Policijska hišna preiskava na Goriškem razkrila sledi prepovedanih drog

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 22. januarja 2026, na podlagi odredbe okrajnega sodišča izvedli hišno preiskavo s področja prepovedanih drog na Goriškem. Med preiskavo stanovanjskega objekta so našli in zasegli delce rjavo-zelene posušene rastline ter kristalne delce bele barve, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežene rastlinske delce in snovi so poslali v nadaljnjo strokovno analizo. Če bo analiza potrdila prisotnost prepovedanih drog, bodo policisti zoper 32-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Med hišno preiskavo so policisti drugi osebi zasegli tudi tableto, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. V primeru pozitivnega rezultata preliminarnega testa bodo tudi zoper to osebo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve navedene zakonodaje, je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

