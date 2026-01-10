  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NASVETI ZA DOM

    Plastike ne segrevamo, uporabljamo tudi steklene posode za shranjevanje

    Namesto iz plastenk pijemo iz steklenic; previdnost ne bo odveč pri ponvah s premazom proti prijemanju.
    Redno pitje iz plastenk za večkratno uporabo naj bi slabšalo prebavo in imunski sistem. FOTO: Photoboyko/Getty Images

    Redno pitje iz plastenk za večkratno uporabo naj bi slabšalo prebavo in imunski sistem. FOTO: Photoboyko/Getty Images

    Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images

    Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images

    Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images

    Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images

    Tudi iz na videz nedolžnih dišečih sveč preži nevarnost. FOTO: Getty Images

    Tudi iz na videz nedolžnih dišečih sveč preži nevarnost. FOTO: Getty Images

    Redno pitje iz plastenk za večkratno uporabo naj bi slabšalo prebavo in imunski sistem. FOTO: Photoboyko/Getty Images
    Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images
    Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images
    Tudi iz na videz nedolžnih dišečih sveč preži nevarnost. FOTO: Getty Images
    L. K.
     10. 1. 2026 | 16:15
    3:14
    A+A-

    Plastika, posoda, sveče in pločevinke so predmeti, ki jih imamo za samoumevne, pozabljamo pa, da lahko vsebujejo kemikalije, ki povzročajo hormonske motnje, kronična vnetja in povečano tveganje za nekatere oblike raka. Ključna težava je v dolgotrajnejši izpostavljenosti. Najprej izpostavljamo plastične posode za hrano: ko plastiko segrevamo, lahko v hrano prehajajo BPA (Bisfenol A) in ftalati, gre za snovi, ki naj bi rušile hormonsko ravnovesje, vplivale na plodnost ter bile povezane z inzulinsko odpornostjo in vnetnimi procesi. Skratka: neprimerno bolj varno kot plastična posoda je steklo ali nerjaveče jeklo.

    Če se (teflonske) ponve s premazom proti prijemanju pregrejejo ali pa se ta premaz poškoduje, lahko sproščajo PFAS (per- in polifluoroalkilne snovi, t. i. večne kemikalije), s katerimi povezujejo motnje ščitnice, oslabljen imunski odziv ter večje tveganje za raka. Pri vroči, kisli ali zelo slani hrani aluminij (skozi aluminijasto folijo) lažje preide v obrok. Pretirana izpostavljenost je povezana s stresom, obremenitvijo živčevja ter morebitnim vplivom na zdravje možganov.

    Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images
    Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images

    Pri vroči, kisli ali zelo slani hrani aluminij (skozi aluminijasto folijo) lažje preide v obrok.

    Raje izberimo steklo ali kovino

    Potem so tu rafinirana rastlinska olja; sojino, koruzno, sončnično in repično olje vsebujejo veliko omega 6 maščob, ki pri visokih temperaturah hitreje oksidirajo. Nastajajo spojine, ki naj bi spodbujale kronična vnetja ter obremenjevale žile ter presnovo.
    Sonce in toplota pospešujeta sproščanje mikroplastike in kemikalij, ki lahko vplivajo na hormone. Redno pitje iz plastenk za večkratno uporabo naj bi slabšalo prebavo in imunski sistem. Raje izberimo steklo ali kovino. Notranji premazi številnih pločevink vsebujejo BPA ali sorodne snovi; izpostavljenost BPA raziskave povezujejo s hormonskimi motnjami, kopičenjem maščobe okoli trebuha, inzulinsko odpornostjo in srčnimi težavami.

    Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images
    Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images

    Sonce in toplota pospešujeta sproščanje mikroplastike in kemikalij, ki lahko vplivajo na hormone.

    Kaj pa dišeče sveče? So lahko tudi te nevarne? Da, tudi iz njih preži nevarnost. Resda ustvarjajo prijetno atmosfero, po drugi strani pa sproščajo hlapne organske spojine (VOC) in sintetične dišave. Vse to lahko povzroča glavobole, draženje dihal in hormonske težave. Čebelji vosek brez umetnih vonjev je veliko boljša izbira. Opozorimo še na plastične deske za rezanje: sčasoma se v plastiki poznajo drobni rezi, iz katerih se v hrano izločajo delci mikroplastike. Ti se lahko zadržujejo v prebavilih in sprožajo vnetja. Raje izberemo lesene deske. Vsem škodljivim snovem ne moremo ubežati, lahko pa zmanjšamo izpostavljenost, izogibamo se segrevanju plastike, uporabljamo več naravnih materialov. Ugotovitev, da se naše zdravje začne doma, ni iz trte izvita.

    Tudi iz na videz nedolžnih dišečih sveč preži nevarnost. FOTO: Getty Images
    Tudi iz na videz nedolžnih dišečih sveč preži nevarnost. FOTO: Getty Images

    Več iz teme

    domzdravjeplastikakemikalijehranaplastična embalažamikroplastikazdrava prehranastekloodpadkiokoljezdrava hrana
    ZADNJE NOVICE
    16:22
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    PRETRESLJIV PRIMER

    Grozljivka: Moški oskrunil pokopališče in ukradel več kot 100 človeških lobanj

    Preiskava je razkrila srhljivo zbirko posmrtnih ostankov, osumljenca pa so prijeli med prenašanjem mumificiranih otroških okostij.
    Kaja Grozina10. 1. 2026 | 16:22
    16:15
    Razno
    NASVETI ZA DOM

    Plastike ne segrevamo, uporabljamo tudi steklene posode za shranjevanje

    Namesto iz plastenk pijemo iz steklenic; previdnost ne bo odveč pri ponvah s premazom proti prijemanju.
    10. 1. 2026 | 16:15
    15:27
    Novice  |  Slovenija
    OSANKARICA

    Golob na Osankarici opozoril, da svet postaja vsak dan bolj nevaren, povedal je tudi več ostrih (VIDEO)

    Bil je slavnostni govornik na slovesnosti ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona.
    10. 1. 2026 | 15:27
    15:15
    Lifestyle  |  Astro
    DUHOVNI NASVET

    Zaživimo holistično, nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje

    Noč naj postane sveti prostor.
    10. 1. 2026 | 15:15
    14:25
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    EZOTERIKA

    Joy Lotos, astrologinja: Leto 2026 bo zelo kaotično. Trump ruši sisteme, da se postavljajo novi (Suzy)

    Vir moči in bogastva bodo ideje, pravi astrologinja.
    10. 1. 2026 | 14:25
    14:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    1,26 MILIGRAMA ALKOHOLA

    Tako pijan je na pomurski avtocesti prevažal potnike

    Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
    10. 1. 2026 | 14:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAMSKA OPREMA

    Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    8. 1. 2026 | 09:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAMSKA OPREMA

    Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    8. 1. 2026 | 09:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    »Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM.SI

    Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

    Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
    19. 12. 2024 | 15:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    6. 1. 2026 | 08:24
    Novice  |  Slovenija
    TELEKOM SLOVENIJE

    Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    8. 1. 2026 | 11:40
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPTI

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:39
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki