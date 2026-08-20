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    Po vročinskih valovih udarila neurja: pri sosedih poplavilo ceste, v Nemčiji divjal tornado (VIDEO)

    Posebej dramatične so razmere v mestu Chiavari, približno 40 kilometrov vzhodno od Genove.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Danielloretto/Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Danielloretto/Getty Images
    B. K. P.
     20. 8. 2026 | 18:46
    1:37
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    Po nizu vročinskih valov je del Italije doživel silovit vremenski preobrat. Ligurijo je zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, hudourniške poplave pa so zalile ceste in povzročile težave tudi v turističnih krajih. Za širše območje so izdali oranžno vremensko opozorilo. Posebej dramatične so razmere v mestu Chiavari, približno 40 kilometrov vzhodno od Genove. Posnetki od tam prikazujejo avtomobile, ki se prebijajo skozi globoko vodo na poplavljenih ulicah. Nekatera vozila je voda celo zalila, poplavljeni pa so bili tudi kletni in poslovni prostori. Škodo še ocenjujejo.

    Deževati je začelo že v četrtek zjutraj, količina padavin pa je bila izjemna, pišejo italijanski mediji, ki dodajajo, da je od 6. ure zjutraj v Chiavariju padlo kar 126 milimetrov dežja. Za Ligurijo, kamor sodita tudi Genova in Chiavari, so oblasti izdale oranžno opozorilo.

    Vremenske nevšečnosti pa niso prizadele le na Italije. Z močnimi neurji se spopadajo tudi drugod po Evropi. V jugozahodnem delu Nemčije je po poročanju Dnevnika.hr umrla ženska, najmanj dve osebi pa sta bili poškodovani. Mesto Fürstenwalde, približno 79 kilometrov jugovzhodno od Berlina, je v sredo prizadel celo tornado.

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