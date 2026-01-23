  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    TRK Z ZAKONOM

    Policijska hišna preiskava na Goriškem razkrila sledi prepovedanih drog

    Zasežene rastlinske delce in snovi so poslali v nadaljnjo strokovno analizo.
    FOTO: Bossiema, Getty Images
    FOTO: Bossiema, Getty Images
    A. G.
     23. 1. 2026 | 17:45
    1:45
    A+A-

    Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 22. januarja 2026, na podlagi odredbe okrajnega sodišča izvedli hišno preiskavo s področja prepovedanih drog na Goriškem. Med preiskavo stanovanjskega objekta so našli in zasegli delce rjavo-zelene posušene rastline ter kristalne delce bele barve, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežene rastlinske delce in snovi so poslali v nadaljnjo strokovno analizo. Če bo analiza potrdila prisotnost prepovedanih drog, bodo policisti zoper 32-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

    Med hišno preiskavo so policisti drugi osebi zasegli tudi tableto, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. V primeru pozitivnega rezultata preliminarnega testa bodo tudi zoper to osebo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve navedene zakonodaje, je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

    Policija ob tem poudarja:

    • Imetje, proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami so kazniva oziroma prekrškovna dejanja.
    • Tudi manjše količine prepovedanih snovi lahko vodijo v postopke in sankcije.
    • Sodelovanje v postopkih in spoštovanje zakonodaje lahko vplivata na potek postopka.
    • Policija bo še naprej izvajala ciljno usmerjene aktivnosti za preprečevanje zlorabe drog.
    • Občane pozivajo, naj morebitne sume kaznivih ravnanj s področja drog sporočijo policiji.

    Več iz teme

    policijadrogehišne preiskaveprepovedane drogeNova Gorica
    ZADNJE NOVICE
    20:05
    Bulvar  |  Tuji trači
    ZADNJE SLOVO

    Ganljiv poklon Sophie Loren modnemu velikanu Valentinu: »Vedno v mojem srcu«

    Po današnji pogrebni slovesnosti bodo oblikovalčeve posmrtne ostanke kremirali in jih pokopali na rimskem pokopališču Flaminio.
    23. 1. 2026 | 20:05
    20:00
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    MILENA SVETUJE

    Tašča mi očita, da vnukinje zaradi mene ne bodo normalne

    Pisal nam je bralec, ki ima z ženo in hčerkami lep odnos, a jim sive lase dela tašča. To je strah, da so vnukinje podedovale bolezen.
    Milena Miklavčič23. 1. 2026 | 20:00
    19:36
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    V FINSKI PRESTOLNICI HELSINKI

    Našli so ga v slabem zdravstvenem stanju, 20 let živel v kleti brez oken, stranišča, kopalnice in kuhinje

    V zvezi s primerom so danes pridržali dva moška in žensko, stare okrog 60 let, vendar so jih medtem že izpustili.
    23. 1. 2026 | 19:36
    19:15
    Novice  |  Slovenija
    NEZADOVOLJNI INVESTITORJI DO STRASBOURGA

    Ankaran pod pritiskom kapitala, več kot 30 tožb zaradi prostorskega načrta, imamo odgovor župana

    Premišljena gradnja in varovanje prostora sta Občino Ankaran postavila v središče večletnih pravnih sporov.
    23. 1. 2026 | 19:15
    19:13
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    V ZGODNJIH JUTRANJIH URAH NA NOVOLETNI DAN

    Solastnika bara v Crans Montani, kjer je v požaru umrlo 40 mladih, izpustili po plačilu varščine

    Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.
    23. 1. 2026 | 19:13
    18:52
    Novice  |  Svet
    POSODABLJAJO PREDSEDNIŠKA VOZILA

    Trump v Davosu v novi oklepni koloni: Tajna služba razkriva prehod na novo generacijo oklepnih vozil

    General Motors naj bi za razvoj že dobil pogodbo do leta 2029.
    23. 1. 2026 | 18:52

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPADI

    Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPADI

    Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    PRAVA USPEŠNICA

    50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    FIBROMIALGIJA

    Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    7. 1. 2025 | 10:03
    Promo
    Razno
    ODER

    V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    CERTIFIKAT

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETJE

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    REDMI

    Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

    Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    19. 1. 2026 | 09:48
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki