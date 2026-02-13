Petek trinajsti tik pred valentinovim: ali res prinaša nesrečo v ljubezni

Dan pred 14. februarjem, praznikom zaljubljencev, je na letošnjem koledarju dan, ki je za mnoge le običajen dan, predvsem tisti vraževerni pa ga nikoli ne spregledajo. Danes je namreč petek trinajsti, ki ga številni povezujejo z nesrečo. Na ta dan nekateri ostanejo doma, odpovejo pomembne aktivnosti in trikrat preverijo, ali so ugasnili plin in zaklenili vrata.

Strah pred številko 13 ima dolgo zgodovino in v številnih kulturah velja za nesrečno – do te mere, da letalske družbe ukinjajo 13. vrsto v letalu, nekateri hoteli pa nimajo 13. nadstropja ali sobe 13. Povezujejo jo tako s krščansko kot nordijsko mitologijo. Po starodavni skandinavski legendi so bogovi v Valhali priredili gostijo. Za mizo jih je sedelo 12 in vse je bilo v najlepšem redu, dokler se ni nenapovedano pojavil 13. gost. To je bil Loki, bog prevar in spletk. Z zvijačo je poskrbel, da je slepi bog Höðr ubil Baldra, boga svetlobe, dobrote in veselja. V krščanstvu pa je seveda znana zgodba zadnje večerje, kjer je za mizo sedelo 13 ljudi, eden od apostolov – Juda Iškarijot – pa je Jezusa izdal. Ko se tej simboliki zaradi Jezusovega križanja pridruži še petek – nastane datum, ki je ima za mnoge zlovešč pridih.

Stra h pred številko 13 ima dolgo zgodovino in v številnih kulturah velja za nesrečno.

Nekateri kot izvor vraže o petku trinajstem navajajo tudi aretacijo vitezov templjarjev v petek, 13. oktobra 1307, ki so jo izvedli po ukazu francoskega kralja Filipa IV., vendar se strokovnjaki strinjajo, da izvor tega prepričanja ostaja nejasen. V posameznem letu je sicer najmanj en petek trinajsti in največ trije. Tako bo tako tudi letos, in sicer 13. februarja, 13. marca in 13. novembra. Med najbolj znanimi vražami so, da nam na ta dan črna mačka ne sme prekrižati poti, da ta dan razbito ogledalo prinaša sedem let nesreče, da si ta dan ne smemo striči nohtov in las ter pokončati nobenega pajka. Paziti morate tudi, da ne razsujete soli, če jo že, pa ščepec vrzite čez levo ramo, saj vas drugače čaka zakleto življenje.

Med zadnjo večerjo je bilo za mizo 13 ljudi, v petek pa so Jezusa križali. FOTO: Arhiv. S. N.

In ker je jutri valentinovo, je dobro vedeti, da na petek trinajsti odsvetujejo prve zmenke, saj naj bi bile te zveze obsojene na propad. In če ste se namenili svojo ljubezen izpovedati pod luno, tega ne počnite na petek trinajstega, saj takšna zveza menda nima prave prihodnosti.