Po sonce nad Poljansko dolino

Slovensko podeželje je prekrasno. Hribčki in doline, pa vasi, samotne kmetije in podeželske cerkvice. Ena najlepših dolin je prav gotovo Poljanska dolina nad Škofjo Loko. Ima pravzaprav vse, kar imajo veliki. Iz Škofje Loke se zapeljemo proti Poljanam in po kakih šestih, sedmih kilometrih ob cesti najdemo vasico Brode. Mimo cerkvice in nekdanje šole se usmerimo v klanec. Uro hoda se vzpenjamo po ozki cesti, ki nas pripelje do kmetije Okrogliše. Nad njo ni več travnikov, saj stopimo v neprekinjen gozd. Kmetija je prostor za razgled na Poljansko dolino globoko spodaj in pogled proti Pasji ravni na drugi strani doline. Po gozdnih poteh se zlagoma vzpenjamo in po še pol ure hoda se pred nami odpre pogled na starodavno cerkvico in zraven nje stoječo kmetijo Mežnar. Zanimivo je, da ne stoji na izpostavljenem vrhu, ampak sredi pobočja.
Sveti Florjan preseneča. Številne cerkvice so na razglednih gričih in vidne že od daleč. Ta pa se skriva nekoliko na samem. Sama vas Sveti Florjan je nekaj kilometrov proč prek pobočij in tam najdemo tudi Zajčarjev kostanj, enega največjih v Sloveniji. Za cerkvico pa se je treba potruditi s pohodom po samotnih poteh na sončnih pobočjih nad Poljansko dolino.