.

Takšna vadba je primerna za začetnike, ljudi z omejeno gibljivostjo, tiste po poškodbah ali vse, ki želijo telovaditi doma brez posebne opreme.

Zakaj so sedeče vaje dobra izbira?

Strokovnjaki poudarjajo, da sedeče vaje zmanjšujejo obremenitev sklepov in hrbtenice, hkrati pa omogočajo varno krepitev mišic jedra. Redno izvajanje lahko pomaga pri boljši drži, ravnotežju in stabilnosti telesa.

Prednost teh vaj je tudi v tem, da jih lahko izvajate skoraj kjerkoli, doma, v službi ali med krajšim odmorom.

Pet učinkovitih vaj za trebušne mišice na stolu

1. Dvigovanje kolen sede

Sedite na rob stola in napnite trebušne mišice. Eno koleno počasi dvignite proti prsnemu košu, pri tem pa zgornji del telesa ostane vzravnan. Nato nogo spustite in ponovite še z drugo nogo.

Vajo ponovite 10-krat na vsaki strani.

2. Sedeči »kolesarski« trebušnjaki

Roke položite za glavo. Med dvigom kolena rahlo zasukajte trup proti nasprotnemu kolenu, podobno kot pri kolesarskih trebušnjakih.

Pomembno je, da komolce držite odprte in ramena nazaj. Vajo izvedite 10-krat na vsaki strani.

3. Poskoki sede

Sedite vzravnano na sprednjem delu stola, stopala naj bodo skupaj. Nato hitro dvigujte pete in stopala, kot bi poskakovali na mestu.

Trebušne mišice naj bodo ves čas napete. Vajo ponovite 20-krat.

4. Zasuk trupa sede

Rahlo se nagnite nazaj in obračajte trup levo ter desno. Gib naj bo nadzorovan, prsni koš pa dvignjen. S tem krepite stranske trebušne mišice in izboljšujete gibljivost trupa.

5. Hitri iztegi nog

Rahlo se nagnite nazaj, noge iztegnite predse in hitro izmenično brcajte z nogami, podobno kot pri kravlu v vodi.

Vajo ponovite 20-krat.

Kako sestaviti vadbo?

Vaje lahko povežete v krajši krožni trening:

vse vaje izvajajte eno za drugo,

med posameznimi krogi počivajte približno 30 sekund,

opravite dva do tri kroge.

Prednost sedeče vadbe je predvsem v tem, da jo lahko izvajate večkrat dnevno v krajših intervalih, in to brez odhoda v fitnes ali telovadbe na tleh.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da sta za raven trebuh poleg gibanja pomembna tudi uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost.