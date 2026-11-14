Policisti milijone madžarskega ministra iz zemlje izkopavali z lopatami: denar so šteli kar osem ur (VIDEO)

Prizori, ki so jih objavili madžarski preiskovalci, so naravnost neverjetni. Policisti so sredi noči z lopatami kopali po gozdnih tleh in iz zemlje vlekli svežnje bankovcev. Drugod so odkrivali kupe gotovine, skrite v skladiščih, gospodarskih poslopjih in sefih. Ko so ves zaseženi denar zbrali na enem mestu, se je izkazalo, da ga je toliko, da je njegovo štetje trajalo kar osem ur.

Madžarske oblasti so med dvodnevno akcijo 12. in 13. novembra zasegle za približno 17,6 milijona evrov gotovine. Natančneje, preiskovalci so odkrili 5,07 milijarde madžarskih forintov, 2,66 milijona evrov in 1,26 milijona ameriških dolarjev. Denar so že predali državni zakladnici.

Dvanajst ljudi, pet strojev in osem ur štetja

Razsežnosti odkritja najbolje ponazarja podatek, koliko dela je bilo potrebnega, da so zaseženo gotovino sploh prešteli. Po besedah madžarskega finančnega ministra Andrása Kármána je 12 zaposlenih v državni zakladnici osem ur uporabljalo pet strojev za štetje bankovcev. Madžarski nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja (NVVH) je objavil tudi posnetek preiskovalne akcije. Na njem je mogoče videti policiste, ki v noči kopljejo po zemlji, ter velike količine najdenega denarja.

V ozadju nekdanji Orbánov minister

Preiskava je povezana z nekdanjim madžarskim ministrom za nacionalni razvoj Miklósem Sesztákom, ki je funkcijo opravljal v vladi Viktorja Orbána. Sesztáka so konec septembra priprli zaradi suma korupcije, povezane med drugim z javnimi naročili avtobusov in nepremičninskimi posli.

Preiskovalci sumijo, da so državni prevoznik in z njim povezana podjetja med letoma 2015 in 2018 več kot 600 rabljenih avtobusov kupili po občutno previsokih cenah. Nastala naj bi škoda v višini približno deset milijard forintov. Tožilstvo sumi, da sta Seszták in nekdanji vodja državnega upravljavca premoženja Norbert Szivek s spornimi posli pridobila za približno 11 milijard forintov protipravnih koristi.

Seszták očitke zavrača. Njegov odvetnik Gábor Papp je po odkritju gotovine posebej poudaril, da oblasti niso sporočile, da bi zaseženi denar pripadal njegovemu klientu. V postopku je namreč več osumljencev, lastništvo najdene gotovine pa še ni razjasnjeno.

»To je konec mafije«

Odkritje je odmevalo tudi v madžarski politiki. Premier Péter Magyar, ki je po aprilski volilni zmagi zamenjal Orbána, je posnetek delil na družbenih omrežjih ter dogajanje označil za dokaz razsežnosti korupcije v času prejšnje oblasti. Magyar je ob tem ostro napadel nekdanjo vladajočo koalicijo Fidesz-KDNP in sporočil, da je njenega obdobja konec. Orbán medtem vztraja, da gre pri preiskavah proti njegovim nekdanjim sodelavcem za politično motiviran obračun.

Primer je del širše protikorupcijske preiskave, v kateri se je pod drobnogledom oblasti znašlo več visokih predstavnikov nekdanje madžarske oblasti.