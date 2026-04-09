    IDEJA ZA IZLET

    Po sonce nad Poljansko dolino

    Cerkev svetega Florjana je srednjeveška stavba iz 15. stoletja, ki se skriva nekoliko na samem.
    Sveti Florjan ob kmetiji Mežnar FOTO: Janez Mihovec

    Po sončnih pobočjih nad Poljansko dolino FOTO: Janez Mihovec

    Ob Poljanski Sori FOTO: Janez Mihovec

    Brode so naše izhodišče. FOTO: Janez Mihovec

    Ob poti vidimo tudi kapelico. FOTO: Janez Mihovec

    Janez Mihovec
     9. 4. 2026 | 08:22
    Slovensko podeželje je prekrasno. Hribčki in doline, pa vasi, samotne kmetije in podeželske cerkvice. Ena najlepših dolin je prav gotovo Poljanska dolina nad Škofjo Loko. Ima pravzaprav vse, kar imajo veliki. Iz Škofje Loke se zapeljemo proti Poljanam in po kakih šestih, sedmih kilometrih ob cesti najdemo vasico Brode. Mimo cerkvice in nekdanje šole se usmerimo v klanec. Uro hoda se vzpenjamo po ozki cesti, ki nas pripelje do kmetije Okrogliše. Nad njo ni več travnikov, saj stopimo v neprekinjen gozd. Kmetija je prostor za razgled na Poljansko dolino globoko spodaj in pogled proti Pasji ravni na drugi strani doline. Po gozdnih poteh se zlagoma vzpenjamo in po še pol ure hoda se pred nami odpre pogled na starodavno cerkvico in zraven nje stoječo kmetijo Mežnar. Zanimivo je, da ne stoji na izpostavljenem vrhu, ampak sredi pobočja.

    Cerkvica svetega Florjana kar sije v obnovljeni podobi. V svojem jedru je srednjeveška stavba iz 15. stoletja, notranjost je poslikana s freskami Furlanskih mostov. Ključ hranijo na bližnji kmetiji, cerkev pa si lahko ogledamo na podlagi lepe besede. Z njenega dvorišča se odpre razgled na mogočno kopo Lubnika na drugi strani doline potoka Sopotnica. Prav idilično. To je razgled na kmetije in vasi po Škofjeloškem hribovju. Poležimo po travniku pri cerkvici, a vsega lepega je enkrat konec. Treba se je vrniti na izhodišče. Škoda bi bilo, da bi jo ubrali po isti poti. Mimo bližnje kapelice se sprehodimo do kmetije Šink kakih deset minut proč, nato pa po gozdnih poteh po Župankovi grapi. Ta nas pripelje nazaj v Brode, a tokrat na drugo stran vasice. Reko Soro prečkamo po oboku lesene brvi in se sprehodimo skozi starodavno vas. Na drugi strani reke je naše izhodišče.

    Sveti Florjan preseneča. Številne cerkvice so na razglednih gričih in vidne že od daleč. Ta pa se skriva nekoliko na samem. Sama vas Sveti Florjan je nekaj kilometrov proč prek pobočij in tam najdemo tudi Zajčarjev kostanj, enega največjih v Sloveniji. Za cerkvico pa se je treba potruditi s pohodom po samotnih poteh na sončnih pobočjih nad Poljansko dolino.

