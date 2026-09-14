Pika je tudi gasilka

Na 37. Pikinem festivalu je bilo veselo tudi pri gasilskem domu, kjer je potekalo dvojno tekmovanje mladih gasilk in gasilcev za pokal mesta Velenje ter zlate pike. Srečanja se je udeležilo 270 pionirk in pionirjev gasilcev, tekmovanje pa je organizirala Gasilska zveza Šaleške doline v sodelovanju s PGD Velenje ob strokovni pomoči kolegov PGE Velenje.

Tekmovanje so vodili predsednik Gasilske zveze Šaleške doline Boris Lambizer, poveljnik Aleksander Osetič in predsednik PGD Velenje Karli Privšek s poveljnikom Sebastjanom Koprom, za posebno tekmo za zlate pike pa kar Pika Nogavička osebno. Udeležba na dogodku, ki je bil 33. prehodni pokal mesta Velenje in tekmovanje mladine ob Pikinem festivalu za zlato piko obenem, je bila izjemna. Sodelovalo je 30 ekip, od tega 20 ekip pionirjev in 10 ekip pionirk.

30 ekip

je sodelovalo.

Na tekmovalnem poligonu so izvajali vajo z vedrovko in štafeto s prenosom vode. Obe spretnosti sta pomembni za preizkus telesne sposobnosti, hitrosti, natančnosti ter spretnosti ob prenosu gasilne vode do mesta uporabe, poprijeli pa so tudi za ročno vodno pumpo in ciljali vodni curek na tarčo. Tekmovalnega dela so se udeležili člani gasilske mladine iz vseh društev GZŠD, nekaj tudi iz okoliških društev, za zlate pike pa so se potegovali tudi oddaljeni mladi gasilci iz PGD Šentilj v Slovenskih goricah.

Najboljšim medalje

Zmagovalni ekipi in prejemnika prehodnega pokala sta bili ekipa pionirjev iz PGD Paška vas in ekipa pionirk iz PGD Topolšica. Tekmovanje za zlato piko so si priborile v konkurenci pionirk z istim številom točk kar tri ekipe, PGD Topolšica, PGD Šoštanj mesto in PGD Velenje. Med pionirji je prvo mesto osvojila ekipa PGD Topolšica, drugo PGD Paška vas, tretji pa so bili pionirji PGD Pesje1. »Lahko ste ponosni, srečni in veseli vsi, ki ste se fajtali za moje pike in tako postali domala vsi Pikini zmagovalci, in ne le to, smo najboljši mladi gasilci na svetu,« je na podelitvi povedala Pika Nogavička.