Plastike ne segrevamo, uporabljamo tudi steklene posode za shranjevanje

Plastika, posoda, sveče in pločevinke so predmeti, ki jih imamo za samoumevne, pozabljamo pa, da lahko vsebujejo kemikalije, ki povzročajo hormonske motnje, kronična vnetja in povečano tveganje za nekatere oblike raka. Ključna težava je v dolgotrajnejši izpostavljenosti. Najprej izpostavljamo plastične posode za hrano: ko plastiko segrevamo, lahko v hrano prehajajo BPA (Bisfenol A) in ftalati, gre za snovi, ki naj bi rušile hormonsko ravnovesje, vplivale na plodnost ter bile povezane z inzulinsko odpornostjo in vnetnimi procesi. Skratka: neprimerno bolj varno kot plastična posoda je steklo ali nerjaveče jeklo.

Če se (teflonske) ponve s premazom proti prijemanju pregrejejo ali pa se ta premaz poškoduje, lahko sproščajo PFAS (per- in polifluoroalkilne snovi, t. i. večne kemikalije), s katerimi povezujejo motnje ščitnice, oslabljen imunski odziv ter večje tveganje za raka. Pri vroči, kisli ali zelo slani hrani aluminij (skozi aluminijasto folijo) lažje preide v obrok. Pretirana izpostavljenost je povezana s stresom, obremenitvijo živčevja ter morebitnim vplivom na zdravje možganov.

Pretirana izpostavljenost alufoliji povzroča stres, obremenjuje živčevje ter vpliva na zdravje možganov. FOTO: Sergeyryzhov/Getty Images

Raje izberimo steklo ali kovino

Potem so tu rafinirana rastlinska olja; sojino, koruzno, sončnično in repično olje vsebujejo veliko omega 6 maščob, ki pri visokih temperaturah hitreje oksidirajo. Nastajajo spojine, ki naj bi spodbujale kronična vnetja ter obremenjevale žile ter presnovo.

Sonce in toplota pospešujeta sproščanje mikroplastike in kemikalij, ki lahko vplivajo na hormone. Redno pitje iz plastenk za večkratno uporabo naj bi slabšalo prebavo in imunski sistem. Raje izberimo steklo ali kovino. Notranji premazi številnih pločevink vsebujejo BPA ali sorodne snovi; izpostavljenost BPA raziskave povezujejo s hormonskimi motnjami, kopičenjem maščobe okoli trebuha, inzulinsko odpornostjo in srčnimi težavami.

Teflonska ponev ne spada v zdravo kuhinjo. FOTO: Lovethewind/Getty Images

Kaj pa dišeče sveče? So lahko tudi te nevarne? Da, tudi iz njih preži nevarnost. Resda ustvarjajo prijetno atmosfero, po drugi strani pa sproščajo hlapne organske spojine (VOC) in sintetične dišave. Vse to lahko povzroča glavobole, draženje dihal in hormonske težave. Čebelji vosek brez umetnih vonjev je veliko boljša izbira. Opozorimo še na plastične deske za rezanje: sčasoma se v plastiki poznajo drobni rezi, iz katerih se v hrano izločajo delci mikroplastike. Ti se lahko zadržujejo v prebavilih in sprožajo vnetja. Raje izberemo lesene deske. Vsem škodljivim snovem ne moremo ubežati, lahko pa zmanjšamo izpostavljenost, izogibamo se segrevanju plastike, uporabljamo več naravnih materialov. Ugotovitev, da se naše zdravje začne doma, ni iz trte izvita.