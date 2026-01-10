  • Delo d.o.o.
    DAROVAL BO SVETO MAŠO

    Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

    Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
    Arhitekt Antonio Gaudí je baziliko Sagrada Familia začel graditi leta 1882, vendar še do danes ni končana. FOTO: Pau Audouard Deglaire/Wikipedia

    Gaudí jo je imenoval Biblija v kamnu in je simbol sodobnega sakralnega prostora. FOTO: Albert Gea/Reuters

    Janez Mužič
     10. 1. 2026 | 07:31
    2:52
    Župnik Zorko Bajc bo daroval sveto mašo v eni najbolj prepoznavnih cerkva na svetu – v znameniti baziliki Sagrada Familia v Barceloni. Ne gre le za izjemno čast in pomemben dogodek zanj osebno, temveč tudi za Piran in slovensko cerkveno skupnost, saj je maševanje v tej arhitekturni mojstrovini rezervirano za posebne priložnosti in izbrane duhovnike. Maševal bo dvakrat – v kripti pod baziliko, kjer sicer potekajo redni obredi, naslednji dan, v nedeljo, pa še v osrednjem delu cerkve, kar velja za poseben liturgični privilegij. Z njim bosta odpotovala tudi upokojeni koprski škof Jurij Bizjak in piranski cerkveni zbor Georgios, ki bo s petjem sodeloval pri bogoslužju in v katalonsko prestolnico ponesel slovensko cerkveno glasbo.

    Zorko Bajc je duhovnik s srcem za kulturo in duhovnik odprtih vrat, ki že od leta 2000 povezuje vero, kulturo in lokalno skupnost. Poleg pastoralnega dela se prizadevno vključuje v kulturne dogodke, koncerte, razstave in pogovore, s katerimi želi cerkev približati tudi tistim, ki sicer ne zahajajo pogosto v njene klopi. V mestu ob morju ga cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi, pa tudi zaradi prizadevanj za ohranjanje sakralne dediščine Pirana. Prav zato je povabilo v Barcelono zanj še posebno dragoceno – kot priznanje dolgoletnemu delu in odprtosti do sodobnega časa.

    Zbor Georgios, ki deluje pri piranski župniji, že vrsto let bogati liturgične obrede in nastopa doma in v tujini. Njihovo sodelovanje pri maši v Sagradi Familii pomeni veliko priznanje tudi za pevce, ki bodo imeli priložnost zapeti v eni najbolj akustično in arhitekturno izjemnih cerkva na svetu. Za zbor je to eden najpomembnejših nastopov doslej. Dogodek sovpada s pripravami na slovesnost ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonia Gaudíja, genialnega ustvarjalca Sagrade Familie. Rodil se je leta 1852 v Reusu (Španija), umrl pa 1926. v Barceloni zaradi poškodb, potem ko ga je zbil tramvaj. Sprva ga niso prepoznali in so ga odpeljali v bolnišnico za revne. Pokopan je v kripti bazilike Sagrada Familia, ki ji je posvetil zadnja leta življenja.

    V baziliki letos načrtujejo številne slovesnosti, romanja in posebne obrede, zanimanje pa je izjemno. Vključitev Pirana v to dogajanje je tako simbolni trenutek. Mesto, ki slovi po svoji zgodovini, kulturi in duhovni dediščini, bo tako dobilo vidno mesto na svetovnem cerkvenem zemljevidu.

    1926. je umrl Antonio Gaudi.

