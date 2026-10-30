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    NA SARDINIJI

    Podporno okolje za starše: med obrokom brez telefonov

    Druženje ob kosilu pogosto mine v tišini, ko vsak zre v svoj telefon.
    Starši so v boju s tehnologijo pogosto nemočni. FOTO: Shutterstock
    Starši so v boju s tehnologijo pogosto nemočni. FOTO: Shutterstock
    E. B.
     30. 10. 2026 | 08:00
    2:06
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    Kar bi moralo biti samoumevno, je dandanes pravzaprav redkost. Obrok brez zaslonov, ob sproščenem pogovoru in druženju, namreč. Na Sardiniji so se zato odločili vzeti stvari v svoje roke. V okviru pobude Za mizo brez zaslonov bo 15 restavracij za mesec dni poskusno uvedlo pravilo, po katerem bodo morali starši in otroci med obedovanjem odložiti elektronske naprave.

    15 RESTAVRACIJ sodeluje v kampanji.

    Pobudo vodi Anna Cau, varuhinja otrokovih pravic na italijanskem otoku, njen namen pa je omejiti pretirano uporabo zaslonov med otroki in spodbuditi pristno družinsko komunikacijo. Ko bodo gostje oddali telefone, jim bo osebje ponudilo poseben komplet za ponovno povezovanje, ki so ga pripravili v sodelovanju z italijanskim združenjem pediatrov. V njem bodo igre in pripomočki za risanje, s katerimi bodo otroci lažje navezali pogovor s starši, priložena pa bo tudi poučna brošura o tveganjih čezmerne izpostavljenosti digitalnim vsebinam in nasvetih za uporabo družbenih omrežij doma. »Namen ni zgolj prepovedovati ali vso odgovornost preložiti na starše, temveč ustvariti okolje, ki jih pri vzgoji podpira in otrokom pomaga pri vključevanju v družbo,« je pojasnila pobudnica. Igre bodo časovno omejene in prilagojene trajanju obroka.

    Med obedovanjem ne bo elektronskih naprav!

    Pobudo je podprlo tudi združenje gostincev Fipe-Confcommercio na Sardiniji. Njegov otoški predsednik Emanuele Frongia opozarja, da se med družinskimi obroki vse pogosteje dogaja, da pogovor zamenja tišina, saj vsak zre v svoj zaslon, še najbolj žalostno pa je, da otrokom starši sami pogosto ponudijo telefon, da bi jih z napravo zamotili in tako ohranili mir pri mizi. Organizatorji upajo, da bo poskus spodbudil k druženju brez digitalnih motenj, v prihodnje pa bi lahko pobudo prostovoljno razširili tudi na druge restavracije.

    Otrokom velikokrat sami ponudijo telefon, da jih zamotijo. FOTO: Shutterstock
    Otrokom velikokrat sami ponudijo telefon, da jih zamotijo. FOTO: Shutterstock

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