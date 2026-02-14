  • Delo d.o.o.
    Planet, ki nas ustavi, pretrese in vpraša, ali smo res pripravljeni odrasti

    Saturn želi, da zavihamo rokave. Njegove lekcije niso kazen, ampak učenje.
    Saturn nas uči reda in discipline. FOTO: Angel_nt/Getty Images
    Saturn nas uči reda in discipline. FOTO: Angel_nt/Getty Images
    M. B. Z.
     14. 2. 2026 | 17:10
    1:28
    A+A-

    Ko pride Saturn, planet karme, discipline, odgovornosti, prizemljenosti, učenja in lekcij, ni več izgovorov. Moramo začeti reševati, kar življenje postavi pred nas. Njegovi tranziti nas ustavijo, pretresejo in vprašajo, ali smo res pripravljeni odrasti. Občutimo težo, pritisk, včasih celo osamljenost. A prav v tem tiči njegova moč. Saturn nas uči odgovornosti. Pokaže nam, kje smo bežali, kje smo odlašali in kje smo gradili na majavih temeljih. Ne kaznuje – utrjuje. Ko se soočimo z omejitvami, začnemo postavljati meje. Ko sprejmemo disciplino, zgradimo strukturo. In ko vztrajamo, ustvarimo nekaj, kar zdrži.

    V času njegovih tranzitov zorimo. Počasi, a temeljito. Učimo se potrpežljivosti, spoštovanja časa in lastnih meja. Saturn nas ne razvaja, a nas nagradi z notranjo trdnostjo. Ko lekcijo sprejmemo, ugotovimo, da nas ni ustavil – temveč nas je postavil na pot, ki vodi k resnični moči.

